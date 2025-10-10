Svetli način
Tujina

Trump zavrnil vprašanje: 'Ena najslabših novinark, kar ste jih videli'

Washignton, 10. 10. 2025 10.34 | Posodobljeno pred 17 minutami

Na okrogli mizi o nasilju, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump gostil v Beli hiši, se je med njim in novinarko ameriške televizije CNN močno zaiskrilo. Povprašala ga je o mirovnem sporazumu v Gazi, Trump pa na njeno vprašanje ni želel odgovarjati.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Trump je organiziral okroglo mizo s člani svoje vlade in desničarskimi aktivisti o nasilju levičarskih skupin.

Na srečanju je Trump odgovarjal tudi na novinarska vprašanja, dopisnica televizijske mreže CNN Kristen Holmes pa ga je začela spraševati o mirovnem sporazumu med Izraelom in Hamasom. "Ali pri njem osebno sodelujete," ga je vprašala, ko jo je Trump prekinil in dejal: "To je CNN, mimogrede." Sodelujočim na okrogli mizi je nato pripomnil, da gre za eno najslabših novinark, "kar ste jih kdaj videli". 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njeno vprašanje je zavrnil, češ da gre za potrato časa ter svojo pozornost že preusmeril k drugemu novinarju. 

Trump je okroglo mizo sicer zaključil s še eno kritiko na račun nekaterih ameriških medijev. Pogovarjanje z njimi je označil za izgubo časa. 

Prav na okrogli mizi je sicer državni sekretar Marco Rubio Trumpu predal papir s sporočilom. Prisotni fotografi so papir fotografirali in na njem je pisalo: "Kmalu moraš odobriti objavo na omrežju Truth Social, da boš lahko prvi naznanil dogovor." 

Donald Trump z listom papirja, na katerem je sporočilo, naj najavi sklenitev dogovora v Gazi.
Donald Trump z listom papirja, na katerem je sporočilo, naj najavi sklenitev dogovora v Gazi. FOTO: AP

Trump je nato dejal, da so zelo blizu dogovoru na Bližnjem vzhodu in z Rubiem sta zapustila dogodek. Nekaj minut zatem je sledila Trumpova objava na družbenem omrežju Truth Social, v kateri je naznanil sklenitev dogovora. 

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Neža0O1
10. 10. 2025 10.51
Zakaj bi odgovarjal nivinarjem CNN, ce pa vedno ubrnejo njegove besede v svojo propagando. V CNN gredo samo novinarji pokopat kariero.
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
10. 10. 2025 10.51
Mislim, a si predstavljate, da en oranžen star tip preko luže odloča o tem, ali bo pri tebi doma vojna ali mir.... ? In da na domačih tleh nimaš am nikakršnih pravic zaradi enih aMeričanov in prišlekov iz Poljske, Ukrajine, Rusije, ki trdijo, da jim je bog obljubil tvojo hišo 3000 let nazaj? Sej ne moreš verjet res....
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
10. 10. 2025 10.50
Res sem ponosen, da SDS podpira modrega Trumpa.
ODGOVORI
0 0
lakala28
10. 10. 2025 10.49
+2
Očitno vsi bolniki funkcionirajo enako: potvarjajo dejstva in zasluge drugih pripisujejo sebi.
ODGOVORI
2 0
Greznica
10. 10. 2025 10.48
+2
bljek od bljeka tale senilni oranžni !!!!
ODGOVORI
2 0
Blue Dream
10. 10. 2025 10.47
+1
kok je neumen ta tip
ODGOVORI
1 0
3320.
10. 10. 2025 10.46
Bibi ne dovoli
ODGOVORI
0 0
konc
10. 10. 2025 10.40
-3
CNN so res ena najslabših in pristranskih medijev, ki jih le še redki jemljejo resno. Tipični prodani lažnjivci.
ODGOVORI
2 5
Tvojamat420
10. 10. 2025 10.46
+4
Trump je pa vzor iskrenosti.
ODGOVORI
4 0
Posteni
10. 10. 2025 10.48
+1
Da on ocenjuje cnn je tko kt ce bi putin kritiziral netanahuja za vojno v gazi... prozorno... sicer pri nas so enaki politikantje...
ODGOVORI
1 0
gozdar1
10. 10. 2025 10.49
+1
Trump ima va dminsitarciji kup ljudi iz foxa.
ODGOVORI
1 0
