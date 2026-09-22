Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump zagrozil Iranu in pohvalil Melanio

New York, 22. 09. 2026 17.49 pred 33 minutami 2 min branja 60

Avtor:
STA N.L.
Ameriški predsednik Donald Trump na razpravi zasedanja Generalne skupščine ZN

Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine ZN zagrozil Iranu z uničenjem, če ta ne bo sklenil dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Kljub grožnjam je prepričan, da bodo ZDA z Iranom sklenile dogovor. Ocenil je tudi, da bi se lahko kmalu končala vojna v Ukrajini. Hkrati je Trump napovedal, da bo ameriška vlada odslej namesto izraza umetna inteligenca uporabljala izraz superinteligenca, pohvalil pa je tudi delo ameriške prve dame Melanie Trump.

"Pred mano je pomembna odločitev. Ali bomo z Iranom sklenili dogovor, ki jim bo omogočil obnovo (...) ali pa bom islamsko republiko uničil in to storil hitro, tako da nikoli več ne bodo imeli priložnosti, da bi ponovno ubijali in uničevali ljudi in države," je na splošni razpravi povedal Trump in Iranu zagrozil, da bi ga lahko pahnil "v pekel brez možnosti preživetja".

Kljub temu ameriški predsednik verjame, da bodo ZDA in Iran sklenile dogovor. V Teheranu po njegovem mnenju čakajo na vmesne volitve, ki bodo v ZDA potekale novembra, a je Trump pri tem poudaril, da si bo vedno prizadeval za Iran brez jedrskega orožja in za Iran, ki ne bi ogrožal okolice in širše.

Znova je države pozval, naj se pridružijo Washingtonu pri uveljavljanju gospodarske izolacije Irana, dokler ta ne preneha ovirati svobode plovbe, se ne odpove jedrskim ambicijam in ne preneha podpirati terorizma.

Kaj pa mir v Ukrajini?

Trump je prav tako prepričan, da bi Rusija in Ukrajina kmalu lahko sklenili dogovor o končanju vojne. "Z voditelji Rusije in Ukrajine zelo tesno sodelujemo in to bomo uresničili. Mislim, da se bo to zgodilo hitreje, kot si ljudje predstavljajo. Imeli so dovolj," je dodal.

Ponovno je bil kritičen do dela Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) in države pozval, naj izstopijo iz organizacije. "ZDA nasprotujejo tej instituciji izven nadzora, znani kot Mednarodno kazensko sodišče. Pozivam vse države, ki so članice ICC, naj nemudoma uradno izstopijo iz te nepoštene institucije," je dejal.

Omenil je tudi dogovor z Dansko in Grenlandijo, ki sta ga Washington in Köbenhavn naznanila konec minulega tedna, skupaj z Grenlandijo pa ga bosta podpisala danes ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN. Kot je pojasnil, bodo v okviru dogovora zgradili dve veliki vojaški oporišči in vzpostavili obsežno vojaško prisotnost na ustreznih lokacijah.

Namesto izraza umetna inteligenca bodo uporabljali izraz superinteligenca

Ameriški predsednik je odločno zavrnil pozive k mednarodnemu nadzoru umetne inteligence in jih označil za "globalistični načrt" za nadzor nove tehnologije. Hkrati je napovedal, da bo ameriška vlada odslej namesto izraza umetna inteligenca uporabljala izraz superinteligenca.

Melania Trump na zasedanju Generalne skupščine ZN
Melania Trump na zasedanju Generalne skupščine ZN
FOTO: AP

V svojem govoru je večkrat pohvalil dosežke svoje vlade. "Od prejšnje administracije smo podedovali temno obdobje Amerike, ki smo ga spremenili v zlato dobo Amerike," je dejal in omenil zlasti dosežke na področju gospodarstva ter boja proti migracijam in kriminalu.

Pohvalil delo Melanie

Pohvalil je tudi delo ameriške prve dame Melanie Trump, pri čemer je med drugim izpostavil njena prizadevanja za varno vrnitev razseljenih ukrajinskih in ruskih otrok k njihovim družinam.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Donald Trump Iran Združeni narodi

V bližini letalske baze v Nemčiji strmoglavilo vojaško letalo

24ur.com Trump: Dogovor z Iranom dosežen. Iran pa spet drugače
24ur.com Trump oznanil uničenje najvišjega mostu v Iranu, Putin upa na hiter konec vojne
24ur.com Trump: Če se Iran strinja s predlogom, je konec, če ne, jih bomo bombardirali
24ur.com Iran: Okvir za pogajanja z ZDA bi bil lahko končan v naslednjih dneh
24ur.com Iran naj bi zavrnil ameriški predlog za končanje vojne
24ur.com Iran poslal odgovor ZDA, v ospredju konec vojne in pomorska varnost
24ur.com Konec vojne in odprtje Hormuške ožine? Trump napovedal dan
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI60

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jack Herer
22. 09. 2026 19.04
Rusija in Ukrajina sklenili mir? Ukrajine ni več. Iran in Amerika nikoli ne bosta sklenila nič.
Odgovori
+2
2 0
TITO50
22. 09. 2026 19.00
Če bi lahko, bi to naredil že zdavnaj, pa njegova voščena ima velike zasluge, le zakaj ?
Odgovori
+2
2 0
Aijn Prenn
22. 09. 2026 18.58
Melanija je pa čedalje bolj podobna tistemu deblu iz Sevnice.
Odgovori
+2
2 0
odpisani zasedli vlado
22. 09. 2026 18.55
Hahahahaha starčku se je že popolnoma odklesalo.Ravno sem na ameriškem portalu čital.da je vložena tožba proti njemu,da je uničil odnose med Zda in Kanado z bluzenjem,da Kanada postane ameriška država a ga je Kanada ignorirala in ubrala drugo pot sodelovanja z Kitajci in Europo. Stari prepleskani z oranžnim mazilom in pudrom je odpeketal.Na žalost je pa vprašanje ali se bo znašel v zaporu,ker je poln sedaj denarja z katerim lahko podkupi verjetno celotno sodstvo.V Iranu so po njegovem ukazu pobili na stotine otrok brez smisla,ker je hotel izsiliti nekaj kar ni mogoče.In taemu sploh to ni mar in spi ponoči kot,da se ni nič zgodilo.
Odgovori
+2
3 1
Kumul
22. 09. 2026 18.51
Trump se je sam obrnil, zakolcal in podrl kupček.
Odgovori
+2
2 0
daedryk
22. 09. 2026 18.50
Če bi Slovenija v preteklih petdesetih letih prejela toliko industrijskih sredstev kot Izrael, bi zdajle kolonizirali Mars.
Odgovori
+5
5 0
myomy
22. 09. 2026 18.45
"Pohvalil je tudi delo ameriške prve dame Melanie Trump, pri čemer je med drugim izpostavil njena prizadevanja za varno vrnitev razseljenih ukrajinskih in ruskih otrok k njihovim družinam."...... a si prizadeva tudi za vrnitev iranskih in palestinskih otrok k njihovim družinam? Tistih namreč, ki jih je pobil njen mož.
Odgovori
+8
8 0
Piko2
22. 09. 2026 18.45
bla, bla, bla. Pes, ki laja ne grize!
Odgovori
+4
4 0
SDS_je_poden
22. 09. 2026 18.42
Samo da je pohvalil svojo Avstrijko....
Odgovori
+6
6 0
IQmamPaziTo40
22. 09. 2026 18.46
..Napiše se ustrel, ko..
Odgovori
0 0
kacakacon
22. 09. 2026 18.42
trump začel vojno in ker ni imel načrtov kako jo končati, zdaj želi da iran konča vojno sicer sledi...(grožnje so psihopatske)
Odgovori
+6
6 0
ho?emVšolo
22. 09. 2026 18.42
Recimo da mu že pošteno teče voda v grlo pred vmesnimi volitvami. Ko pridejo demokrati, mu bodo nadeli lisice.
Odgovori
+2
2 0
HitriKrtek
22. 09. 2026 18.41
Jaja super, Indonezijski predsednik je začel javno vzklikat FREE PALESTINE, svet se prebuja! KONČNO! Trumpa & Izraelce pa v Haag!
Odgovori
+1
2 1
JApajaDAja
22. 09. 2026 18.34
...in kje je tanjin vip sedež?
Odgovori
-1
2 3
Petur
22. 09. 2026 18.33
vsak dan manj grozi Amerike se noben ne boji več..
Odgovori
+7
7 0
PEACEMAKER
22. 09. 2026 18.32
Polen je parazitov ki ga ražirajo.
Odgovori
+3
3 0
tali?ni tom
22. 09. 2026 18.29
ne vem no,a se nebi dalo z carinami u mirit ameriko? mogoče tisočprocentne!? ampak,bolje bi bil embargo na vse njihove proizvode,da se jih enkrat postavi na realna tla!
Odgovori
+6
6 0
matko74
22. 09. 2026 18.39
Pravilno, kontra carine, pa bo majstr vidu, koliko je vredna Evropa
Odgovori
+2
2 0
bandit1
22. 09. 2026 18.28
Zakaj ima tisto šipo pred seboj? da se sliši kaj govori?
Odgovori
+6
6 0
Veščec
22. 09. 2026 18.35
ha,se boji,d ga še u drug 🦻nebi"frcnli",pa to🙈
Odgovori
+2
2 0
grumf
22. 09. 2026 18.37
Nanjo se projecira govor. Vidno samo z njegove strani.
Odgovori
+1
1 0
medvescak
22. 09. 2026 18.27
250 let stara tvorba grozi civilizaciji stari več tisoč let???? To je bolano. Predlagam totalno uničenje in ponovno rojstvo planeta čez nekaj milijonov let.
Odgovori
+6
8 2
PONS
22. 09. 2026 18.31
Ampak tista civilizacija je še kar v tistem času. .Amerika pa tako naprej da že vse rjavi kar so delali zadnjih 70 let....treba ponucat staro orožje.
Odgovori
-5
2 7
Uporabnik1888402
22. 09. 2026 18.36
Ti nimas pojma o cem govoris. Ena izmed najbolj izobrazenih nacij na svetu. Ti pa ...
Odgovori
+4
4 0
štrekeljc
22. 09. 2026 18.46
Amerika je prešla iz barbarizma neposredno v dekadenco in pri tem preskočila civilizacijo.
Odgovori
+2
2 0
PEACEMAKER
22. 09. 2026 18.27
Haha
Odgovori
+6
6 0
Pfolca
22. 09. 2026 18.26
Ma bogi so oni, ki morajo v živo tega bolnika poslušat, tisti ki ga pa prostovoljno imajo pa klinično sliko enako njegovi.Samo zamislite si, da je v vaši družbi en tak pacijent, ki s svojo bolano narcisoidnostjo vsakič pokvari prijetno vzdušje v družbi ne enako mislečih, ki z normalnim pogovorom skušajo izražati svoja drugačna mnenja in misli, bolnik pa non-stop prekinja z monologi na lažeh, kateri imajo vodilo samo “jaz,jaz, jaz…”, verjetno bi bil hitro višek, nepovabljen za vedno, grozen bolnik, amen
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
Danes je mama 11 otrok, nekoč pa si ni želela niti enega
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Zakaj nekateri mladi za svoje težave krivijo starše?
Zakaj nekateri mladi za svoje težave krivijo starše?
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
zadovoljna
Portal
Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
32-letnica je postala neprepoznavna
32-letnica je postala neprepoznavna
To bo najbolj srečno astrološko znamenje v letu 2027
To bo najbolj srečno astrološko znamenje v letu 2027
vizita
Portal
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
cekin
Portal
Denar na račun lastnikom dizla? Nenavadna pomoč pri naših sosedih
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
moskisvet
Portal
Se spomnite Nadie iz Ameriške pite? Danes je stara 53 let in počne nekaj, česar ne bi pričakovali
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Konec srhljive zgodbe: Umrl je Mansonov najbližji človek, za zapahi preživel več kot pol stoletja
Konec srhljive zgodbe: Umrl je Mansonov najbližji človek, za zapahi preživel več kot pol stoletja
dominvrt
Portal
Sol se ne pokvari, a če opazite to, jo takoj vrzite stran
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
okusno
Portal
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Sablja
Sablja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961