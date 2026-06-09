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Trump za pravosodnega ministra imenoval svojega nekdanjega odvetnika

Washington, 09. 06. 2026 07.26 pred 1 uro 3 min branja 9

Avtor:
STA Ne.M.
Todd Blanche, odvetnik

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek tudi uradno imenoval svojega nekdanjega osebnega odvetnika Todda Blanchea na položaj pravosodnega ministra ZDA, poročajo ameriški mediji. Imenovanje mora potrditi še senat, kjer se morda obeta nekaj težav, navaja televizija CNN.

Trump je aprila odpustil nekdanjo pravosodno ministrico Pam Bondi, ki je sicer izpolnjevala njegove naloge, vendar ni bila dovolj uspešna pri pregonu njegovih političnih nasprotnikov.

Blanche je bil od prevzema položaja vršilca dolžnosti ministra pri tem bolj zavzet in ministrstvo je denimo pred kratkim doseglo priznanje krivde nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona, da je neprimerno ravnal z zaupnimi dokumenti.

Todd Blanche, odvetnik
Todd Blanche, odvetnik
FOTO: AP

Novi minister je od aprila vložil obtožnice proti nekaterim Trumpovim nasprotnikom, kot je nekdanji direktor FBI James Comey, odpravil ukrepe za nadzor nad orožjem in novinarjem izdal sodne pozive, naj razkrijejo svoje vire. Napovedal je tudi obsežne pobude za boj proti domnevnim demokratskim goljufijam po ZDA.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Trumpov nekdanji osebni odvetnik je ob tem predsedniku in njegovi družini naredil doslej največjo uslugo s poravnavo tožbe proti davčni upravi, od katere je predsednik zahteval deset milijard dolarjev zaradi slabe zaščite zasebnih podatkov.

Blanche je mimo sodišča privolil v poravnavo, ki predvideva skoraj 1,8 milijarde dolarjev vreden sklad za plačila Trumpovim privržencem, ki se čutijo krivično preganjane s strani prejšnje vlade. Vlada je od sklada odstopila po kritikah, da bodo denar dobili tudi napadalci na kongres 6. januarja 2021.

Za Trumpa in njegovo družino pa je pomembneje to, da poravnava prepoveduje vse preiskave njihovih morebitnih davčnih prekrškov do trenutka poravnave.

Blanche je Trumpa in zaveznike, kot je nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani, kot odvetnik zagovarjal pri civilnih tožbah in kazenskih pregonih v premoru med dvema mandatoma od leta 2021 do leta 2025. S Trumpom sta izgubila civilno tožbo proti zvezni državi New York zaradi poslovnih prevar.

Sodeloval je tudi v obrambi Trumpa pred kazenskima obtožnicama zaradi nepooblaščenega odnašanja zaupnih dokumentov na Florido in sprevračanja izida volitev 2020, ki sta bili zavrženi, ko je bil izvoljen za drugi mandat.

Odgovoren za postopke v zvezi z Epsteinovimi dosjeji

Največjo težavo v postopku potrditve Blanchea v senatu bo verjetno predstavljalo nedavno pričanje Bondijeve v kongresu o aferi pokojnega pedofila Jeffreyja Epsteina, ko je nekdanja ministrica sicer hvalila svojega nekdanjega namestnika, vendar je jasno povedala, da je bil on odgovoren za postopke v zvezi z objavljanjem dosjejev.

Vlada je izpostavljena kritikam, da ne glede na zakon ni objavila vsega, le tri od približno šestih milijonov dokumentov. Blanche je ob tem poskrbel, da so nekdanjo Epsteinovo partnerko in sodelavko pri spolnih zlorabah mladoletnic Ghislaine Maxwell preselili iz strogega zapora v ustanovo s precej blažjim režimom.

V kongresu je bil Blanche že deležen očitkov demokratov o konfliktu interesov zaradi honorarjev, ki jih je prejemal od Trumpa in z njim povezanih entitet, na zaslišanju v senatu pa ga morda čakajo zahtevna vprašanja tudi s strani republikancev.

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KOMENTARJI9

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Gustibus
09. 06. 2026 09.02
Se že uči od J.J.-ja.
Odgovori
+1
1 0
bronco60
09. 06. 2026 08.58
Res je, verjetno mu je Melanija prišepnila"Đoni, dej tku, ku v Sloveniji JJ"
Odgovori
+2
2 0
Kritikizstajerske
09. 06. 2026 08.27
KOT JAŠARI.....ZA BRUHAT
Odgovori
+3
3 0
Da se mene pita..
09. 06. 2026 08.18
Vsi ki so imeli kakršne koli posle pri Trumpovih,dobivajo vodilne položaje,primernost takih osebkov je drugotnega pomena.
Odgovori
+5
5 0
Kritikizstajerske
09. 06. 2026 08.27
tako kot v sloveniji
Odgovori
+4
4 0
rogla
09. 06. 2026 08.15
Še en (že znan) pokvarjenec!
Odgovori
+4
4 0
osservatore
09. 06. 2026 08.13
A čelavi kaplar daje nasvete sleepy McDonalds-u?
Odgovori
+6
6 0
BARABIN123
09. 06. 2026 08.06
Ta ima manj botoksa od našega ministra.
Odgovori
+3
3 0
Mens sana
09. 06. 2026 08.02
.............dokaz, da se Trump uči od tovariša Janeza in ne obratno..................
Odgovori
+6
6 0
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