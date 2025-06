Trump zaradi digitalnega davka prekinil trgovinska pogajanja s Kanado

"Pravkar smo bili obveščeni, da je Kanada, s katero je zelo težko trgovati ... napovedala, da bo uvedla davek na digitalne storitve za naša ameriška tehnološka podjetja, kar je neposreden in očiten napad na našo državo," je zapisal Trump in Kanado obtožil, da se obnaša kot EU, ki je storila podobno.

Dodal je, da bo v naslednjih sedmih dneh objavil višino carin za Kanado. Kanadski premier Mark Carney in Trump sta se pred tem dogovorila, da bosta do 16. julija zagotovila nov gospodarski in varnostni dogovor, za katerega je Kanada po poročanju Politica upala, da bo odpravil Trumpove carine.

Kanada bo s soboto uvedla triodstotni davek za velika tuja in domača digitalna podjetja, ki ustvarijo več kot 20 milijonov kanadskih dolarjev prihodkov. Obdavčeni bodo nekateri dobički, ki jih podjetja ustvarijo v Kanadi s spletnim oglaševanjem, družbenimi mediji, spletnimi tržnicami ter prodajo in licenciranjem uporabniških podatkov.