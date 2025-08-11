Trump bi brezdomce izselil iz Washingtona

"Kriminalci, ni vam treba oditi. Vas bomo zaprli v zapor, kamor sodite," je še zapisal Donald Trump. Načrta za izselitev brezdomcev iz Washingtona sicer ni predstavil.
V petek je Trump odredil, da se zvezni agenti, med njimi agencija za boj proti drogam, FBI in ameriško maršalska služba - odpravijo v Washington, da bi omejili stopnjo kriminala. Županja mesta Muriel Bowser je ob tem opozorila, da porasta stopnje kriminala v prestolnici ni zaznati.
Ameriški predsednik je za danes napovedal tudi novinarsko konferenco o kriminalu v Washingtonu. Njegov poziv po "očiščenju" Washingtona pa prihaja po tem, ko je bila 19-letna nekdanja zaposlena na uradu za vladno učinkovitost (Doge) v petek napadena v domnevnem poskusu ugrabitve avtomobila.
