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Trump zaradi zbliževanja s Kanado zagrozil EU z 'zelo visokimi carinami'

Washington, 17. 09. 2026 07.42 pred 1 uro 2 min branja 23

Avtor:
STA M.S.
Donald Trump

Predsednik ZDA Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v govoru o stanju v uniji v Strasbourgu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica EU. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier Mark Carney.

"Mislim, da je to smešno," je Donald Trump dejal novinarjem, ko so ga vprašali o tem načrtu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Če bodo to storili in če bom menil, da gre za sovražno dejanje, bom uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo na številnih področjih," je dejal ameriški predsednik.

"Če je to dobronamerno, je v redu. Če pa je zlonamerno, bomo uvedli zelo visoke carine za Evropo, kar je možno," je dodal.

Ursula von der Leyen je v sredo v Strasbourgu med drugim dejala, da mora EU za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoja partnerstva in oblikovati globalne koalicije, pri čemer želi odnose s Kanado dvigniti na najvišjo možno raven.

Pozvala je k tesnejšemu sodelovanju med stranema, zlasti na področjih tehnologije in umetne inteligence, obrambe, varnosti in energetike, ter se zavzela za to, da bi Kanada dobila status pridružene članice EU. Poudarila je tudi, da "to partnerstvo ne bo uperjeno proti nikomur".

Mark Carney v Evropskem parlamentu
Mark Carney v Evropskem parlamentu
FOTO: AP

Kanada, ki je vpletena v trgovinsko vojno z ZDA, išče nove partnerje in si prizadeva za tesnejše vezi z Evropo, ki se prav tako sooča s pritiski Washingtona.

Kanadski premier Mark Carney, ki se je v sredo kot prvi tuji predsednik vlade udeležil letnega govora predsednice o stanju v EU, bo danes nagovoril evropske poslance v Strasbourgu. Nadaljnje korake za krepitev odnosov med stranema naj bi nato začrtali na vrhu EU-Kanada, ki bo konec oktobra v Montrealu.

Napoved von der Leyen o Kanadi kot pridruženi članici EU je kljub pričakovanemu tesnejšemu povezovanju z Ottawo presenetila nekatere članice unije, navajata AFP in Politico. V skladu z evropsko zakonodajo morajo države članice odobriti vsako obliko partnerstva s tretjo državo, pri čemer za zdaj ni jasno, koliko podpore bo prejel predlog predsednice Evropske komisije.

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KOMENTARJI23

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krpati
17. 09. 2026 09.15
Pa še Venezuelo vzamemo v Eu pa bo konc z njimi.
Odgovori
+1
1 0
Gram
17. 09. 2026 09.12
Bolnik z Epstein liste komandira svet, najbolj grozno, da to dela z vojnami, trgovinskimi in z orožjem. Evropska kvazi politična elita pa se mu klanja. Svet zapada v globalno globoko krizo zaradi takšnih ljudi.
Odgovori
+2
2 0
AlexReal
17. 09. 2026 09.06
Česarkoli se loti Trump, mu spodleti in povzroči reakcijo, katera mu naredi še več problemov.
Odgovori
+2
2 0
Pompozni
17. 09. 2026 08.58
40 triljonov pufa je kriza, ki če se uresniči, je konec sveta kot ga poznamo. Tu tiči zajec...
Odgovori
0 0
daedryk
17. 09. 2026 08.57
Težko je biti dober do zlobnih ljudi in tudi škodljivo.
Odgovori
0 0
Bojan Kova?ic
17. 09. 2026 08.55
Zaradi notranjih informacij, bi on že zdavnaj moral v zapor
Odgovori
+4
4 0
Da se mene pita..
17. 09. 2026 08.50
Kurji možgani.
Odgovori
+7
7 0
totnhem
17. 09. 2026 08.46
Pa ti ja nisi normalem.
Odgovori
+5
5 0
apage
17. 09. 2026 08.46
Najbolj je pa neumno to, da ne uvažamo poceni nafte iz Rusije. Imamo soseda, ki ima nafto pa to ne izkoristimo. Bedasto do amena, evropejci pa trpimo kot, da imamo denarja na pretek in si to norčevanje lahko privoščimo. Pa še zima gre not...
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+10
11 1
AlexReal
17. 09. 2026 09.07
Evropejec, pa ja de.. da bi financirali vašo okupacijo , s tem, da bi kupovali vašo nafto ??
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+1
1 0
Davao
17. 09. 2026 08.42
Bad boy zopet v zrak.Klasila pri tako srarem človeku.
Odgovori
+5
5 0
bobiv
17. 09. 2026 08.40
Tudi Evropa lahko ZDA nabije carine! Palica ima dva konca, oranžni pa cepeta kot mali otrok! Večina sveta je že spoznala to lopovsko in kradljivo politiko tega zblojenca!
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+11
11 0
Berbelund
17. 09. 2026 08.33
a se kaj razmišlja da bi tudi kiribati postali članica eu?
Odgovori
-2
4 6
Razsuti Tovor
17. 09. 2026 08.33
Trumpu se lahko lepo zahvalimo, da je Savdska Arabija povsem prekinila dobavo nafte Evropi za september in oktober.
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+12
12 0
Bomboklat
17. 09. 2026 08.32
kdo misls da se te še boji oranžni luzer stari? novembra boš ratal "lame duck president"
Odgovori
+9
9 0
sosed5
17. 09. 2026 08.30
..
Odgovori
0 0
Petur
17. 09. 2026 08.19
in kdo bi se pa s fonderco družil??ne bo kar enostavno ...
Odgovori
-4
1 5
supergigi
17. 09. 2026 08.17
LOL
Odgovori
+1
2 1
Razumnež
17. 09. 2026 08.10
Mislim, da je zdaj pravi čas, da se EU, Kanada in Kitajska povežejo.... ZDA in Rusija sta pač preveč agresivni.
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-5
3 8
big_foot
17. 09. 2026 08.04
Kaj vem, "pridruženo" je kar nekaj. Bo pol podobno kot z anglijo, bi bili v EU pa ne bi bili v eu in so samo drek mešali. Take pridružene članice ne rabimo. Ravno tako je oslarija da se od EU pobere samo kar je OK, kar pa ne pa pač ne vzamejo. Tako da tole je kar nekaj in dejansko postavlja kanado kot neko priviligirano članico. Se pa strinjam da bi bil čas da se ameriko odpika do konca in se povežemo z drugimi državami ki so bolj normalne. Kanada je seveda logična izbira - način pa napačen.
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+1
4 3
zurc
17. 09. 2026 08.29
volitve v ameriki se bližajo in takrat se bodo razmere v gospodarstvu z evropo spet normalizirale
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+6
6 0
pepe007
17. 09. 2026 08.04
Von der Leyen je začela z istimi bedarijami kot Trump. Po eni strani se EU trudi biti zelena, po drugi strani bi vključila Kanado, kar bi drastično povečalo logistiko čez ocean.
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+2
5 3
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