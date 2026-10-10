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Trump za Nobelovko še ni slišal: 'Nagrado si zaslužim sam'

Washington, 10. 10. 2026 10.26 pred 19 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA Ne.M.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek ostro kritiziral "sramotno" odločitev o letošnji Nobelovi nagradi za mir, ki jo je prejela južnoafriška pravnica Navi Pillay. Dejal je, da za nagrajenko ni še nikoli slišal, in znova zatrdil, da bi morale nagrado prejeti ZDA oziroma on sam, poročajo tuje tiskovne agencije.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

"ZDA, ki jih kot predsednik predstavljam jaz, bi morale prejeti Nobelovo nagrado za mir, vendar je niso," je Trump izjavil na predvolilnem shodu v mestu Syracuse v ameriški zvezni državi New York.

Ponovil je, da je sam med predsedovanjem končal osem vojn. Dejal je tudi, da je dosegel izpustitev talcev, ki jih je na območju Gaze zadrževalo palestinsko islamistično gibanje Hamas.

"Kljub vsemu temu in vsem tem neverjetnim dosežkom so Nobelovo nagrado danes podelili liberalno usmerjeni osebi, ki dela pri Združenih narodih in za katero še nihče ni slišal," je dejal in dodal: "Za to osebo še nikoli nisem slišal, a ji vseeno čestitam."

Trump je Norveško obtožil, da je s tem, ko mu ni podelila nagrade, sprejela "sramotno in ponižujočo odločitev". Po njegovih besedah je nagrada izgubila ugled zaradi "peščice radikalnih ideologov, ki nasprotujejo demokraciji in so pravi sovražniki civilizacije".

"Norveške ne bomo pozabili. Nagrade niste podelili človeku z največjimi dosežki v zgodovini," je ocenil.

Nobelova nagrajenka za mir Navy Pillay se je ob bučnem aplavzu pošalila: "Če boste še malo bolj ploskali, bom morda nagrado delila s Trumpom."
Nobelova nagrajenka za mir Navy Pillay se je ob bučnem aplavzu pošalila: "Če boste še malo bolj ploskali, bom morda nagrado delila s Trumpom."
FOTO: AP

Pillay je za novico, da je prejemnica Nobelove nagrade za mir, izvedela ob bučnem aplavzu stanovskih kolegov na sodišču v Nürnbergu, kjer je potekalo srečanje o mednarodnem pravu. "Če boste še malo bolj ploskali, bom morda nagrado delila s Trumpom," se je pošalila.

Neodvisni odbor, ki podeljuje Nobelovo nagrado za mir, je Pillay ob razglasitvi označil za eno največjih zagovornic načel mednarodnega prava danes. S podelitvijo nagrade njej želijo spomniti svet, da je pravna država temelj sistema za zagotavljanje miru in nenasilno reševanje konfliktov.

Trump je Norveško kritiziral že lani, ko je nagrado za mir prejela vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado. Ta mu jo je pozneje sicer predala, vendar je Nobelov odbor poudaril, da je ni mogoče preklicati, deliti ali prenesti na drugo osebo.

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KOMENTARJI4

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simc167
10. 10. 2026 10.53
Norci, psihopati in njihovi hlapci ala jansha vodijo svet v propad. Ogabno sektaši
Odgovori
0 0
mackon08
10. 10. 2026 10.52
Temu več nobena ustanova ne more pomagati, je že šlo predaleč.
Odgovori
0 0
MarkoJur
10. 10. 2026 10.48
Narcisoidni egoist. Še za šport mu naj dajo, ker menda sedaj ve, kaj pomeni rdeči karton. Žalostno, cela ''velika'' amerika ne premore niti enega fizično in psihično zdravega in uravnoteženega ''voditelja'', v eu ni pa nič bolš!!!
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+1
1 0
JanezNovakJohn
10. 10. 2026 10.48
Sledijo dodatne carine Norveški!
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0 0
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