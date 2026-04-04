Tujina

Trump zaprosil za 150 milijonov dolarjev za obnovo zapora Alcatraz

San Francisco, 04. 04. 2026 14.02 pred 24 dnevi 2 min branja 36

Avtor:
STA
Zapor Alcatraz

Ameriški predsednik Donald Trump je zaprosil kongres za 152 milijonov dolarjev (130 milijonov evrov), da bi začeli obnovo znamenitega zapora Alcatraz. Trump želi s tem nadaljevati uresničitev svoje vizije, da bi nekdanji zapor na otoku v bližini San Francisca v zvezni državi Kalifornija znova začel delovati.

Zahteva za financiranje je vključena v predlog proračuna Bele hiše za leto 2027 in bi pokrila stroške prvega leta preureditve znamenitega zapora v "najsodobnejši varovani zaporniški objekt".

Ameriški predsednik Donald Trump si že od lani prizadeva za ponovno odprtje Alcatraza in ga predstavlja kot simbol strožjega boja proti kriminalu. V objavi na družbenih omrežjih je takrat pozval k "znatno večjemu in prenovljenemu" objektu za nastanitev najnevarnejših storilcev kaznivih dejanj v ZDA.

FOTO: Profimedia

Predlog je del širšega proračuna ministrstva za pravosodje, ki daje poudarek vlaganjem v zapore in organe pregona, vendar mora takšne zahteve na koncu odobriti kongres.

Ameriški medij Axios je ob sklicevanju na lokalne oblasti poročal, da bi bilo potrebno vsak zaporniški kompleks "supermax" na tej lokaciji zgraditi od začetka, kar predstavlja skupne stroške v višini dveh milijard dolarjev.

Alcatraz so leta 1934 odprli kot zvezni zapor in je nekoč veljal za enega najbolj zavarovanih zaporov v ZDA zaradi svoje osamljene lege na otoku in morskih močnih tokov, ki ga obdajajo. V njem je bilo zaprtih relativno malo število zapornikov, a med njimi tudi znane osebnosti, kot je bil gangster Al Capone.

Otoška trdnjava se je v ameriško kulturo vtisnila tudi po pobegu treh zapornikov leta 1962, ki je bil navdih za film Pobeg iz Alcatraza s Clintom Eastwoodom v glavni vlogi. Leta 1963 so ga zaprli, saj je bilo vzdrževanje zapora predrago.

Po podatkih ameriškega Zveznega urada za zapore so bili stroški obratovanja skoraj trikrat višji v primerjavi z drugimi zapori, predvsem zaradi tega, ker je bilo potrebno vse zaloge, vključno s pitno vodo, na otok pripeljati.

Od začetka 70. let Alcatraz upravlja tamkajšnja Nacionalna služba za parke in je del narodnega rezervata Golden Gate. Od takrat je postal ena najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti v San Franciscu, vsako leto privabi več kot milijon obiskovalcev.

Zvezne agencije so že izvedle študije izvedljivosti, da bi ocenile, ali bi bilo na tej lokaciji mogoče zgraditi sodoben zapor, a končne odločitve še niso sprejeli.

KOMENTARJI36

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

flojdi
04. 04. 2026 19.29
Lep zapor.(?a ga bo prenovil zase
flojdi
04. 04. 2026 19.30
..pr ns ze mamo hotel za tafine..pa tko
Justice4all
04. 04. 2026 18.32
Na kraju so vse samo števike in denar: v Slo stane zapornik 3800-4000 eur na mesec...Mislim pa,da lahko tam stane 10X več,kar davkoplačevalci ne želijo....
Anion6anion
04. 04. 2026 18.05
Želi da se obnovi zapor v katerem bo pristal
Uporabnik-1442225
04. 04. 2026 17.47
Upam da bo prvi stalni gost
Banion
04. 04. 2026 17.45
naj mu odobrijo da si prenovi bodoče domovanje
periot22
04. 04. 2026 17.43
Ima prav notri pa vse Ameriške predsednike izključno s Trumpom zapret ki so delali in dela vojne po vsem svetu!!!!!!!!
bozo1984
04. 04. 2026 17.25
Ja zeli si da bo dozivljenski clan, ki no tam nastanjen
IS58
04. 04. 2026 17.01
Trumpek si želi urediti bivanje za zadnje dni življenja. Misli naprej.
brezveze13
04. 04. 2026 16.55
da ne bodo pozabili na malenkosti kot so epstejnove usluge luksus in seveda prirediti možnost pobega v primeru da se trampek znajde na lokaciji
Greznica
04. 04. 2026 16.55
ta res ni normalen ...
PIKAPOLONICA1994
04. 04. 2026 16.39
Glede na to , da on in bibi pobijata nedolžne otroke...ni kaj....dva za poker
PIKAPOLONICA1994
04. 04. 2026 16.38
Tip si že ureja luksuzni apartma...ni kaj...lepo je misliti vnaprej...
Petur
04. 04. 2026 16.36
tudi oni narko kralj si je prirejal zasebni zapor...ta model bo zagotovo slabo končal..
konan65
04. 04. 2026 16.27
in,ko mu dokažejo VOJNE ZLOČINE in UMORE OTROK,bo njegov prvi stanovalec
4krogci
04. 04. 2026 16.17
SDS ze zaprosil za prenovo kaksnega gradu, posestva, da bo lahko tja zapiral politicne nasprotnike?
Belištumf
04. 04. 2026 16.09
Tukaj bo nekoč zaprta celotna rodbina Trump..kdor pač ne bo pobegnil v Moskvo.
frenk707
04. 04. 2026 15.55
Donalda bi bilo treba poslati kar v takega, ne obnovljenega.
kala 09
04. 04. 2026 15.53
Super,verjetno ga bo povečal.
HardKore
04. 04. 2026 15.36
To rihta zase pa za ostale iz "projekta" Epstein?
bandit1
04. 04. 2026 15.30
Mi vzamemo v najem Goli otok, tudi če ga ne obnovijo, dober bo za tiste ki kradejo to državo že 36 let.
komakorzikanec
04. 04. 2026 15.54
Premajhen je, SDS- ovcev vas je več.
tmj
04. 04. 2026 16.24
sam kok ste smesni vi političarji levo ali desno usmerjeni ...a ne kradejo oboji??? vsi politi no skoraj vsi politiki so vredni istga gnara sam tok da se ne kregate med seboj
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
