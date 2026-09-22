Trump zagrozil Iranu in pohvalil Melanio

"Pred mano je pomembna odločitev. Ali bomo z Iranom sklenili dogovor, ki jim bo omogočil obnovo (...) ali pa bom islamsko republiko uničil in to storil hitro, tako da nikoli več ne bodo imeli priložnosti, da bi ponovno ubijali in uničevali ljudi in države," je na splošni razpravi povedal Trump in Iranu zagrozil, da bi ga lahko pahnil "v pekel brez možnosti preživetja". Kljub temu ameriški predsednik verjame, da bodo ZDA in Iran sklenile dogovor. V Teheranu po njegovem mnenju čakajo na vmesne volitve, ki bodo v ZDA potekale novembra, a je Trump pri tem poudaril, da si bo vedno prizadeval za Iran brez jedrskega orožja in za Iran, ki ne bi ogrožal okolice in širše.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Ameriški predsednik Donald Trump na razpravi zasedanja Generalne skupščine ZN AP

Ameriški predsednik Donald Trump na razpravi zasedanja Generalne skupščine ZN AP

Ameriški predsednik Donald Trump na razpravi zasedanja Generalne skupščine ZN AP

Ameriški predsednik Donald Trump na razpravi zasedanja Generalne skupščine ZN AP







Znova je države pozval, naj se pridružijo Washingtonu pri uveljavljanju gospodarske izolacije Irana, dokler ta ne preneha ovirati svobode plovbe, se ne odpove jedrskim ambicijam in ne preneha podpirati terorizma.

Kaj pa mir v Ukrajini?

Trump je prav tako prepričan, da bi Rusija in Ukrajina kmalu lahko sklenili dogovor o končanju vojne. "Z voditelji Rusije in Ukrajine zelo tesno sodelujemo in to bomo uresničili. Mislim, da se bo to zgodilo hitreje, kot si ljudje predstavljajo. Imeli so dovolj," je dodal. Ponovno je bil kritičen do dela Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) in države pozval, naj izstopijo iz organizacije. "ZDA nasprotujejo tej instituciji izven nadzora, znani kot Mednarodno kazensko sodišče. Pozivam vse države, ki so članice ICC, naj nemudoma uradno izstopijo iz te nepoštene institucije," je dejal. Omenil je tudi dogovor z Dansko in Grenlandijo, ki sta ga Washington in Köbenhavn naznanila konec minulega tedna, skupaj z Grenlandijo pa ga bosta podpisala danes ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN. Kot je pojasnil, bodo v okviru dogovora zgradili dve veliki vojaški oporišči in vzpostavili obsežno vojaško prisotnost na ustreznih lokacijah.

Namesto izraza umetna inteligenca bodo uporabljali izraz superinteligenca

Ameriški predsednik je odločno zavrnil pozive k mednarodnemu nadzoru umetne inteligence in jih označil za "globalistični načrt" za nadzor nove tehnologije. Hkrati je napovedal, da bo ameriška vlada odslej namesto izraza umetna inteligenca uporabljala izraz superinteligenca.

Melania Trump na zasedanju Generalne skupščine ZN FOTO: AP

V svojem govoru je večkrat pohvalil dosežke svoje vlade. "Od prejšnje administracije smo podedovali temno obdobje Amerike, ki smo ga spremenili v zlato dobo Amerike," je dejal in omenil zlasti dosežke na področju gospodarstva ter boja proti migracijam in kriminalu.

Pohvalil delo Melanie