'Trump zadržal sankcije proti Rusiji, da bi analiziral njihov vpliv na svetovno gospodarstvo'

"Predsednik želi v tem 60-dnevnem obdobju na nek način analizirati, kaj bo uvedba sankcij in carin pomenila za svetovno gospodarstvo in za gospodarstvo ZDA," je dejal Rubio in pojasnil, da ukrepi zadevajo več držav, ne le Rusijo.

Hkrati je opozoril na vpliv številnih konfliktov na svetovne cene energentov. "Ti konflikti po vsem svetu se začenjajo medsebojno prekrivati in vplivajo ne le na svetovne cene nafte in dizelskega goriva, ampak tudi na gospodarstva," je dodal.

Trump je z izvršnim ukazom v petek zaustavil uveljavitev zakona, ki ga je podpisal le mesec dni pred tem. Z zakonom, poimenovanim po pokojnem senatorju Lindseyju Grahamu, bi ZDA uvedle obsežne sankcije in carine proti Rusiji, njenemu energetskemu sektorju in visokim političnim predstavnikom.

Moskva je korak pričakovano pozdravila, medtem ko je bil Kijev kritičen in izrazil strah, da bi ZDA lahko odpravile še več sankcij proti Rusiji. Kritični so bili tudi številni ameriški republikanci in demokrati.