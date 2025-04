Trump za revijo Atlantic: Vodim državo in svet. Zelo se zabavam

"Sedaj vodim državo in svet. Zelo se zabavam, glede na to, da opravljam tako resno delo, " je dejal Trump, ki je sicer po treh mesecih vladanja med Američani bistveno manj priljubljen kot ob izvolitvi.

V svojem prvem mandatu, od leta 2017 do leta 2021 je Donald Trump po lastnih besedah vodil ZDA in skušal preživeti, ker je imel okrog sebe veliko pokvarjencev.

Glede Hegsetha, ki se sooča s pozivi k odstopu zaradi klepeta na Signalu in splošnega kaosa v Pentagonu, o čemer poročajo njegovi sedaj že nekdanji sodelavci, je Trump dejal, da se je pogovoril z njim in napovedal, da se bo obrambni minister "vzel v red".

Trump je v intervjuju priznal, da bi zaradi ustavnih omejitev težko izvedel kandidaturo za tretji mandat, a dodal, da bo morda vseeno poskusil. Njegov volilni štab že prodaja kape z napisi Trump 2028 in druge rekvizite.

Na vprašanje, ali se mu zdi v redu, da njegove deportacije zajemajo tudi ameriške državljane in nedolžne, je Trump odgovoril, da na tem svetu ne bo nikoli nič popolno. Trumpova vlada je nazadnje izgnala tudi tri mladoletne ameriške državljane, med njimi štiriletnega otroka, ki se je zdravil zaradi raka.

Trump je v intervjuju zagotovil, da ni vpleten v posamezne deportacije, za kar da skrbijo ljudje na nižjih ravneh. Ob tem je vztrajal, da izganjajo zelo nevarne ljudi, ki so v ZDA vstopili nezakonito.

Glede neupoštevanja ukaza vrhovnega sodišča ZDA o vrnitvi po krivem izgnanega Kilmarja Abrega Garcie v Salvador pa je Trump spomnil, da mu je vrhovno sodišče ZDA že v mandatu demokratskega predsednika Joeja Bidna zagotovilo imuniteto za vsa uradna dejanja.

Je pa vesel, da ga ameriški milijarderji tokrat bolj spoštujejo, kot so ga v prvem mandatu. "Morda me prej niso poznali, sedaj me poznajo," je dejal in pohvalil šefe Amazona Jeffa Bezosa ter Mete Marka Zuckerberga.