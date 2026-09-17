Trump zaradi zbliževanja s Kanado zagrozil EU z 'zelo visokimi carinami'

"Mislim, da je to smešno," je Donald Trump dejal novinarjem, ko so ga vprašali o tem načrtu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Če bodo to storili in če bom menil, da gre za sovražno dejanje, bom uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo na številnih področjih," je dejal ameriški predsednik.

"Če je to dobronamerno, je v redu. Če pa je zlonamerno, bomo uvedli zelo visoke carine za Evropo, kar je možno," je dodal.

Ursula von der Leyen je v sredo v Strasbourgu med drugim dejala, da mora EU za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoja partnerstva in oblikovati globalne koalicije, pri čemer želi odnose s Kanado dvigniti na najvišjo možno raven.

Pozvala je k tesnejšemu sodelovanju med stranema, zlasti na področjih tehnologije in umetne inteligence, obrambe, varnosti in energetike, ter se zavzela za to, da bi Kanada dobila status pridružene članice EU. Poudarila je tudi, da "to partnerstvo ne bo uperjeno proti nikomur".