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Trump začasno sprostil sankcije za ruski dizel

Washington, 09. 10. 2026 21.40 pred 20 minutami 1 min branja 8

Avtor:
L.M.
Putin in Trump na skupni novinarski konferenci

Ameriška administracija bo začasno omilila sankcije za ruski dizel, potem ko naj bi ruski predsednik Vladimir Putin v pogovoru z Donaldom Trumpom obljubil dobavo velikih količin goriva na svetovni trg. Trump je nakazal, da bi lahko bile med kupci tudi ZDA. Z omenjeno potezo želi pred vmesnimi volitvami umiriti rekordno visoke cene dizla, za katere sta predvsem kriva vojna v Iranu in ukrajinski napadi na ruske rafinerije.

Donald Trump je po poročanju Politica na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da je zaključil "zelo uspešen pogovor" z Vladimirjem Putinom. Po njegovih navedbah je ruski predsednik pristal na dobavo več sto tisoč ton dizelskega goriva na ameriški in svetovni trg.

"Ob našem popolnem nadzoru nad Hormuško ožino in tej odlični napovedi glede ruske energije bodo cene dizla za Američane in pravzaprav ves svet padle, rekordno in hitro!" je zapisal Trump.

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Ameriško finančno ministrstvo je medtem na omrežju X sporočilo, da nemudoma izdaja začasno splošno dovoljenje, ki bo omogočilo dobavo ruskega dizla na svetovni trg. 

Rusija je v zadnjih mesecih omejevala izvoz dizla, med drugim zaradi stopnjevanja ukrajinskih napadov na ruske rafinerije. Ti so prispevali k pomanjkanju goriva na svetovnem trgu, medtem ko so se cene dizla povzpele na rekordne ravni. Glede na to, da velik del ruskih rafinerij ne obratuje, je vprašanje, kako bo Rusija te velike količine goriva sploh dobavila.

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Trump Putin dizel sankcije energenti

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KOMENTARJI8

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zavetnik
09. 10. 2026 21.59
Ukrajinci vsak dan uničijo najmanj 5 rafinerij joj koliko jih imajo rusi
Odgovori
+1
1 0
zavetnik
09. 10. 2026 21.58
Janša in eu pa v jok in na drevo
Odgovori
+1
2 1
Max42
09. 10. 2026 21.58
Rusija,Ameriki....Amerika ,EVROPI......
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
09. 10. 2026 21.57
upam da novembra trump pade...... on ni predsednik ampak poslovnež sploh ne ve kako svet deluje...in Putin ga vrti okrog majhnega prsta.... izjave pa daje take kot da nebi imel nobenih šol...Njemu se gre samo za denar in svojo druzino da bogatijo... V gazi zeli da gredo ven kerje ena lepših obal na svetu in tam želi graditi svoje hotele zato se tam meša in izraelu gre na roko..
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0 0
Potouceni kramoh
09. 10. 2026 21.57
Oranžni klaun je povsod zraven kjer se baranta.Sam pol nč ne plačajo sam vzamejo tko kot uči cerkveni kler.Ool pa hitr k spovedi.
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+0
1 1
koral45
09. 10. 2026 21.56
Eden drugega podpirata in tu je poanta vojn.
Odgovori
+1
1 0
slim386
09. 10. 2026 21.54
Janez bo lastnoročno ustavil to dobavo 💪
Odgovori
+0
1 1
Bebo2
09. 10. 2026 21.52
Saj Rusi nimajo več dizla, uvažajo ga iz Indije. Kako ga bodo prodajali, če ga sploh nimajo več?
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+1
3 2
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