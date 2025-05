Trump za povečanje proizvodnje jedrske energije, odstopa od pregona Boeinga

Novica ni razveselila družinskih članov umrlih v nesrečah v Indoneziji in Etiopiji leta 2018 in 2019, ki že več let zahtevajo javno sojenje in odgovornost podjetja, poroča CNN.

Tudi demokratski politiki so ogorčeni in senator iz Connecticuta Richard Blumenthal je za spletni medij Politico izjavil, da se Boeing ne bi smel tako zlahka izvleči iz kazenske odgovornosti, ker je bilo varnostnih pomanjkljivosti veliko več kot le pri omenjenih dveh nesrečah. Januarja lani je na primer z Boeingovega letala med letom odneslo vrata. Blumenthal je skupaj z drugimi demokrati vlado Donalda Trumpa tudi obtožil, da je prizanesljiva do kriminala velikih podjetij, poroča Politico.

Podjetje se je sicer o poravnavi kazenskega pregona sicer pogajalo že tudi s prejšnjo administracijo Joeja Bidna, nakazoval pa se je dogovor o priznanju krivde za zaroto, plačilu 487 milijonov dolarjev kazni, privolitvi v poslovanje pod neodvisnim nadzornikom in drugih ukrepih.