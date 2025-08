Trump odredil premik jedrskih podmornic 'na ustrezna območja'

"Odločitev sem sprejel za vsak slučaj, če so te neumne in provokativne izjave več kot le besede. Besede so zelo pomembne in pogosto lahko vodijo do neželenih posledic. Upam, da to ne bo eden od teh primerov," je na svojem omrežju Truth Social zapisal Donald Trump.

Dmitrij Medvedjev je zlasti od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 postal znan po provokativnih in ostrih izjavah na račun Ukrajine, ZDA in Zahoda. Prejšnji teden je kritiziral ultimat, ki ga je Trump postavil Rusiji glede končanja vojne v Ukrajini, in dodal, da bi takšne grožnje lahko privedle do konfrontacije.

Trump si že od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša vršiti pritisk na Rusijo, vendar mu za zdaj ne uspeva. Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu je sredi meseca postavil 50-dnevni rok za dosego premirja, v nasprotnem primeru pa zagrozil s carinami in obsežnimi sankcijami proti Rusiji. Ta rok je nato pred dnevi še skrajšal in znova izrazil nezadovoljstvo s Putinom.