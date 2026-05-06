Tujina

Trump: Začasno ustavljam operacijo 'Projekt svoboda'

Washington, 06. 05. 2026 06.19 pred 22 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.S. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da začasno ustavlja pred nekaj dnevi začeto operacijo 'Projekt svoboda', v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Za to naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom.

Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social napisal, da so ga Pakistan in druge države prosili za ustavitev spremljanja ladij, da se pridobi čas za sklenitev sporazuma o končanju vojne z Iranom.

"Ukrep temelji na prošnji Pakistana in drugih držav, na izjemnem vojaškem uspehu, ki smo ga dosegli med kampanjo proti Iranu, ter na dejstvu, da je bil dosežen velik napredek pri sklepanju popolnega in končnega sporazuma s predstavniki Irana," je objavil Trump.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio, ki je v torek nadomeščal tiskovno predstavnico Bele hiše Karoline Leavitt zaradi porodniškega dopusta, je dopisnikom pred tem povedal, da se je operacija Epic Fury (Epski bes) - kot je Trumpova vlada opredelila vojno proti Iranu - končala.

"Operacija je končana. Operacija Epic Fury, kot je predsednik obvestil kongres, je v tej fazi zaključena," je dejal Rubio. Trump je v petek kongres obvestil, da je operacija končana in da mu ni bilo treba prositi za dovoljenje za vojno.

Rubio je pojasnil, da so ZDA dosegle vse cilje iz omenjene operacije in se sedaj usmerjajo na tako imenovani Projekt svoboda, katerega cilj je ponovno odpreti Hormuško ožino. "To ni ofenzivna operacija, ampak obrambna," je dejal Rubio, kar pomeni, da zanjo ne potrebujejo dovoljenja kongresa.

Marco Rubio je na torkovi novinarski konferenci nadomeščal Karoline Leavitt.
FOTO: AP

V zvezi s tem se po njegovih besedah nadaljujejo diplomatska prizadevanja predsednikovega zeta Jareda Kushnerja in odposlanca Stevea Witkoffa. Rubio je dejal, da je cilj diplomatskih prizadevanj vzpostaviti določeno raven razumevanja, o čem se je Iran pripravljen pogajati, in se jim ne mudi.

ZDA so z Izraelom 28. februarja napadle Iran, pri čemer so ubili najvišje državne voditelje, vendar režim ostaja trdno na oblasti in napada cilje v regiji.

Zaprta je tudi strateško pomembna Hormuška ožina in cene bencina so v ZDA presegle štiri dolarje na galono (3,8 litra), ponekod v Kaliforniji pa so cene presegle sedem dolarjev. Pred vojno je bil bencin povprečno cenejši od treh dolarjev za galono.

Trump je 8. aprila razglasil premirje in ga vmes tudi že podaljšal.

