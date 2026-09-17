Trump zaradi zbliževanja s Kanado zagrozil EU z 'zelo visokimi carinami'

"Mislim, da je to smešno," je Donald Trump dejal novinarjem, ko so ga vprašali o tem načrtu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Če bodo to storili in če bom menil, da gre za sovražno dejanje, bom uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo na številnih področjih," je dejal ameriški predsednik.
"Če je to dobronamerno, je v redu. Če pa je zlonamerno, bomo uvedli zelo visoke carine za Evropo, kar je možno," je dodal.
Ursula von der Leyen je v sredo v Strasbourgu med drugim dejala, da mora EU za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoja partnerstva in oblikovati globalne koalicije, pri čemer želi odnose s Kanado dvigniti na najvišjo možno raven.
Pozvala je k tesnejšemu sodelovanju med stranema, zlasti na področjih tehnologije in umetne inteligence, obrambe, varnosti in energetike, ter se zavzela za to, da bi Kanada dobila status pridružene članice EU. Poudarila je tudi, da "to partnerstvo ne bo uperjeno proti nikomur".
Kanada, ki je vpletena v trgovinsko vojno z ZDA, išče nove partnerje in si prizadeva za tesnejše vezi z Evropo, ki se prav tako sooča s pritiski Washingtona.
Kanadski premier Mark Carney, ki se je v sredo kot prvi tuji predsednik vlade udeležil letnega govora predsednice o stanju v EU, bo danes nagovoril evropske poslance v Strasbourgu. Nadaljnje korake za krepitev odnosov med stranema naj bi nato začrtali na vrhu EU-Kanada, ki bo konec oktobra v Montrealu.
Napoved von der Leyen o Kanadi kot pridruženi članici EU je kljub pričakovanemu tesnejšemu povezovanju z Ottawo presenetila nekatere članice unije, navajata AFP in Politico. V skladu z evropsko zakonodajo morajo države članice odobriti vsako obliko partnerstva s tretjo državo, pri čemer za zdaj ni jasno, koliko podpore bo prejel predlog predsednice Evropske komisije.
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