Trump zaradi streljanja v bližini Bele hiše za nekaj minut zapustil tiskovno konferenco

Novinarje na včerajšnji tiskovni konferenci ameriškega predsednika Donalda Trumpa je presenetilo, ko je ta za kratek čas zapustil sobo. Ponj je namreč prišel agent tajne službe – ko se je približal in mu nekaj dejal, je Trump dejal: "Oprostite?" Agent je ponovil ukaz: "Stopite ven." Preden je predsednik zapustil sobo, so mu še nekaj prišepnili, na to pa je odgovoril le z "oh".