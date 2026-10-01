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Trump zaostruje odnos do Nata, na srečanje ni povabil ključnih zaveznic

Washington, 01. 10. 2026 15.28 pred 22 minutami 2 min branja 9

Avtor:
N.V.
Donald Trump

"Seznam pridnih in porednih" članic Nata je očitno povsem resnična zadeva za Trumpa. Prve "sankcije" so že doletele nekaj držav, ki zdaj niso bile povabljene na načrtovano srečanje zavezništva prihodnji mesec. Med državami, ki se srečanja ne bodo udeležile, so tudi ene pomembnejših v zavezništvu.

Načrtovano srečanje na Poljskem, ki ga je vodilni predstavnik Pentagona za oblikovanje politike Elbridge Colby zasnoval kot delovno skupino, je po besedah šestih diplomatov, ki so seznanjeni z načrtovanjem, v osnovi namenjeno razpravi o prihodnosti Nata.

Toda številne države, ki niso prejele vabila – med njimi Združeno kraljestvo, Francija in baltske države – so velike porabnice za obrambo in imajo ključno vlogo v zavezništvu, zato se njihovi diplomati sprašujejo, zakaj so bile izključene, piše Politico.

Vrh zveze Nato v Ankari
Vrh zveze Nato v Ankari
FOTO: Profimedia

Sprašujejo se tudi, ali na tak način Trumpova administracija daje prednost drugim zaveznicam, kar bi lahko še dodatno razdrobilo zavezništvo, ki že tako ne stoji na trdnih nogah in se spopada z vse večjo rusko agresijo in izčrpanimi zalogami orožja. "Delamo vse, kar se od nas zahteva," je dejal predstavnik ene od izključenih zavezniških držav. "Poskušamo razumeti, kakšna so merila in kakšen je namen teh srečanj. Za zdaj nam niso posredovali veliko informacij."

Bela hiša se na prošnjo za komentar ni odzvala, Pentagon pa komentarja ni želel dati.

Da je stanje v zavezništvu od vrnitve Donalda Trumpa na oblast krhko, ni več skrivnost. Ameriški predsednik in njegovi najtesnejši sodelavci so kritični do Nata že več časa zaradi različnih vprašanj, od zavračanja članic, da bi podprle vojno z Iranom, do tega, da nekatere države za svojo obrambo ne namenjajo petih odstotkov svojega BDP.

"Nato sem vedno dojemal kot enosmerno ulico, saj za zaščito teh istih držav porabimo na stotine milijard dolarjev na leto – mi bomo zaščitili njih, oni pa za nas ne bodo storili ničesar, še posebej v času stiske," je Trump letos zapisal v objavi na družbenem omrežju Truth Social. Prejšnji mesec je obrnil hrbet še eni zaveznici, Južni Koreji, ko je nenadoma zmanjšal obseg načrtovane skupne vojaške vaje in se hkrati pritoževal nad zavrnitvijo Seula, da bi se pridružil vojni proti Iranu.

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nato donald trump zda zavezništvo

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KOMENTARJI9

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Borec21
01. 10. 2026 16.09
Hahaha hremo na 10 % za Nato pa travo past glih k se bomo oborožil pa ne bo mu kdo streljat sam rute kjezabit to me razume...k so samo ßtevilke važne
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0 0
štrekeljc
01. 10. 2026 16.09
NATO ima 32 ENAKOPRAVNIH članic. Od kje torej tRumpu pravica, da sklicuje kakršne koli sestanke NATA oz. da odloča o tem, kdo bo vabljen? Če ne bodo vabljene vse članice, sklepi itak ne bodo veljavni, ker morajo biti sprejeti SOGLASNO!
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0 0
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 16.06
Toliko denarja NATO , da se ZDA lahko igrajo svetovnega policaja in ropajo vse po vrsti
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+1
1 0
Razsuti Tovor
01. 10. 2026 16.02
Ne kupujejo dovolj iz ZDA, to je razlog. Očitno smo samo še molzna krava, kar pomeni, da nas bodo počasi izmolzili.
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+1
1 0
Pajki
01. 10. 2026 16.01
Ni problem, kdo je bil povabljen in ni prisel… problem so tisti, ki so prisli. Vsi bi morali bojkotirati Ameriko, dokler le-ta svojih stalisc ne spremeni. NATO brez Amerike je še vedno močnejsi kot Amerika sama. Sploh politicno, ne nujno vojasko.
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+2
2 0
Justice4all
01. 10. 2026 15.58
Nato bi moral biti razpuščen ob koncu Sovjetske zveze.....ampak denar preveč diši...
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+2
2 0
anatomija
01. 10. 2026 15.55
Edino pošteno bi bilo da vse povabljene države dajo košarico Trumpu
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+5
6 1
zdravkob
01. 10. 2026 16.04
Ja, seveda, kaj bodo pa potem? Nato je tik pred razpadom, Trump želi Nato obdržat skupaj, samo interesi in obnašanje pa je treba spremenit. Izrael napadajo iz vseh strani, včeraj je bil nov teroristični napad na Izrael, ki so ga hvalabogu preprečili. Evropa se ukvarja kako uničit Rusijo, medtem ko je prava grožnja vsem Iran! Hutiji so zasedli vhod v Rdeče morje, Iran bombardira rafinerije po Savdski Arabiji, Evropa pa pravi, da to njihov problem.
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-1
0 1
Frincko
01. 10. 2026 16.08
Zdravc, dej mi povej kdo je tvoj diler. Mora met hudo robo, da take kvasiš? Trump je največje zlo v svetu v trm momentu!
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0 0
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