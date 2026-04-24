Trump zadremal med sestankom, posnele so ga kamere

Donald Trump se je v četrtek v Ovalni pisarni sestal z direktorji ameriških farmacevtskih velikanov in nekaterimi ministri, da bi razpravljali o dostopnosti zdravstva v ZDA.

Biotehnološko podjetje Regeneron je na sestanku med drugim oznanilo, da bo v skladu z dogovorom s Trumpovo administracijo znižalo cene zdravil za nekatere Američane.

Medtem ko so udeleženci srečanja medijem razlagali podrobnosti dogovora, pa so kamere posnele Trumpa, ki je v nekem trenutku zaprl oči, vidno zadremal, se prebudil, nato pa znova zatisnil oči.