Trump Nigeriji zagrozil z napadom: 'Hitro, kruto in sladko'

V objavi na družbenih omrežjih, v kateri je kritiziral množični pokol kristjanov v državi, je Donald Trump zapisal, da bodo Združene države takoj ustavile vso pomoč Nigeriji, in tamkajšnjo vlado opozoril, naj hitro ukrepa, poroča CNN.
V dolgem sporočilu je Trump zapisal, da bodo ZDA zelo verjetno vstopile v to 'osramočeno državo z ognjem, da bi popolnoma iztrebile islamske teroriste, ki izvajajo ta grozljiva grozodejstva'.
"S tem naročam ministrstvu, naj se pripravi na morebitne ukrepe," je zapisal Trump. "Če bomo napadli, bo to hitro, kruto in sladko, tako kot teroristični nasilneži napadajo naše kristjane! OPOZORILO: NIGERIJSKA VLADA NAJ HITRO UKREPA!"
"Da, gospod," je ameriški obrambni minister Pete Hegseth objavil na družbenih omrežjih s posnetkom zaslona Trumpovih komentarjev.
Ubijanje nedolžnih kristjanov v Nigeriji – in kjerkoli – se mora takoj končati. Ministrstvo se pripravlja na ukrepanje. Ali bo nigerijska vlada zaščitila kristjane, ali pa bomo ubili islamske teroriste, ki izvajajo te grozljive grozodejstva.
Trumpova objava prihaja po tem, ko je v petek Nigerijo obtožil kršitev verske svobode, češ da se krščanstvo v Nigeriji sooča z eksistenčno grožnjo.
Kaj se dogaja v Nigeriji?
Nigerija je vpletena v številne konflikte, v katerih po mnenju strokovnjakov umirajo tako kristjani kot muslimani. Nigerija je skoraj enakomerno razdeljena med sever z muslimansko večino in pretežno krščanski jug. Državo pretresajo varnostna tveganja. Njena severovzhodna regija je epicenter džihadističnega gibanja Boko Harama, v katerem je po podatkih Združenih narodov od leta 2009 umrlo več kot 40.000 ljudi, razseljenih pa je bilo več kot dva milijona ljudi. V osrednji Nigeriji so se večinsko muslimanski pastirji večkrat spopadli z večinsko krščanskimi kmeti. Konflikt je pogosto prikazan kot medverski, vendar na splošno izvira iz tekmovanja za dostop do zemlje, poroča AFP.
