Trump zadremal med sestankom, posnele so ga kamere

Donald Trump se je v četrtek v Ovalni pisarni sestal z direktorji ameriških farmacevtskih velikanov in nekaterimi ministri, da bi razpravljali o dostopnosti zdravstva v ZDA.
Biotehnološko podjetje Regeneron je na sestanku med drugim oznanilo, da bo v skladu z dogovorom s Trumpovo administracijo znižalo cene zdravil za nekatere Američane.
Medtem ko so udeleženci srečanja medijem razlagali podrobnosti dogovora, pa so kamere posnele Trumpa, ki je v nekem trenutku zaprl oči, vidno zadremal, se prebudil, nato pa znova zatisnil oči.
Ameriški mediji so ob tem spomnili, da se je aktualni predsednik v preteklosti večkrat posmehoval svojemu predhodniku Joeju Bidnu in ga klical "zaspani Joe".
To sicer ni prvič, da je Trump javno zadremal pred kamero. Nazadnje se mu je to zgodilo prejšnji mesec med sejo kabineta, ko je obrambni minister Pete Hegseth kritiziral medijsko poročanje o ameriško-izraelski vojni proti Iranu. Le nekaj dni pred tem pa je zaspal tudi na tiskovni konferenci v Memphisu.
Bela hiša je sicer do zdaj njegove dremeže upravičevala s pojasnilom, da predsednik v resnici ne spi, ampak le pozorno posluša oz. sprošča svoje oči.
