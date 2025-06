Trump: ZDA so bile seznanjene z izraelskimi načrti

Kljub izraelskemu napadu na iranske jedrske in vojaške objekte je Trump izrazil upanje, da se bodo pogajanja o iranskem jedrskem sporazumu nadaljevala. "Iran ne sme imeti jedrske bombe in upamo, da se bomo vrnili za pogajalsko mizo," je povedal Trump, ki je pred in med pogovori s Teheranom vseskozi grozil, da je proti Iranu pripravljen uporabiti vojaško silo, če ta ne bo pristal na dogovor.