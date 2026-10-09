Trump začasno sprostil sankcije za ruski dizel

Donald Trump je po poročanju Politica na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da je zaključil "zelo uspešen pogovor" z Vladimirjem Putinom. Po njegovih navedbah je ruski predsednik pristal na dobavo več sto tisoč ton dizelskega goriva na ameriški in svetovni trg.

"Ob našem popolnem nadzoru nad Hormuško ožino in tej odlični napovedi glede ruske energije bodo cene dizla za Američane in pravzaprav ves svet padle, rekordno in hitro!" je zapisal Trump.