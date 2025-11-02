Trump Nigeriji zagrozil z napadom: 'Hitro, kruto in sladko'

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je obrambnemu ministrstvu naročil, naj se pripravi na morebitno vojaško akcijo v Nigeriji. Še naprej obtožuje državo, da ne stori dovolj za zaustavitev nasilja nad kristjani. Nigerija je to večkrat zanikala.

V objavi na družbenih omrežjih, v kateri je kritiziral množični pokol kristjanov v državi, je Donald Trump zapisal, da bodo Združene države takoj ustavile vso pomoč Nigeriji, in tamkajšnjo vlado opozoril, naj hitro ukrepa, poroča CNN. V dolgem sporočilu je Trump zapisal, da bodo ZDA zelo verjetno vstopile v to 'osramočeno državo z ognjem, da bi popolnoma iztrebile islamske teroriste, ki izvajajo ta grozljiva grozodejstva'.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

"S tem naročam ministrstvu, naj se pripravi na morebitne ukrepe," je zapisal Trump. "Če bomo napadli, bo to hitro, kruto in sladko, tako kot teroristični nasilneži napadajo naše kristjane! OPOZORILO: NIGERIJSKA VLADA NAJ HITRO UKREPA!" "Da, gospod," je ameriški obrambni minister Pete Hegseth objavil na družbenih omrežjih s posnetkom zaslona Trumpovih komentarjev. Ubijanje nedolžnih kristjanov v Nigeriji – in kjerkoli – se mora takoj končati. Ministrstvo se pripravlja na ukrepanje. Ali bo nigerijska vlada zaščitila kristjane, ali pa bomo ubili islamske teroriste, ki izvajajo te grozljive grozodejstva. Trumpova objava prihaja po tem, ko je v petek Nigerijo obtožil kršitev verske svobode, češ da se krščanstvo v Nigeriji sooča z eksistenčno grožnjo.

Kaj se dogaja v Nigeriji?