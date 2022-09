Trump zaupne dokumente hranil kar v škatlah z oblačili in darili

Nekatere zaupne dokumente, ki jih je FBI med preiskavo 8. avgusta odnesel s Trumpovega posestva na Floridi, so odkrili v njegovi osebni pisarni. Večina dokumentov, ki so jih agentje našli tam ali v ločenem skladišču, je bila pomešana v škatlah s Trumpovimi osebnimi pravnimi spisi, oblačili, darili in knjigami, ki jih je januarja 2021 odnesel iz Bele hiše.

Agenti so v pisarni našli tudi več deset praznih map z oznako zaupno, kar je sprožilo ugibanja, da so bili občutljivi dokumenti morda izgubljeni ali uničeni. To lahko okrepi obtožbe, da je Trump napačno ravnal z zaupnimi podatki in oviral pravosodje.