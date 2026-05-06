Trump: Začasno ustavljam operacijo 'Projekt svoboda'

Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social napisal, da so ga Pakistan in druge države prosili za ustavitev spremljanja ladij, da se pridobi čas za sklenitev sporazuma o končanju vojne z Iranom.

"Ukrep temelji na prošnji Pakistana in drugih držav, na izjemnem vojaškem uspehu, ki smo ga dosegli med kampanjo proti Iranu, ter na dejstvu, da je bil dosežen velik napredek pri sklepanju popolnega in končnega sporazuma s predstavniki Irana," je objavil Trump.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio, ki je v torek nadomeščal tiskovno predstavnico Bele hiše Karoline Leavitt zaradi porodniškega dopusta, je dopisnikom pred tem povedal, da se je operacija Epic Fury (Epski bes) - kot je Trumpova vlada opredelila vojno proti Iranu - končala.

"Operacija je končana. Operacija Epic Fury, kot je predsednik obvestil kongres, je v tej fazi zaključena," je dejal Rubio. Trump je v petek kongres obvestil, da je operacija končana in da mu ni bilo treba prositi za dovoljenje za vojno.

Rubio je pojasnil, da so ZDA dosegle vse cilje iz omenjene operacije in se sedaj usmerjajo na tako imenovani Projekt svoboda, katerega cilj je ponovno odpreti Hormuško ožino. "To ni ofenzivna operacija, ampak obrambna," je dejal Rubio, kar pomeni, da zanjo ne potrebujejo dovoljenja kongresa.