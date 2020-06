Trump: ZDA imajo dva milijona doz cepiva proti novemu koronavirusu

"Ogromno smo napredovali. Pripravljeni smo iti naprej, kar zadeva transport in logistiko. Imamo več kot dva milijona pripravljenih cepiv, če se potrdi varnost," je dejal Donald Trump . Ministrstvo za zdravje ZDA ni imelo komentarja in je novinarje napotilo na Belo hišo, ta pa nazaj na ministrstvo. Direktor ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je na poizvedovanja odgovoril, da ni slišal, da bi Trump to povedal.

Trump je imel skozi pandemijo več zdravstvenih nasvetov Američanom, med drugim razmišljanje o koristnosti uživanja razkužil in sevanja ultravijoličnih žarkov naravnost v telo. Prav tako je svetoval uživanje zdravila proti malariji hidroksiklorokin in zatrdil, da ga je tudi sam jemal, čeprav je bilo to sprejeto z določeno mero nejevere.

Južna Dakota je sicer v petek odstopila od načrtov za testiranje omenjenega zdravila proti covidu-19, ker je nazadnje Univerza Minnesote ugotovila, da zdravilo nima nobenega učinka za preprečevanje bolezni covid-19. Študije so pokazale, da je lahko kvečjemu škodljivo.

V najbolj prizadeti ameriški zvezni državi New York se je doslej z novim koronavirusom okužilo več kot 376.000 oseb, umrlo pa jih je več kot 30.200. Vendar se položaj še naprej izboljšuje, ne glede na množično udeležbo na protestih proti policijskemu nasilju. Guverner države Andrew Cuomo je v petek poročal, da je za covidom-19 v četrtek umrlo le 42 ljudi, kar je najmanj od izbruha epidemije. Smrtni primeri so konec maja prvič padli pod sto na dan in od takrat ta številka več ni bila dosežena. Po sto Newyorčanov na dan sicer umre zaradi bolezni srca in ožilja. Novi koronavirus tako ni več najpogostejši vzrok smrti.

New York najbolj previdno od vseh držav ponovno odpira ekonomijo in odpravlja ukrepe proti širjenju pandemije. Najpočasneje v mestu New York, kjer se prva faza odpiranja začenja šele v ponedeljek.

V Pensilvaniji bodo prihodnji teden že na zeleni veji in bodo odprli tudi telovadnice ter frizerske salone skoraj vsepovsod. Podobno se dogaja tudi v Minnesoti. V Louisiani bari, restavracije, masažni saloni, kegljišča in bazeni ne dohajajo povpraševanja, v Arizoni pa okužbe in smrti naraščajo. Doslej je tam umrlo več kot tisoč ljudi. V četrtek so našteli 1578 novih okužb, kar je največ od začetka epidemije v ZDA v drugi polovici marca.

Demokratska guvernerka Michigana Gretchen Whitmer pa je napovedala, da lahko 15. junija odprejo telovadnice, kinodvorane, frizerske salone in nekatere drugi dejavnosti. V Michiganu je doslej zaradi covida-19 umrlo več kot 5500 ljudi.

Napadel EU in Kitajsko

Ameriški predsednik je sicer včeraj obiskal ameriško zvezno državi Maine, kjer je napadal demokratsko guvernerko Janet Mills, da uničuje ekonomijo, jo primerjal z diktatorko in ji očital, da ovira turizem. Evropski uniji in Kitajski je zagrozil zaradi carin na uvoz jastogov.

Maine je dejansko najbolj "bela" zvezna država ZDA, kjer skoraj ni manjšin, vendar tudi tam potekajo protesti proti policijskemu nasilju, podobno kot je to drugod po ZDA. Trump je obiskal mesti Guilford in Bangor, kjer so ga pričakali tako protestni kot privrženci, vendar je bilo slednjih več. Protestniki so se namreč zbrali pretežno v večjih mestih, kot je Portland.