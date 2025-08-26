Trump: V Washingtonu bomo za umor zahtevali smrtno kazen

"Če bo nekdo ubil nekoga v prestolnici Washington, bomo zahtevali smrtno kazen. To je zelo močna preventiva in vsi, ki so jo slišali, se z njo strinjajo," je Trump dejal na seji kabineta v Beli hiši.

Uvedba smrtne kazni za umore sledi Trumpovim ukrepom za zmanjšanje kriminala v ameriški prestolnici. V začetku meseca je namreč odredil namestitev pripadnikov nacionalne garde v Washington. V mestu je tako trenutno več kot 2200 gardistov, večinoma iz republikansko usmerjenih zveznih držav - Zahodne Virginije, Južne Karoline, Ohia, Misisipija, Louisiane in Tennesseeja.

Washington je smrtno kazen odpravil leta 1981. Prestolnica ima edinstveni pravni status, saj ne gre za zvezno državo in deluje v odnosu z zvezno vlado, ki omejuje njeno avtonomijo in kongresu daje nadzor nad lokalnimi zadevami.

V ponedeljek se je Trump pohvalil z večdnevnim nizom brez umorov v Washingtonu in dejal, da sprejema tudi ukrepe za polepšanje prestolnice. Ob tem je napovedal, da podobne ukrepe načrtuje tudi za Chicago, New York in Baltimore.