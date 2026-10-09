Trump začasno sprostil sankcije za ruski dizel

Donald Trump je po poročanju Politica na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da je zaključil "zelo uspešen pogovor" z Vladimirjem Putinom. Po njegovih navedbah je ruski predsednik pristal na dobavo več sto tisoč ton dizelskega goriva na ameriški in svetovni trg.
"Ob našem popolnem nadzoru nad Hormuško ožino in tej odlični napovedi glede ruske energije bodo cene dizla za Američane in pravzaprav ves svet padle, rekordno in hitro!" je zapisal Trump.
Ameriško finančno ministrstvo je medtem na omrežju X sporočilo, da nemudoma izdaja začasno splošno dovoljenje, ki bo omogočilo dobavo ruskega dizla na svetovni trg.
Rusija je v zadnjih mesecih omejevala izvoz dizla, med drugim zaradi stopnjevanja ukrajinskih napadov na ruske rafinerije. Ti so prispevali k pomanjkanju goriva na svetovnem trgu, medtem ko so se cene dizla povzpele na rekordne ravni. Glede na to, da velik del ruskih rafinerij ne obratuje, je vprašanje, kako bo Rusija te velike količine goriva sploh dobavila.
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