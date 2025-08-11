Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Trump bi brezdomce izselil iz Washingtona

Washington, 11. 08. 2025 16.11 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
11

Brezdomci morajo nemudoma zapustiti Washington, je v nedeljo na omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Predlagal je, da se brezdomne osebe premesti daleč stran od ameriške prestolnice. Washingtonska županja Muriel Bowser mu nasprotuje, ob tem je opozorila, da v prestolnici ni zaznati porasta stopnje kriminala.

"Kriminalci, ni vam treba oditi. Vas bomo zaprli v zapor, kamor sodite," je še zapisal Donald Trump. Načrta za izselitev brezdomcev iz Washingtona sicer ni predstavil.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

V petek je Trump odredil, da se zvezni agenti, med njimi agencija za boj proti drogam, FBI in ameriško maršalska služba - odpravijo v Washington, da bi omejili stopnjo kriminala. Županja mesta Muriel Bowser je ob tem opozorila, da porasta stopnje kriminala v prestolnici ni zaznati.

Muriel Bowser
Muriel Bowser FOTO: Profimedia

Ameriški predsednik je za danes napovedal tudi novinarsko konferenco o kriminalu v Washingtonu. Njegov poziv po "očiščenju" Washingtona pa prihaja po tem, ko je bila 19-letna nekdanja zaposlena na uradu za vladno učinkovitost (Doge) v petek napadena v domnevnem poskusu ugrabitve avtomobila.

Trump brezdomci Washington
Naslednji članek

Kitajci med lovljenjem filipinske ladje trčili v lastno plovilo

Naslednji članek

Jata meduz zaustavila jedrsko elektrarno v Franciji

SORODNI ČLANKI

Trump napovedal, da se bosta po Colbertu poslovila še Kimmel in Fallon

Trump afero Epstein znova označil za neumnost in demokratsko prevaro

Trump na strehi Bele hiše: 'Razmišljam o namestitvi raket'

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mizainstol
11. 08. 2025 17.18
Pravilno, kdor se želi iti brezdomstva, naj gre v gozd, ampak tudi tam naj počisti za sabo. Ni čudno, da Zahod tone, če je na odločilnih položajih toliko vrečk in mesečarjev, ki niso v življenju zaslužili niti enega evra na trgu.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
11. 08. 2025 17.17
Brezdomce bi bilo treba povsod spraviti iz mest. To beračenje in poležavanje po klopeh v parkih je vsakomur moteče.
ODGOVORI
0 0
Zmaga Ukrajini
11. 08. 2025 17.13
-1
Včeraj so bili v LA masovni protesti proti trampeljnu in njegovi fašistični politiki, kjer ljudje iz ICE vlamljajo v domove in ustrahujejo prebivalce ter jih zapirajo in deportirajo. To, kar počne tale, ... ne moreš verjet.
ODGOVORI
0 1
Slovenska pomlad
11. 08. 2025 17.11
+1
Res sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa.
ODGOVORI
1 0
Malo_sutra
11. 08. 2025 17.11
+2
zaposlit pa naj delajo.
ODGOVORI
2 0
Midelamodrugace
11. 08. 2025 17.10
+2
Bravo Donald to je vse prav
ODGOVORI
2 0
zani10
11. 08. 2025 17.10
+2
Bravo trump
ODGOVORI
2 0
Midelamodrugace
11. 08. 2025 17.10
+2
V ljubljani jih je tudi polno. Človeku gre na jok županstvo očitno ne ravno
ODGOVORI
2 0
wsharky
11. 08. 2025 17.07
+1
naš Donald pa ga pihne
ODGOVORI
1 0
Von den Balki
11. 08. 2025 17.05
+1
Vse v Guantanamo....v ameriski zapor na ameriski kubi. ....pa to
ODGOVORI
1 0
SDS_je_poden
11. 08. 2025 17.04
-1
Pa to ne moreš verjet. Lastne ljudi bi metal ven iz Washingtona.
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089