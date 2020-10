Trump zavrnil udeležbo, zato so drugo televizijsko soočenje odpovedali

Komisija je že po prvem soočenju v Clevelandu, ki so ga zasenčile Trumpove prekinitve nasprotnika in voditelja, sporočila, da bo morala nekaj spremeniti. Potem je prišla novica o okužbi Donalda Trumpa z novim koronavirusom in komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov obeh glavnih strank, je odločila, da bo soočenje virtualno. Trumpu to ni bilo všeč in je dejal, da se takšnega soočenja ne bo udeležil.

Republikanci menijo, da je naredil napako, saj zaostaja v anketah in soočenje veliko bolj potrebuje kot demokrat Joe Biden. Demokrati sicer sumijo, da Trumpu soočenje v Miamiju že prej ni odgovarjalo, ker je bilo predvideno v obliki javne tribune. Vprašanja bi kandidatoma zastavljali neopredeljeni volivci, ki jim prekinitve in skakanja v besedo morda ne bi bili všeč.

Tretje soočenje, ki je za zdaj še vedno na urniku, in to v enaki obliki kot v Clevelandu s kandidatoma in voditeljem, pa je napovedano za 22. oktober v Nashvillu.