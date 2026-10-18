Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Trump zadržal sankcije proti Rusiji, da bi analiziral njihov vpliv na svetovno gospodarstvo'

Washington , 18. 10. 2026 09.28 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
A.K. STA
Marco Rubio

Ameriški predsednik Donald Trump je zadržal uveljavitev obsežnih ameriških sankcij in carin proti Rusiji, da bi analiziral njihov vpliv na svetovno gospodarstvo, je sporočil državni sekretar ZDA Marco Rubio in dodal, da bodo ukrepe zadržali za 60 dni.

"Predsednik želi v tem 60-dnevnem obdobju na nek način analizirati, kaj bo uvedba sankcij in carin pomenila za svetovno gospodarstvo in za gospodarstvo ZDA," je dejal Rubio in pojasnil, da ukrepi zadevajo več držav, ne le Rusijo.

Marco Rubio
Marco Rubio
FOTO: AP

Hkrati je opozoril na vpliv številnih konfliktov na svetovne cene energentov. "Ti konflikti po vsem svetu se začenjajo medsebojno prekrivati in vplivajo ne le na svetovne cene nafte in dizelskega goriva, ampak tudi na gospodarstva," je dodal.

Trump je z izvršnim ukazom v petek zaustavil uveljavitev zakona, ki ga je podpisal le mesec dni pred tem. Z zakonom, poimenovanim po pokojnem senatorju Lindseyju Grahamu, bi ZDA uvedle obsežne sankcije in carine proti Rusiji, njenemu energetskemu sektorju in visokim političnim predstavnikom.

Moskva je korak pričakovano pozdravila, medtem ko je bil Kijev kritičen in izrazil strah, da bi ZDA lahko odpravile še več sankcij proti Rusiji. Kritični so bili tudi številni ameriški republikanci in demokrati.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
rubio trump

Izraelski naseljenci napadli evropsko delegacijo, pretepli francoskega župana

Preživela obe svetovni vojni, zdaj je padla pod rokami protestnikov

24ur.com Septembra je zakon podpisal, zdaj ga Trump blokira
24ur.com Trump s sankcijami zoper dve ruski naftni družbi, Putin za dialog
24ur.com Dogovor o povečanju pritiska na Rusijo. Bo Trump obnovil sankcije na nafto?
24ur.com Trump začasno sprostil sankcije za ruski dizel
24ur.com Trump poziva Nato k enotnim sankcijam proti Rusiji
24ur.com Putin rešuje Trumpa? 300.000 ton dizla za približno 14 ur ameriške porabe
24ur.com EU dorekla sankcije proti Rusiji, tudi o prepovedi uvoza plina
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BrezPitt
18. 10. 2026 10.35
To je samo zadnje dejanje iz obupa pred volitvami, da bi vsaj minimalno znižal cene nafte, ker američani zgleda so najbolj alergični na cene nafte in tudi največji maga oboževalci se sedaj obračajo proti Trumpu.
Odgovori
0 0
anatomija
18. 10. 2026 10.33
Ker si Trump tako želi , da se vse poimenuje po njem , bo po volitvah dobi čast da njegovo ime nosi največji debakel v zgodovini volitev
Odgovori
+0
1 1
glavni_baja 1
18. 10. 2026 10.38
osebno te bom predlagal za naslov komentatorja desetletja z najveć napisanimi nebuuulozami
Odgovori
0 0
MasteRbee
18. 10. 2026 10.33
Očitno je ukrajinska vojna resno načela tudi Rusijo. Putinov bestič ne bo dopustil njenega poraza. Ko bo potrebno se bo aktivno obrnil tudi proti Ukrajini in EU.
Odgovori
0 0
marre
18. 10. 2026 10.21
Hahahaha dve besede k najbolj ne gresta skupi "Trump - analiziral".. Oranžni nesposobnež pač išče krivca za katastrofo, katera se obeta na prihajajočih volitvah in zdej bo nekak kriva Ukrajina, kar bo še zmer dosti možgansko mrtvih pripadnikov kulta Maga verjelo.. Je pa zakupu za cca 7 dni dizla in ne bo nobene spremembe na ceno praktično..
Odgovori
+0
2 2
glavni_baja 1
18. 10. 2026 10.24
komaj si se zbudil, pa že pridno opravljaš svoje jutranje dolžnosti na internetu
Odgovori
+1
1 0
anatomija
18. 10. 2026 10.30
Če bo dobil toliko dizla . Prva ladja sicer pljuje in na njej je za 14 ur dizla toda za ostale pošiljke je malo verjetno da bodo šle na pot . Takrat bo že konec volitev
Odgovori
+0
1 1
Tko ne bo šlo
18. 10. 2026 10.20
Gospod Rubio, a vi živite v Trumpovi tazadnji?
Odgovori
+0
1 1
xxman.y
18. 10. 2026 10.14
Saj sploh ne ve kaj dela. Drug mesec bo najbrž že Ukrajincem prodajal Tomahawke.
Odgovori
+3
4 1
glavni_baja 1
18. 10. 2026 10.16
ridžo car !
Odgovori
-2
1 3
xxman.y
18. 10. 2026 10.32
Samo za tebi podobne.
Odgovori
-1
0 1
glavni_baja 1
18. 10. 2026 10.36
@xxman.../većna ovca
Odgovori
0 0
M_teoretik
18. 10. 2026 10.12
Lahko le upamo, da ameriški volivci spregledajo, da je "Cesar" v resnici gol; da nima čudežne obleke!?
Odgovori
+0
1 1
M_teoretik
18. 10. 2026 10.03
Trampu je 2X pomagal Putin na volitvah za predsednika. Zdaj očitno računa, da mu bo pomagal še na Novemberskih volitvah v kongres!?
Odgovori
+4
4 0
the kop
18. 10. 2026 10.00
Volitve se blizajo, in tip kaj lahko izgubi kongres in senat, upajmo da res.
Odgovori
+4
6 2
M_teoretik
18. 10. 2026 10.04
Očitno nisem edini, ki vidi kaj stoji za temi ukrepi!?
Odgovori
+1
2 1
osservatore
18. 10. 2026 09.55
"Trump zadržal sankcije proti Rusiji, da bi analiziral njihov vpliv na svetovno gospodarstvo". To je navadno nakladanje. Oranžnega skrbijo vmesne volitve na katerih bo, upamo, izgubil. Neumnosti, ki jih počne dvigujejo ceno energentov in goriv tudi v Ameriki in to povzroča dodatno nezadovoljstvo pri ameriških volilcih. Ni pa jasno in najbrž nikoli ne bo, kako bivši šef KGB-ja Putin drži za kohonese agenta Krasnova.
Odgovori
+7
8 1
M_teoretik
18. 10. 2026 10.07
Lahko le upamo, da volivci v ZDA vidijo kar vidimo ostali!?
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Pri osmih letih je pela pijanim gostom, doma pa doživljala nasilje
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
To, kar jeste v zadnjih mesecih nosečnosti, je pomembnejše, kot si mislite
To, kar jeste v zadnjih mesecih nosečnosti, je pomembnejše, kot si mislite
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
zadovoljna
Portal
To gre kraljici Camilli pri Charlesu najbolj na živce
Tedenski horoskop: Ribe iščejo navdih, škorpijoni morajo zaupati intuiciji
Tedenski horoskop: Ribe iščejo navdih, škorpijoni morajo zaupati intuiciji
Dežni plašč, ki je pritegnil pozornost v centru Ljubljane
Dežni plašč, ki je pritegnil pozornost v centru Ljubljane
Zakaj po 50. letu spite slabše kot nekoč? Odgovor skriva več kot le staranje
Zakaj po 50. letu spite slabše kot nekoč? Odgovor skriva več kot le staranje
vizita
Portal
Ali dodatki za 'močne' kosti sploh delujejo? Resnica o vitaminih
Neobičajno kopičenje bakra v telesu je lahko znak dedne bolezni
Neobičajno kopičenje bakra v telesu je lahko znak dedne bolezni
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Vas zebe, čeprav je v stanovanju toplo? Kaj vam lahko sporoča telo
Vas zebe, čeprav je v stanovanju toplo? Kaj vam lahko sporoča telo
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Najboljše in najslabše meso: katero je zdravo in katero škodljivo?
Star je 77 let, a tega slovitega govora ni pozabil niti po treh desetletjih
Star je 77 let, a tega slovitega govora ni pozabil niti po treh desetletjih
Arheološka senzacija: 4700 let stara ladja odkrita ob obali Turčije
Arheološka senzacija: 4700 let stara ladja odkrita ob obali Turčije
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
dominvrt
Portal
Po napornem dnevu si zaslužite takšno spalnico
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
okusno
Portal
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
voyo
Portal
Survivor: Avstralija
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022