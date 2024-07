Trump začel zbirati denar za kampanjo na račun ponesrečenega atentata

"Jaz sem Donald J. Trump in nikoli se ne bom predal! Vedno vas bom imel rad, ker ste me podprli. Enotnost. Mir. Naj bo Amerika spet velika," je Trump sporočil podpornikom v elektronskem pismu s povezavo na spletno stran za donacije od 24 do 3300 dolarjev.

Predsednik ZDA Joe Biden je medtem takoj po poskusu atentata ustavil politične oglase proti Trumpu, s katerim se bo predvidoma pomeril na predsedniških volitvah 5. novembra, je sporočila njegova kampanja.

Biden je letos krepko vodil po zbranem denarju za kampanjo pred Trumpom, vendar le, dokler porota na Manhattnu Trumpa ni spoznala za krivega ponarejanja poslovnih dokumentov. Trump je potem nadoknadil zaostanek, poročajo ameriški mediji.