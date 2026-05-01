Tujina

Trump: ZDA bi tudi v Italiji in Španiji lahko zmanjšale število vojakov

Washington, 01. 05. 2026 15.40 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
STA Ti.Š.
Donald Trump

Predsednik ZDA Donald Trump je v Ovalni pisarni dejal, da bodo ZDA "verjetno" tudi v Italiji in Španiji zmanjšale število ameriških vojakov. Njegova najnovejša 'napoved' prihaja po tem, ko je presenetil z izjavo, da njegova vlada preučuje možnost zmanjšanja števila vojakov v Nemčiji.

V odgovoru na novinarsko vprašanje je ameriški predsednik Donald Trump včeraj dejal, da Italija ZDA "ni bila v pomoč", Španiji pa je očital, da je "popolnoma grozna". Omenjeni državi ameriškim vojaškim letalom, ki so sodelovala v vojni z Iranom, nista dovolili uporabe svojih vojaških oporišč.

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je medtem dejal, da razlogov za morebiten umik ameriških vojakov iz Italije ne razume.

Trump je pred tem v sredo na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da njegova vlada preučuje možnost zmanjšanja števila ameriških vojakov v Nemčiji, kjer so sile ZDA nameščene že od konca druge svetovne vojne. Njegova objava je sledila izjavi nemškega kanclerja Friedricha Merza, da ZDA v konfliktu z Iranom nimajo izhodne strategije, islamska republika pa da jih v vojni ponižuje. Predsednik ZDA se je tudi včeraj obregnil ob Merza in našteval probleme, s katerimi se sooča Nemčija.

Preberi še Trump razmišlja o zmanjšanju števila ameriških vojakov v Nemčiji

Po podatkih Pentagona iz decembra lani, na katere se sklicuje bruseljski portal Politico, je v Nemčiji več kot 36.000, v Italiji okoli 12.000 in v Španiji okoli 3800 pripadnikov ameriških sil.

Fantovščina ušla izpod nadzora, let na Majorko prestavljen

Kakšno bo letošnje poletje v Evropi? Severe Weather objavil napoved

24ur.com Trump razmišlja o zmanjšanju števila ameriških vojakov v Nemčiji
24ur.com Ameriški vojaki na poti domov? 10.000 naj bi jih šlo iz vzhodne Evrope
24ur.com Biden napovedal: V Evropo več tisoč ameriških vojakov in novo orožje
24ur.com Nov udarec za Evropo: ZDA umikajo pomoč državam na meji z Rusijo
24ur.com ZDA opozarjajo: 'Evropa mora okrepiti bojne zmogljivosti'
24ur.com Pentagon naj bi razmišljal o možnosti suspenza Španije iz Nata
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

xxman.y
01. 05. 2026 16.59
Kot 5 letnik ki ne dobi igrače. To je za v mentalno ustanovo, ne pa za predsednika..
Trikrat cepljen
01. 05. 2026 16.51
Droni in ostala nova tehnologija so v staro šaro poslali cel kup zastarelega orožja. Niti pilotov vojska ne potrebuje. Vsaj 80 % manj. Število potrebnih vojakov za nov način vojskovanje se vsak dan drastično zmanjšuje. Tank lahko rani vsak otrok, ki se je tri minute seznanjal z daljinsko vodeno igračo.
FlatyEric
01. 05. 2026 16.48
S tem ko bo umikal vojsko iz Evrope, bodo ZDA izgubljale vpliv. Največjo škodo bo povzročil sebi.
Wolfman
01. 05. 2026 16.45
Verjamem da je državam EU še kako v interesu se otresti Trumpa z vojsko vred.
Slovenska pomlad
01. 05. 2026 15.56
V božja ušesa..
bibaleze
Portal
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
zadovoljna
Portal
Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026
Prvomajski prazniki 2026: 3 znamenja, ki jih bodo najbolj izkoristila
Prvomajski prazniki 2026: 3 znamenja, ki jih bodo najbolj izkoristila
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
vizita
Portal
'To je samo alergija,' so rekli zdravniki. Medtem je grozljiva bolezen uničevala njen obraz in zdravje
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
cekin
Portal
Ali bi iz smeti vzeli te odvržene izdelke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
moskisvet
Portal
Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?
Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
dominvrt
Portal
Čiščenje žara na naraven način? Ta preprost trik vas bo navdušil!
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
okusno
Portal
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
