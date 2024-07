Trump za podpredsedniškega kandidata izbral J.D. Vancea

Donald Trump in J.D. Vance

"Po dolgotrajnem premisleku in razmišljanju ter ob upoštevanju izjemnih talentov mnogih drugih sem se odločil, da je oseba, ki je najprimernejša za prevzem položaja podpredsednika ZDA, senator J. D. Vance iz velike zvezne države Ohio," je sporočil Trump na dan, ko se je v Milwaukeeju začela nacionalna konvencija republikanske stranke, kjer bo v četrtek uradno sprejel predsedniško nominacijo stranke.

Vance je bil še do leta 2017 oster kritik in nasprotnik Trumpa, kasneje si je premislil in je leta 2022 zmagal na senatnih volitvah Ohia s Trumpovo podporo. Pred vstopom v politiko je bil vlagatelj tveganega kapitala, znan pa je tudi po knjižni uspešnici "Hillbilly Elegy".

Velja za trdnega pripadnika Trumpovega gibanja Maga (Naredimo Ameriko spet veliko) in po sobotnem neuspešnem atentatu na Trumpa je bil prvi, ki je za nasilje obtožil predsednika ZDA Joeja Bidna oziroma njegovo predsedniško kampanjo.

Vance je spomnil, da Bidnova kampanja Trumpa prikazuje kot največjo nevarnost ameriški demokraciji, ki jo je treba ustaviti.

Vance je bil eden od številnih potencialnih kandidatov za podpredsednika, Trump pa je z odločitvijo odlašal do začetka konvencije.

Trump si je Vancea med drugim izbral ker podpira njegovo teorijo zarote o ukradenih predsedniških volitvah 2020 in se tako kot on ni pripravljen zavezati, da bo sprejel izid volitev, če bodo volivci izbrali koga drugega kot Trumpa, poročajo ameriški mediji.

"Rezultate volitev bom sprejel le, če bodo pošteni," je nedavno dejal za CNN.