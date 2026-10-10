Trump za Nobelovko še ni slišal: 'Nagrado si zaslužim sam'

"ZDA, ki jih kot predsednik predstavljam jaz, bi morale prejeti Nobelovo nagrado za mir, vendar je niso," je Trump izjavil na predvolilnem shodu v mestu Syracuse v ameriški zvezni državi New York.

Ponovil je, da je sam med predsedovanjem končal osem vojn. Dejal je tudi, da je dosegel izpustitev talcev, ki jih je na območju Gaze zadrževalo palestinsko islamistično gibanje Hamas.

"Kljub vsemu temu in vsem tem neverjetnim dosežkom so Nobelovo nagrado danes podelili liberalno usmerjeni osebi, ki dela pri Združenih narodih in za katero še nihče ni slišal," je dejal in dodal: "Za to osebo še nikoli nisem slišal, a ji vseeno čestitam."

Trump je Norveško obtožil, da je s tem, ko mu ni podelila nagrade, sprejela "sramotno in ponižujočo odločitev". Po njegovih besedah je nagrada izgubila ugled zaradi "peščice radikalnih ideologov, ki nasprotujejo demokraciji in so pravi sovražniki civilizacije".

"Norveške ne bomo pozabili. Nagrade niste podelili človeku z največjimi dosežki v zgodovini," je ocenil.