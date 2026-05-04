Trump napovedal osvoboditev ladij, Iran zagrozil z napadom

"Ta proces, Projekt Svoboda, se bo začel v ponedeljek zjutraj po bližnjevzhodnem času," je napovedal ameriški predsednik in Iranu zagrozil z ostrimi ukrepi v primeru kakršnega koli oviranja pobude.

"Za dobro Irana, Bližnjega vzhoda in Združenih držav smo tem državam zagotovili, da bomo njihove ladje varno pospremili iz ožine, da bodo lahko svobodno in uspešno nadaljevale s svojimi posli," je zapisal.

Pojasnil je, da kampanjo 'Projekt Svoboda' začenja na zahtevo držav nedolžnih in nevtralnih opazovalk, katerih plovila so obtičala v ožini.

Donald Trump je v objavi na družbenih omrežjih sporočil, da je več držav, ki niso neposredno vpletene v vojno, zaprosilo ZDA za pomoč pri osvoboditvi njihovih plovil, ki so obtičala v ožini. Na krovu jim namreč primanjkuje hrane in osnovnih potrebščin, poroča Politico .

Centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je sporočilo, da bo vojaška podpora Trumpovi pobudi vključevala rušilce, več kot 100 letal, brezpilotnih letal in 15.000 vojakov.

Po Trumpovi objavi je Ebrahim Azizi, vodja iranske parlamentarne komisije za nacionalno varnost, opozoril, da bo vsako ameriško vmešavanje v ožino Iran štel za kršitev premirja.

Trump je čez konec tedna sporočil, da pregleduje nov iranski predlog za konec vojne. A je že zapisal, da pričakuje, da bo predlog nesprejemljiv, saj Iranci po njegovih besedah še niso plačali dovolj visoke cene za to, kar so storili.

Iranska vojska pa je danes zagrozila z napadom na ameriške sile, če bodo vplule v Hormuško ožino.

"Opozarjamo, da bo vsaka tuja oborožena sila, zlasti agresivna ameriška vojska, ki namerava pristopiti k Hormuški ožini ali vanjo vstopiti, postala tarča in bo napadena," je poudaril generalmajor Ali Abdolahi iz centralnega poveljstva iranske vojske. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je dodal, da Hormuško ožino nadzirajo iranske oborožene sile in da se je za vsak varen prehod skoznjo treba uskladiti z njimi.

Britanska agencija za pomorsko trgovino (UKMTO) je danes sporočila, da je bila v Hormuški ožini napadena še ena ladja. Kot so zapisali na družbenem omrežju X, so s tankerja v nedeljo zvečer sporočil, da so ga okoli 145 kilometrov severno od mesta Fudžajra v Združenih arabskih emiratih zadeli "neznani izstrelki". Člani posadke po navedbah UKMTO v napadu niso bili poškodovani, za zdaj tudi ne poročajo o okoljski škodi zaradi napada.

Nekaj ur prej je agencija sporočila, da je eno od tovornih ladij v ožini napadlo več majhnih čolnov.

Iran še vedno ovira plovbo skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ZDA pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč.