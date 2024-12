Trump za veleposlanika ZDA v Veliki Britaniji izbral nekdanjega kritika

Stephens je finančno podpiral republikanske politike, ki so nasprotovali Trumpu, vendar pa si je do leta 2020 premislil in je finančno podprl Trumpovo neuspešno kampanjo, nato pa podpiral tudi sedanjo uspešno.

"Warren je vedno sanjal o tem, da bi služil ZDA za polni delovni čas. Navdušen sem, da bo zdaj imel to priložnost kot vrhunski diplomat, ki bo predstavljal ZDA pri eni od najbolj cenjenih in priljubljenih zaveznic," je objavil Trump.