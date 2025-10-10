Trump zavrnil vprašanje: 'Ena najslabših novinark, kar ste jih videli'

Na srečanju je Trump odgovarjal tudi na novinarska vprašanja, dopisnica televizijske mreže CNN Kristen Holmes pa ga je začela spraševati o mirovnem sporazumu med Izraelom in Hamasom. "Ali pri njem osebno sodelujete," ga je vprašala, ko jo je Trump prekinil in dejal: "To je CNN, mimogrede." Sodelujočim na okrogli mizi je nato pripomnil, da gre za eno najslabših novinark, "kar ste jih kdaj videli".

Trump je organiziral okroglo mizo s člani svoje vlade in desničarskimi aktivisti o nasilju levičarskih skupin.

Njeno vprašanje je zavrnil, češ da gre za potrato časa ter svojo pozornost že preusmeril k drugemu novinarju.

Trump je okroglo mizo sicer zaključil s še eno kritiko na račun nekaterih ameriških medijev. Pogovarjanje z njimi je označil za izgubo časa.

Prav na okrogli mizi je sicer državni sekretar Marco Rubio Trumpu predal papir s sporočilom. Prisotni fotografi so papir fotografirali in na njem je pisalo: "Kmalu moraš odobriti objavo na omrežju Truth Social, da boš lahko prvi naznanil dogovor."