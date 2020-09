Trump: Za požare niso krive podnebne spremembe, ozračje se bo shladilo

Donald Trump je znova zanikal obstoj podnebnih sprememb in poudaril, da se bo ozračje planeta kmalu shladilo.

Trumpovi ljudje naj bi zahtevali prilagajanje znanstvene statistike, da bo v skladu s predsednikovimi izjavami. New York Times je v nedeljo poročal o videoposnetku na spletni strani tiskovnega predstavnika ministrstva za zdravstvo ZDA Michaela Caputa, ki svari Ameriko, da v CDC obstaja uporna enota znanstvenikov, ki želi spodkopati predsednikaDonalda Trumpa. Govoril je tudi o oboroženem uporu in strahu pred sencami na stropu svoje spalnice. Po objavi v New York Timesu je svojo stran na Facebooku sicer zablokiral.

Caputo je skupaj s svetovalcem Paulom Alexandrom med drugim zahteval spremembe uradnih podatkov o smrtnosti zaradi nalezljivih bolezni, ki jih CDC izdaja vsak teden in služi kot informacija znanstvenikom ter zdravnikom po ZDA. Zahtevala sta znižanje številk, da bo to bolj v skladu s Trumpovim optimizmom, da je pandemije v ZDA praktično konec. Oba sta se pritožila tudi na poročilo, da se lahko koronavirus širi tudi med otroci, ker bo to oviralo Trumpovo zahtevo po odprtju šol po Ameriki.

Trump je medtem obiskal Kalifornijo prvič po zadnjem velikem izbruhu požarov v naravi sredi avgusta, ki so doslej tam ter v Oregonu in državi Washington požgali 1,6 milijona hektarjev površin in zahtevali 35 življenj. Samo v Kaliforniji naj bi škoda znašala že 13 milijard dolarjev (okoli 11 milijard evrov).

Trumpa je nedaleč od Sacramenta v nekdanjem oporišču letalskih sil, ki ga sedaj uporabljajo gasilci sprejel guverner Kalifornije demokratGavin Newsom skupaj z drugimi državnimi uradniki. Newsom je Trumpa prijazno opozarjal na problem podnebnih sprememb, vendar pa je Trump to zavrnil in za požare spet okrivil slabo čiščenje gozdnih površin. Newsom ga je potem spomnil, da je 57 odstotkov gozdnih površin Kalifornije v lasti zvezne vlade, le trije odstotki pa v lasti države Kalifornije. Bolj zanimivo pa je bilo, ko je sekretar za naravne vire Kalifornije Wade CrowfootTrumpa pozval, naj vendarle prizna podnebne spremembe in kaj to pomeni za gozdove. Trump pa mu je odgovoril: "Kmalu se bo začelo hladiti, boš videl".