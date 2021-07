Trump zanikal, da bi po porazu na volitvah pripravljal državni prevrat

Milley naj bi bil po volitvah v šoku, ker Trump ni priznal poraza na volitvah in si je izmislil zgodbe o volilnih prevarah. Skupaj z drugimi vojaškimi poveljniki je tudi snoval načrte, kako bi preprečili Trumpov morebitni poskus državnega udara. Do tega tudi ni prišlo, so pa Trumpovi podporniki v prepričanju, da se borijo za svojega predsednika, 6. januarja letos napadli ameriški kongres.

ZDA je zajela povodenj informacij o zadnjih dneh Trumpovega mandata na podlagi treh novih knjig in tudi drugih medijskih poročil. Britanski The Guardian med drugim zatrjuje, da je prišel do dokumenta o zasedanju ruskega sveta za nacionalno varnost januarja 2016, na katerem naj bi ruski predsednik Vladimir Putin ruskim obveščevalnim agencijam naročil, da storijo vse, kar lahko, da pomagajo Trumpu do zmage na predsedniških volitvah, saj naj bi to bilo v interesu Rusije. Avtentičnosti dokumenta še niso potrdili.

Rusija naročila podporo duševno nestabilnemu Trumpu

Guardian še navaja, da je Putin osebno naročil tajno operacijo podpore "duševno nestabilnemu Trumpu". Izvolitev Trumpa bi naj ustvarila družbeni kaos in oslabila ZDA, kar bi bilo v interesu Rusije. Guardian prav tako trdi, da naj bi Putin posedoval obremenilne informacije o Trumpu, s katerimi ga je izsiljeval.