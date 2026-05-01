Trump: ZDA bi tudi v Italiji in Španiji lahko zmanjšale število vojakov

V odgovoru na novinarsko vprašanje je ameriški predsednik Donald Trump včeraj dejal, da Italija ZDA "ni bila v pomoč", Španiji pa je očital, da je "popolnoma grozna". Omenjeni državi ameriškim vojaškim letalom, ki so sodelovala v vojni z Iranom, nista dovolili uporabe svojih vojaških oporišč.

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je medtem dejal, da razlogov za morebiten umik ameriških vojakov iz Italije ne razume.

Trump je pred tem v sredo na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da njegova vlada preučuje možnost zmanjšanja števila ameriških vojakov v Nemčiji, kjer so sile ZDA nameščene že od konca druge svetovne vojne. Njegova objava je sledila izjavi nemškega kanclerja Friedricha Merza, da ZDA v konfliktu z Iranom nimajo izhodne strategije, islamska republika pa da jih v vojni ponižuje. Predsednik ZDA se je tudi včeraj obregnil ob Merza in našteval probleme, s katerimi se sooča Nemčija.