Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trump Nigeriji zagrozil z napadom: 'Hitro, kruto in sladko'

Washington , 02. 11. 2025 10.32 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
13

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je obrambnemu ministrstvu naročil, naj se pripravi na morebitno vojaško akcijo v Nigeriji. Še naprej obtožuje državo, da ne stori dovolj za zaustavitev nasilja nad kristjani. Nigerija je to večkrat zanikala.

V objavi na družbenih omrežjih, v kateri je kritiziral množični pokol kristjanov v državi, je Donald Trump zapisal, da bodo Združene države takoj ustavile vso pomoč Nigeriji, in tamkajšnjo vlado opozoril, naj hitro ukrepa, poroča CNN.

V dolgem sporočilu je Trump zapisal, da bodo ZDA zelo verjetno vstopile v to 'osramočeno državo z ognjem, da bi popolnoma iztrebile islamske teroriste, ki izvajajo ta grozljiva grozodejstva'.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

"S tem naročam ministrstvu, naj se pripravi na morebitne ukrepe," je zapisal Trump. "Če bomo napadli, bo to hitro, kruto in sladko, tako kot teroristični nasilneži napadajo naše kristjane! OPOZORILO: NIGERIJSKA VLADA NAJ HITRO UKREPA!"

"Da, gospod," je ameriški obrambni minister Pete Hegseth objavil na družbenih omrežjih s posnetkom zaslona Trumpovih komentarjev.

Ubijanje nedolžnih kristjanov v Nigeriji – in kjerkoli – se mora takoj končati. Ministrstvo se pripravlja na ukrepanje. Ali bo nigerijska vlada zaščitila kristjane, ali pa bomo ubili islamske teroriste, ki izvajajo te grozljive grozodejstva.

Trumpova objava prihaja po tem, ko je v petek Nigerijo obtožil kršitev verske svobode, češ da se krščanstvo v Nigeriji sooča z eksistenčno grožnjo. 

Kaj se dogaja v Nigeriji?

Nigerija je vpletena v številne konflikte, v katerih po mnenju strokovnjakov umirajo tako kristjani kot muslimani. Nigerija je skoraj enakomerno razdeljena med sever z muslimansko večino in pretežno krščanski jug. Državo pretresajo varnostna tveganja. Njena severovzhodna regija je epicenter džihadističnega gibanja Boko Harama, v katerem je po podatkih Združenih narodov od leta 2009 umrlo več kot 40.000 ljudi, razseljenih  pa je bilo več kot dva milijona ljudi. V osrednji Nigeriji so se večinsko muslimanski pastirji večkrat spopadli z večinsko krščanskimi kmeti. Konflikt je pogosto prikazan kot medverski, vendar na splošno izvira iz tekmovanja za dostop do zemlje, poroča AFP. 

nigerija trump
Naslednji članek

Faraoni 'oživeli' na nebu: po dveh desetletjih uradno odprli Veliki egipčanski muzej

Naslednji članek

V Karibskem morju razstrelili nov čoln in ubili tri 'narkoteroriste'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LeviTUMOR
02. 11. 2025 11.17
+1
Črni koljejo kristjane lot Za stavo, kle se pa našim izdajalskim lewacom te isti črni klavci smilijo in jih sprejemajo Oz odprtimi rokami.
ODGOVORI
2 1
SDS_je_poden
02. 11. 2025 11.20
Vsi verski ekstremisti ste isti, pa sploh ni pomembno, kako imenujete svojega navideznega prijatelja na nebu.
ODGOVORI
0 0
pusi
02. 11. 2025 11.15
+2
Končno nekdo, ki je postavil svoj glas za resnicen genocid v Nigeriji!!!
ODGOVORI
3 1
galeon
02. 11. 2025 11.15
+1
Ta kavbojc je pa res bolan.
ODGOVORI
2 1
mackon08
02. 11. 2025 11.14
-2
To je miroljubni Trump, kaj če bi on doma red naredil? Ja bi samo je to nemogoče. Zavožene ZDA je nemogoče v red spraviti.
ODGOVORI
0 2
SloButale
02. 11. 2025 11.13
+3
Trump mirovnik...
ODGOVORI
4 1
FORTUDO1
02. 11. 2025 11.12
+2
Levica in Tanja o tem ne vedo nič, ker ni nobenega odziva!?
ODGOVORI
2 0
golobnadob
02. 11. 2025 11.09
huda bitka med pastirji in kmeti v centralni Nigeriji
ODGOVORI
0 0
boy36
02. 11. 2025 11.09
+1
On pa lahko hara po drugih drzavah in kontinentih. Pa se naslaja se!!!! Ce bi Putin podal tako izjavo, bi bil svetovni terorist stevilka ena!
ODGOVORI
3 2
LeviTUMOR
02. 11. 2025 11.17
+1
Nono umirci se bucibu
ODGOVORI
1 0
tech
02. 11. 2025 11.05
-2
Se pripravlja na posebno vojaško operacijo kot Putin?
ODGOVORI
1 3
Tomvojo
02. 11. 2025 11.04
+2
Kramp naj doma red naredi, izgublja New York
ODGOVORI
4 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330