Bo Trump zapiral vrata po svetu? Do 30 diplomatov ob službe

Interni dokument State Departmenta, ki ga je pridobil CNN , priporoča krčenje tudi na ameriških diplomatskih predstavništvih v Somaliji in Iraku, dveh državah, ki sta bili ključni za protiteroristična prizadevanja ZDA, in krčenje dela drugih diplomatskih predstavništev.

Dokument priporoča zaprtje 10 veleposlaništev in 17 konzulatov. Veliko ljudi bo ob službo v Evropi in Afriki.

Na seznamu so veleposlaništva na Malti, v Luksemburgu, Lesotu, Republiki Kongo, Srednjeafriški republiki in Južnem Sudanu. Na seznamu je tudi pet konzulatov v Franciji, dva v Nemčiji, dva v Bosni in Hercegovini, eden v Veliki Britaniji, eden v Južni Afriki in eden v Južni Koreji.

Naloge zaprtih veleposlaništev naj bi prevzele izpostave v sosednjih državah.

"Številke in to, kar vidimo, je zgodnje in napačno poročanje, ki temelji na razkritih dokumentih neznanega izvora," je po poročanju CNN-a dejala tiskovna predstavnica State Departmenta Tammy Bruce.

Veleposlaništva in konzulati so sicer pomembne izpostave. Zagotavljajo storitve, kot je obdelava vizumov in pomoč ameriškim državljanom v stiski. Zbirajo podatke, ki jih pošiljajo v Washington in so po besedah ameriških uradnikov pomembno diplomatsko orodje, ki ne potrebuje veliko delovne sile.