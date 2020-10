Pred objavo sporočila je Conley sicer dejal, da si "bodo vsi končno, globoko oddahnili", če bo predsednikovo stanje ostalo stabilno ali pa se izboljšalo do ponedeljka. Kasneje v četrtek je nato Trump za Fox News zatrdil, da se počuti "res dobro" in upa, da bo v soboto zvečer organiziral predvolilni shod, po možnosti na Floridi, poroča BBC .

Trumpova ekipa je predlagala, da bi tretja neposredna razprava potekala 29. oktobra, le pet dni pred glasovanjem. Toda ekipa Bidena na drugi strani pravi, da je razprave mogoče načrtovati le za tri dogovorjene datume: 29. septembra, 15. in 22. oktobra. Biden se bo 15. oktobra udeležil lastne prireditve in odgovarjal na vprašanja volivcev.

Komisija za predsedniško soočenje je za razpravo 15. oktobra napovedala, da bosta kandidata v Miamiju za zaščito zdravja in varnosti vseh vpletenih sodelovala z ločenih lokacij. To je razbesnelo predsednika, ki je dejal, da ni pripravljen "sedeti za računalnikom," saj da je to smešno. Biden je dejal, da si predsednik "vsako sekundo premisli", člani njegove kampanje pa so dodali, da se Trump "očitno ne želi soočati z vprašanji volivcev".

Trump zahteva aretacije Obame, Bidna, Clintonove in drugih

V sredo je Trump na Twitterju pravosodnega ministra Billa Barraspraševal, kje so aretacije Baracka Obame, Josepha BidnainHillary Clinton, ker so leta 2016 domnevno vohunili za njegovo predsedniško kampanjo.

V četrtek je pritisk stopnjeval na televiziji Fox News, kjer je kritiziral Barra, ki ga je doslej obvaroval veliko hudega, ter celo državnega sekretarja Mika Pompea. Od obeh je zahteval ukrepanje proti vrhu vlade prejšnjega predsednika ZDA Obame.

Od Pompea zahteva, naj objavi elektronsko pošto nekdanje državne sekretarke Clintonove, ki še vedno razburja konservativne aktiviste, potem ko je FBI s preiskavo leta 2016 prispeval k Trumpovi zmagi proti demokratki.

FBI med preiskavo uporabe zasebnega strežnika elektronske pošte Clintonove, ko je bila državna sekretarka, ni odkril nič nezakonitega, kar je nekdanji direktor FBI James Comeytudi javno povedal. Vendar pa je potem tik pred volitvami kongresne republikance obvestil, da so obnovili preiskavo, potem ko so našli kopije elektronske pošte na prenosnem računalniku sodelavke Clintonove Hume Abedin med preiskavo njenega moža zaradi spolnih malopridnosti.

Novica o obnovitvi preiskave, ki prav tako ni odkrila ničesar drugega kot že pregledane kopije elektronske pošte, je prišla v javnost, kar je med volivci povzročilo sum, da je Clintonova delala nekaj sumljivega. Comey, ki ga je Trump leta 2017 odpustil zaradi nadaljevanja preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve, se še danes otepa kritik, da je pomagal Trumpu do zmage.

Elektronska pošta Clintonove je bila večkrat prezračena, vendar pa Trump ne odneha. "Pošta je v State Departmentu, vendar je Mike Pompeo ni sposoben spraviti na površje. To je v bistvu zelo žalostno in nisem zadovoljen z njim," je dejal Trump.

Od Barra pa Trump že nekaj časa zahteva, naj preganja člane Obamove vlade na čelu z Obamo, ker naj bi vohunili za njegovo kampanjo leta 2016. "Barr bo šel v zgodovino kot največji pravosodni minister v zgodovini države ali pa kot zelo žalosten primer. Ima vse informacije, ki jih potrebuje," je dejal Trump.

"Če Barr ne bo obtožil ljudi za največji politični zločin v zgodovini države, potem ne bomo zadovoljni, razen če zmagam. Ker ne bom pozabil. Te ljudi je treba obtožiti. To so ljudje, ki so vohunili za mojo kampanjo. Bill, imaš dovolj, ne potrebuješ več. Imamo tako veliko."

Trump: Naj nekdo nekaj stori glede največjega političnega škandala v zgodovini

Vse preiskave v ZDA so doslej potrdile, da se je Rusija aktivno vpletala v volitve z namenom, da pomaga Trumpu, ki to zavrača in prejšnjo vlado obtožuje zarote. Že v sredo je z velikimi črkami tvitnil, da naj nekdo nekaj stori glede največjega političnega škandala v zgodovini. "Biden, Obama in pokvarjena Hillary so vodili ta izdajalski naklep. Biden ne bi smel sploh kandidirati - ujeli smo ga," je tvital.

Trump trdi, da ima neovrgljiv dokaz o zaroti v doslej zaupnem obveščevalnem dokumentu, da naj bi si Clintonova leta 2016 izmislila, da ima Trumpova kampanja povezave z Rusi. Ta dokaz ima eno veliko pomanjkljivost. Prišel je namreč iz ruskih obveščevalnih virov in celo senatni republikanci in Trumpovi obveščevalci priznavajo, da je najverjetneje ponarejen.

Zaradi tega Barr, ki je že večkrat zavrnil možnost uvedbe preiskave proti Obame in drugim vodilnim članom njegove vlade, Trumpovih tvitov ne jemlje resno. Člani Trumpove vlade sicer sami ne vedo, kako naj razumejo njegove tvite. Ne vedo, ali gre za ukaze ali muhe enodnevnice, in kako naj postopajo. Večinoma potem počakajo, da se predsednik pomiri.