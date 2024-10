Trump zbodel Harrisovo: v predpasniku delil hamburgerje in krompirček

Kamala Harris je medtem v nedeljo obiskala baptistično cerkev blizu Atlante, kjer so ji zapeli pesem za rojstni dan, sama pa je med drugim govorila o tem, kako lahko vera vodi ljudi.

"To pravim, ker po državi sedaj vidimo, kako nekateri povečujejo delitve, širijo sovraštvo, strah in kaos. So taki, ki menijo, da je znamenje dobrega voditelja to, kako nekoga potlači, ne pa, kako nekoga dvigne," je dejala.

Ankete pred predsedniškimi volitvami 5. novembra kažejo na zelo tesno tekmo, o zmagovalcu pa bodo odločali izidi v le nekaj ključnih zveznih državah.