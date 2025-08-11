Trump bi brezdomce izselil iz Washingtona

Brezdomci morajo nemudoma zapustiti Washington, je v nedeljo na omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Predlagal je, da se brezdomne osebe premesti daleč stran od ameriške prestolnice. Washingtonska županja Muriel Bowser mu nasprotuje, ob tem je opozorila, da v prestolnici ni zaznati porasta stopnje kriminala.

"Kriminalci, ni vam treba oditi. Vas bomo zaprli v zapor, kamor sodite," je še zapisal Donald Trump. Načrta za izselitev brezdomcev iz Washingtona sicer ni predstavil.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

V petek je Trump odredil, da se zvezni agenti, med njimi agencija za boj proti drogam, FBI in ameriško maršalska služba - odpravijo v Washington, da bi omejili stopnjo kriminala. Županja mesta Muriel Bowser je ob tem opozorila, da porasta stopnje kriminala v prestolnici ni zaznati.

Muriel Bowser FOTO: Profimedia icon-expand