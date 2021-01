Trump obljublja miren prenos oblasti. Biden vdor v Kapitol označil za domači terorizem

Dan po nasilnem vdoru Trumpovih podpornikov v Kapitol ameriški predsednik obljublja urejen in miren prenos oblasti, prvič je (vsaj delno) priznal izid novembrskih predsedniških volitev. Da ni šlo za protest, ampak dejanje domačega terorizma, je medtem jasen novoizvoljeni predsednik Biden. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na pet. V bolnišnici je zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel med vdorom v kongres, umrl policist.

Ameriški predsednik Donald Trump se je dan po nasilju in vdoru svojih podpornikov v Kapitol zavezal k urejenemu in mirnemu prenosu oblasti. Vse glasneje se medtem v ZDA omenja uveljavitev 25. amandmaja ameriške ustave, s katerim bi Trumpu, ki je s svojo retoriko o ukradenih volitvah, spodbujanjem nasilja in podpihovanjem množice svojih podpornikov po mnenju mnogih odgovoren za sredin vdor, odvzeli predsedniška pooblastila. Funkcijo pa bi 12 dni do Bidnovega prevzema oblasti opravljal podpredsednik Mike Pence. K odstranitvi Trumpa z oblasti pozivata tudi najvidnejša člana demokratov, predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi in vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer. Pozivom se pridružujejo tudi nekateri republikanci, a uveljavitev 25. amandmaja je povsem odvisna od Pencea in članov kabineta. Če ti ne bodo ukrepali, bo kongres sprožil postopek ustavne obtožbe, je zagrozila Pelosijeva.

Trump se je po 12 urah blokade vrnil na Twitter, na katerem je objavil kratko izjavo, v kateri prvič vsaj delno prizna izid novembrskih predsedniških volitev. "Kongres je potrdil izide, inavguracija nove administracije bo potekala 20. januarja. Zdaj se bom osredotočil na miren, urejen in nemoten prenos oblasti," je med drugim zapisal. Pozval je k ustavitvi nasilja, a obenem znova pohvalil svoje "čudovite podpornike" ter napisal, da se njihova pot šele začenja, povzema BBC. Trumpovo administracijo medtem zapušča vse več ljudi, zadnja v vrsti je šolska ministrica Betsy DeVos, ki je Trumpa v izstopni izjavi obtožila "podžiganja nasilja". "Vpliv naše retorike na razmere je povsem jasen, to je bila zame prelomna točka."Pred njo je odstopno izjavo poslala tudi prometna ministrica Elaine Chao, odstopili so tudi nekateri svetovalci in drugi člani administracije. Trump prav tako zatrjuje, da je ob izbruhu nasilja nemudoma v Kapitol napotil nacionalno gardo. A številni ameriški mediji poročajo, da je z ukrepom okleval tako dolgo, da je to na koncu moral storiti podpredsednik Pence. Po poročanju CNBC tožilec v Washingtonu ni želel izključiti možnosti kazenskega pregona Trumpa zaradi spodbujanja izgredov. Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden je medtem vdor poimenoval za dejanje domačega terorizma, izgrednike pa za teroriste na domačih tleh. "To ni bil nered, to ni bil protest. Ne imenujte jih protestniki, to je bila uporniška, razjarjena množica, uporniki, domači teroristi." Medtem se vrstijo tudi pozivi k odstopu novoizvoljene kongresnice Mary Miller, ki je na zborovanju v Washingtonu, dan pred nasilnim vdorom, citirala Adolfa Hitlerja.

Pred Kapitolom so postavili varnostno ograjo. FOTO: AP

Prav na nacionalno gardo in varnostne sile zdaj letijo številna vprašanja, kako je mogoče, da se je vdora v Kapitol sploh zgodil. Kongresno policijo, ki je varovala kongres in na koncu evakuirala kongresnike, so namreč protestniki preplavili. Izjemno očitne so postale razlike med odzivom in pripravljenostjo varnostnih sil med sredinim protestom Trumpovih podpornikov in lanskoletnim protestom Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo). Te je pred Kapitolom pričakala nacionalna garda s solzivcem in vodnim topom, kljub mirnim protestom je bilo aretiranih več ljudi kot v sredo – pa še te večinoma zaradi kršenja policijske ure. Eden od kongresnih policistov, Brian Sicknick, je dan po vdoru umrl zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel med nasiljem, poroča Guardian. Skupno število smrtnih žrtev sredinega nasilja se je s tem povzpelo na pet. Njegovo smrt preiskujejo kot dejanje umora, so zapisali v sporočilu za javnost. Medtem posnetki vdora v Kapitol prikazujejo Trumpove podpornike, ki se neovirano sprehajajo v njem, eden od njih se je celo posnel v pisarni Pelosijeve z nogami na njeni mizi.

FOTO: Profimedia

Ameriški FBI medtem išče nasilneže, ki so odgovorni za vdor, grozilo naj bi jim do deset let zapora. V sredo je bilo pridržanih le 69 oseb, eden od aretiranih v Kapitolu je imel pri sebi avtomatsko orožje in 11 molotovk. Ponujajo do 50.000 ameriških dolarjev oziroma dobrih 40.000 evrov nagrade za informacije, ki bodo vodile do aretacije in obsodbe oseb, povezanih z dvema cevnima bombama, ki ju je policija v Washingtonu včeraj odkrila pred prostori demokratskega in republikanskega nacionalnega odbora. Okoli Kapitola so medtem začeli postavljati dva metra visoko varnostno ograjo, ki bo tam ostala vsaj 30 dni.