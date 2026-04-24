Tujina

Trump zadremal med sestankom, posnele so ga kamere

Washington, 24. 04. 2026 10.02 pred 57 minutami 1 min branja 49

Avtor:
M.S.
Donald Trump spi

Ameriški predsednik Donald Trump, ki bo junija dopolnil 80 let, je med dogodkom v Ovalni pisarni, na katerem so govorili o dostopnosti zdravstvene oskrbe, rahlo zadremal. Kratek počitek, ki si ga je privoščil, ni ostal neopažen, saj so ga posnele televizijske kamere.

Donald Trump se je v četrtek v Ovalni pisarni sestal z direktorji ameriških farmacevtskih velikanov in nekaterimi ministri, da bi razpravljali o dostopnosti zdravstva v ZDA.

Biotehnološko podjetje Regeneron je na sestanku med drugim oznanilo, da bo v skladu z dogovorom s Trumpovo administracijo znižalo cene zdravil za nekatere Američane.

Medtem ko so udeleženci srečanja medijem razlagali podrobnosti dogovora, pa so kamere posnele Trumpa, ki je v nekem trenutku zaprl oči, vidno zadremal, se prebudil, nato pa znova zatisnil oči.

Ameriški mediji so ob tem spomnili, da se je aktualni predsednik v preteklosti večkrat posmehoval svojemu predhodniku Joeju Bidnu in ga klical "zaspani Joe".

To sicer ni prvič, da je Trump javno zadremal pred kamero. Nazadnje se mu je to zgodilo prejšnji mesec med sejo kabineta, ko je obrambni minister Pete Hegseth kritiziral medijsko poročanje o ameriško-izraelski vojni proti Iranu. Le nekaj dni pred tem pa je zaspal tudi na tiskovni konferenci v Memphisu.

Bela hiša je sicer do zdaj njegove dremeže upravičevala s pojasnilom, da predsednik v resnici ne spi, ampak le pozorno posluša oz. sprošča svoje oči.

Putin na vrhu G20? 'Bilo bi koristno če bi prišel'

800.000 evrov odškodnin, a nihče kazensko odgovoren

KOMENTARJI49

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Artechh
24. 04. 2026 11.01
Trump bo travo v US prestavil. Iz 1 kategorije droge na tretjo. Bolj uspešen pri tem.kot naši levi 😂 Kr jo.v us naredi legalno za zdravstvene namene na federal nivoju.
Odgovori
0 0
BroNo1
24. 04. 2026 10.59
Poceni novice kot, da je ves narod odličen in brez napak…..
Odgovori
+0
1 1
Rožle Patriot
24. 04. 2026 10.59
Biden je prespal cel svoj mandat .. pa nikoli nič o tem .. !!!?? .. ccc
Odgovori
+0
1 1
Rožle Patriot
24. 04. 2026 10.58
A pri Stevotu, danes ne boste nič našli ... ??? ,, ccc
Odgovori
+0
1 1
First Last
24. 04. 2026 10.57
LOL, se en dokaz kako sovrastvo slepi, zaprl je oci zgolj za 10 sekund, pa se ze usujejo komentarji. Pa ga niti priblizno ne podpiram, samo pravim da probajte bit nevtralni, ker vam presoja sepa, vidite stvari po svoje.
Odgovori
-1
1 2
tito73
24. 04. 2026 11.00
Kar seješ to žanješ
Odgovori
+1
1 0
Puško v koruzo
24. 04. 2026 10.55
Na tako odgovornem mestu kot je biti predsednik države, se ti ne sme zgoditi, da zaspiš. Če se ti, nisi sposoben za to delovno mesto. Sicer pa se v penzijo gre pri 65 letih, ne vem kaj delajo na takih položajih 80 letniki. In oni odločajo o prihodnosti vseh ljudi. Res bolano do skrajnosti.
Odgovori
+4
4 0
BroNo1
24. 04. 2026 11.00
Lahko, da je pomižknil in ga je pokvarjen fotograf prihisnil za všečke
Odgovori
0 0
Wolfman
24. 04. 2026 10.55
Še malo, pa bo zagotov za večno zadremal. Prtepričan sem, da ga v mislih preganja umorjeni Ajatola.
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1921539
24. 04. 2026 10.53
opravilno je nesposoben in vodi tako veliko drzavo,ki vpliva na moje zivljenje????Dajte,prosim,zamenjajte ga.Tsko ne gre bec
Odgovori
+4
4 0
tito73
24. 04. 2026 10.53
Najbolj bi bilo, da bi za vedno zaprl oči.
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
24. 04. 2026 10.50
ima premalo kisika v možganih najbrž
Odgovori
+7
7 0
Watch-Man X
24. 04. 2026 10.53
Pozabli so ga dati filat čez noč....
Odgovori
+7
7 0
anatomija
24. 04. 2026 10.54
Ne more ga imeti , če nima možganov
Odgovori
+4
4 0
Nidani
24. 04. 2026 10.49
Haha...sektaši, kakšen komentar?🤣😂🤣😂
Odgovori
+3
4 1
Spijuniro Golubiro
24. 04. 2026 10.48
Lovše tiho boi!
Odgovori
-3
0 3
Aleksei Kaar
24. 04. 2026 10.47
Karma je močna reč...
Odgovori
+3
4 1
Artechh
24. 04. 2026 10.47
Skor tko k jaz na dolgočasnih predavanjih pri 20tih
Odgovori
+2
4 2
trollolll
24. 04. 2026 10.47
sleepy joe v2.0
Odgovori
+7
8 1
Artechh
24. 04. 2026 10.46
Bolj kot pa mlad Mesec ki ne ve od kje denar pride
Odgovori
-2
4 6
Nidani
24. 04. 2026 10.50
Janez pa ve, Patria pa to...v kufrih...🤣😂
Odgovori
+1
3 2
Koronavirusovec
24. 04. 2026 10.45
trump mirovnik, če začne še 2 novi vojni in se končajo v njegovem predsedovanju bo rekel da je končal še 2 vojni več
Odgovori
+3
5 2
Uroš
24. 04. 2026 10.44
Vsak od nas kdaj tako zadrema. Vi novinarji ste cela 4 leta prejšnje vlade prespali.
Odgovori
-8
4 12
Watch-Man X
24. 04. 2026 10.45
Tonin je mojster dremanja..ko en starček.
Odgovori
+6
8 2
Tho mp son
24. 04. 2026 10.48
Prespali ? Ne bo držalo ! Njihovo agitatorstvo za VRHUNSKEGA mu je na volitvah prineslo polovico glasov . Realno bi jih dobil kot puškometalec v koruzo (13 %) .
Odgovori
-1
3 4
BrezPitt
24. 04. 2026 10.49
Ne vem če si za Bidna tako rekel? Pri nas pa je sedaj boljše, da sekta prespi naslednji mandat, ker zna pečt glava koga so izvolili.
Odgovori
-1
2 3
AleksanderS
24. 04. 2026 10.44
mi slovenci se raj zgrasajmo nad robertino - ki nas je v 4 letih zapufal in izpraznil državno blagajno - kaj naj briga ta donald. Mi bomo cutili 10 let posledice vladavine SVOBODE
Odgovori
-2
2 4
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
24. 04. 2026 10.52
In naslednjih 20 sds-a
Odgovori
+1
1 0
BrezPitt
24. 04. 2026 10.55
Kaj beeejeste s tem pufom a vam je Jajo rekel tako. Znano je, da nas je Jajo zapufal največ v prejšnjem mandatu! Samo ne mi, da je bil covid, ker sedaj pa so bile poplave, kjer so stroški dolgotrajnih obnov bistveno višji. Pri covidu ko ga je bilo konec so se podjetja normalno nazaj zagnala, pri poplavah pa podjetja, šole, ceste, hiše je potrebno obnovit.
Odgovori
+1
1 0
simc167
24. 04. 2026 10.41
nč se bat, tudi k nam prihaja trumpizem.
Odgovori
+5
8 3
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Vam ni všeč, s kom se druži vaš otrok? Tako ukrepate brez slabe volje
Vam ni všeč, s kom se druži vaš otrok? Tako ukrepate brez slabe volje
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
zadovoljna
Portal
V srebrni mini obleki je dvignila temperaturo
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Slovenska podjetnica o tem, kako je s prijateljico sprejela pomembno odločitev
Slovenska podjetnica o tem, kako je s prijateljico sprejela pomembno odločitev
vizita
Portal
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
cekin
Portal
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
moskisvet
Portal
Je Ajdovska deklica res izginila? Vse o znameniti skali na gori Prisojnik
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
dominvrt
Portal
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Je možno svet spoznati samo skozi hrano? Blaž Berlec pravi, da ja
Je možno svet spoznati samo skozi hrano? Blaž Berlec pravi, da ja
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
