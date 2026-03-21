Tujina

Trump: ZDA razmišljajo o 'umirjanju', a bodo morale druge države nadzorovati Hormuško ožino

Washington / Teheran, 21. 03. 2026 08.11 pred 48 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. STA
Trump naj bi razmišljal o postopnem zaključku operacij proti Iranu.

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ZDA razmišljajo o 'umiritvi' vojaških operacij proti Iranu, a da bodo morale posledično druge države prevzeti varovanje Hormuške ožine – ključne transportne poti za nafto. Dodal je sicer, da premirja ne želi. ZDA naj bi medtem pripravljale podrobne načrte za možnost napotitve kopenskih sil v Iran.

"Smo zelo blizu ciljev, saj razmišljamo o zmanjšanju naših velikih vojaških prizadevanj na Bližnjem vzhodu v zvezi s terorističnim režimom Irana," je pozno sinoči na družbenem omrežju Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. A bodo morale Hormuško ožino, tako Trump, "po potrebi varovati in nadzorovati druge države, ki jo uporabljajo – Združene države Amerike ne". "Če nas bodo prosili, bomo tem državam pomagali pri njihovih prizadevanjih, vendar to sploh ne bi smelo biti potrebno, ko bo iranska grožnja odpravljena. Pomembno je, da bo to zanje lahka vojaška operacija," je še zapisal predsednik ZDA.

FOTO: Profimedia

Njegova 'napoved' je sicer prišla po zpartju borz, potem ko so cene nafte znova narasle.

Trump je pri tem naštel še cilje, ki naj bi jih želele ZDA izpolniti med vojno v Iranu – omenil je uničenje iranskih raketnih zmogljivosti, uničenje mornarice, letalstva in celotne obrambne industrije ter onemogočanje iranske poti do jedrskega orožja. Kot cilj vojne je tokrat navedel tudi zaščito zaveznikov na Bližnjem vzhodu "na najvišjem nivoju".

Pred tem je zaveznike v Natu označil za strahopetce, ker mu nočejo pomagati zavarovati Hormuške ožine.

Številne države so se sicer do danes pridružile izjavi, ki jo je v četrtek objavila britanska vlada, v kateri so izrazile pripravljenost "prispevati k ustreznim prizadevanjem za zagotovitev varnega prehoda skozi Hormuško ožino". Vendar pa se s tem formalno niso zavezale pridružitvi katerikoli misiji na območju.

Mediji v ZDA so ob tem v preteklih dneh poročali, da je na poti proti Iranu več tisoč ameriških marincev, vlada od kongresa za nadaljevanje vojne zahteva kar 200 milijard dolarjev, predsednik pa je zavrnil premirje z Iranom, ker so po njegovih besedah ZDA tam že zmagale.

Trumpova vlada je po zaprtju borz prav tako sporočila, da do 19. aprila začasno ukinja sankcije na iransko nafto, ki je že naložena na tankerje, poroča televizija ABC. Pred tem je na podoben način začasno ukinila sankcije na rusko nafto.

Združeno kraljestvo je pred tem odobrilo uporabo svojih oporišč ZDA za izvajanje napadov na Iran. Trump je odločitev Združenega kraljestva označil za "zelo pozno". Da "ogroža britanska življenja" pa je britanskega premierja Keira Starmerja ob tem 'opomnil' iranski zunanji minister, ter dodal, da bo "Iran uveljavil pravico do samoobrambe".

Trump se je sicer na padce na borzi v času izraelsko-ameriške vojne proti Iranu doslej že odzval s podobnimi optimističnimi izjavami glede skorajšnjega konca vojne, poroča ameriška televizija MS NOW.

Industrijski indeks Dow Jones je od začetka vojne proti Iranu od 28. februarja do petka izgubil skoraj sedem odstotkov vrednosti oziroma več kot 3000 točk. Nafta vrste brent pa se je od približno 70 dolarjev za sod podražila na okrog 112 dolarjev za sod.

Bencin se je v ZDA od 28. februarja prav tako podražil, od povprečno nekaj manj kot tri dolarje za galono (3,8 litra) na skoraj štiri dolarje. Cene naftnih derivatov ob nadaljevanju vojne naraščajo tudi drugod po svetu.

FOTO: Shutterstock

Izrael je medtem čez noč na Taheran in Bejrut izvedel nov val zračnih napadov. Že včeraj so sporočili, da napadajo položaje Hezbolaha v libanonski prestolnici. Pred napadi je izraelska vojska sporočila, da je izdala opozorila za evakuacijo za sedem sosesk v južnih predmestjih Bejruta. V Libanonu je bilo v izraelskih napadih doslej ubitih več kot 1000 ljudi, več kot milijon pa je razseljenih.

Savdska Arabija, Kuvajt in Izrael medtem trdijo, da so prestregli iranske brezpilotne letalnike in rakete.

Iran pa je sporočil, da so skozi Hormuško ožino pripravljeni spustiti japonske ladje, je včeraj poročala tiskovna agencija Kyodo News, ki se sklicuje na iranskega zunanjega ministra Abbasa Arakčija. Japonska skozi ožino prepelje približno 90 odstotkov zalog nafte.

