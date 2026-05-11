Trump zavrnil iranski predlog za končanje vojne: Popolnoma nesprejemljivo

Iran je preko Pakistana ZDA poslal mirovni predlog, ki za Donalda Trumpa ni sprejemljiv.

"Pravkar sem prebral odgovor tako imenovanih predstavnikov Irana. Ni mi všeč - POPOLNOMA NESPREJEMLJIVO," je na Truth Social v nedeljo objavil Trump, ki pa se ni izjasnil ali premirje še velja.

Prav tako za Iran ni sprejemljiv predlog ZDA. "Nikoli se ne bomo uklonili sovražniku in če se govori o dialogu ali pogajanjih, to ne pomeni predaje ali umika," je na omrežju X objavil predsednik Irana Masud Pezeškian.

Iranski državni mediji so ameriški predlog za končanje vojne predstavili kot poziv k predaji Teherana, saj naj bi šlo za pretirane zahteve Trumpa. Iran naj bi s svoje strani med drugim zahteval popolno suverenost nad Hormuško ožino in odpravo sankcij.

Iran grozi s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov in trdi, da ne bo dovolil plovbe tujih vojaških ladij skozi Hormuško ožino.

Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta, znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina.

Iranska televizija je poročala, da želijo konec vojne na vseh frontah, vključno z izraelskimi napadi na Hezbolah v Libanonu.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v pogovoru za ameriško televizijo CBS v nedeljo zatrdil, da se vojna ne more končati dokler ne bodo odstranjene iranske zaloge obogatenega urana.

Časopis Wall Street Journal je v nedeljo poročal, da je Iran Washingtonu predlagal, da se del njegovega visoko obogatenega urana razredči, preostanek pa prenese v tretjo državo. Ob tem zahteva, da se ta uran potem vrne nazaj, če pogajanja propadejo ali če Washington kasneje odstopi od sporazuma, kot je to Trump storil v prvem mandatu, ko je ZDA enostransko umaknil iz jedrskega sporazuma iz časov predsednika Baracka Obame.