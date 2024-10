Trump zbrane nagovoril kot 'smetar', je Biden z lapsusom škodoval Harrisovi?

OGLAS

Minuli konec tedna je v newyorškem Madison Square Gardnu potekal Trumpov shod, na katerem je nastopil komik Tony Hinchcliffe in med drugim ameriško ozemlje Puerto Rico označil za "plavajoči otok smeti sredi oceana". Ob njegov govor, ki naj bi bil poln rasističnih opazk, se je obregnil predsednik Joe Biden, pri tem pa je prišlo do lapsusa. Enega mnogih v Bidnovih skoraj štirih letih vladanja.

Donald Trump, oblečen v oranžen brezrokavnik FOTO: AP icon-expand

Biden je namreč dejal: "Edina smet, ki jo jaz vidim, so njegovi podporniki, je njegovo - njegovo - njegovo (Trumpovo op. a.) demoniziranje Latinoameričanov je brezvestno in neameriško". Biden je pozneje skušal pojasniti, da je bil njegov cilj kritizirati "sovražno retoriko" proti Latinoameričanom, vendar pa je Trumpova stran vztrajala, da je Biden očrnil Trumpove podpornike. Trump in njegovi zavezniki so Bidnove besede tako izkoristili za kritiko demokratske kandidatke Kamale Harris, saj trdijo, da ni iskrena v svoji obljubi, da bo predsednica vseh Američanov, tudi tistih, ki zanjo ne bodo volili. Trump je želel to poudariti med obiskom mesta Green Bay v Wisconsinu, t. i. državi "swing state", za katero glede na ankete ni jasno, ali bodo volivci izglasovali Harrisovo ali Trumpa. Trump zbrane nagovoril v obleki smetarja In medtem ko je Trump na shodu v Severni Karolini kritiziral in obsojal Bidna, se je dan pozneje v Green Bayu odločil, da bo šel še korak dlje. Iz svojega zasebnega letala je tako stopil v oranžnem brezrokavniku in splezal v kabino tovornjaka za smeti, ki je bil potiskan z njegovim imenom.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prav tako je, namesto da bi nastopil v obleki, kot to stori običajno, tudi v areni zbrane nagovoril v odsevnem oranžnem brezrokavniku. Govor je začel z besedami, da 250 milijonov Američanov niso izmečki. Čeprav ni povsem jasno, kako je prišel do številke 250 milijonov, pa naj bi šlo za prebivalstvo ZDA, brez tistih državljanov, ki so leta 2020 glasovali za Bidna.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Ta teden je Kamala svoje politične nasprotnike primerjala z najbolj zlobnimi množičnimi morilci v zgodovini, sinoči pa je, ko je govoril za njeno kampanjo, pokvarjeni Joe Biden končno povedal, kaj si on in Kamala v resnici mislita o naših podpornikih. Rekla je, da so izmečki. To nikakor ni res!" je med drugim dejal v svojem 90-minutnem nagovoru. Pa opravičilo za rasistične šale komika? Trumpa so, ko je sedel v tovornjaku za odvažanje smeti, vprašali tudi glede Hinchcliffeovega nastopa. Trump se za komikove komentarje ni želel opravičiti, ponavljal je, da ne ve, kdo ta komik je, niti kako je sploh pristal na odru Madison Square Gardna. "Nič ne vem o tem komiku. Ne vem, kdo je. Nikoli ga nisem videl," je dejal. "Komik je, kaj naj rečem. Nič ne vem o njem. Ne vem, zakaj je bil tam." Je Biden s svojim lapsusom škodoval Harrisovi? Harrisova se je že v sredo branila in dejala, da nasprotuje kritiziranju drugače mislečih. "Sploh se ne strinjam s kakršno koli kritiko ljudi, glede na to, za koga so glasovali," je rekla. V zadnjem času se je velik del kampanje posvečala prav navezovanju stikov z zmernimi republikanci in republikanci, ki so prekinili vezi s Trumpom. Pa vendarle njeno sporočilo ni prišlo prav daleč, ker so bile Bidnove besede o "izmečkih" glavna tema vseh pogovorov.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Donald Trump, oblečen v oranžen brezrokavnik icon-picture-layer-2 1 / 3