Trump zdaj nad Lincolnovo kopalnico: namesto zelene barve razkošen marmor in zlati elementi

Lincolnova kopalnica je le še ena izmed prenov, ki se je je letos v Beli hiši lotil Trump. Oktobra so namreč, kot smo poročali, porušili njeno vzhodno krilo, da bi naredili prostor za njegovo novo večmilijonsko plesno dvorano.
Kopalnica, ki jo je Trump preuredil tokrat, je del pisarne in kabineta Abrahama Lincolna, ki jo je nekdanji predsednik Harry Truman prenovil v okviru obsežne prenove Bele hiše konec štiridesetih let prejšnjega stoletja. Tapete v Lincolnovi pisarni in spalnici so bile nekoč res pobarvane v zeleno in zlato, je sporočilo Zgodovinsko združenje Bele hiše. Po Trumpovi prenovi pa ima zdaj zlate elemente še v umivalniku, pipi za kad in vratih tuša, pa tudi v lestencu, poroča CNN.
Bela hiša je sicer sporočila, da je bila prenova financirana iz zasebnih sredstev in da davkoplačevalcev ni stala nič.
Stroka kritična do Trumpovih prenov
Poskusi ameriškega predsednika, da bi Beli hiši vtisnil svoj pečat, so sprožili kritike s strani stroke in njegovih političnih nasprotnikov. Trump je denimo obljubil, da njegov prizidek k vzhodnemu krilu s plesno dvorano ne bo 'motil obstoječe stavbe'. Oktobra pa je dejal, da je treba 'obstoječo strukturo' porušiti.
Stroka je opozarjala, da bi moral Trump pred spremembami, ki bi po njihovem mnenju preglasile klasični slog Bele hiše, zahtevati javno presojo. Trump je tudi po Ovalni pisarni dodal pozlačene dodatke, vključno z dodatnimi portreti v zlatih okvirjih, ogledali z zlatimi okvirji in zlatim lističem za predsedniški pečat na stropu pisarne. Demokrati so Trumpa v odgovor na njegovo najnovejšo prenovo kopalnice obtožili, da se bolj osredotoča na prenovo Bele hiše kot na reševanje problema zaprtja vlade, še poroča CNN.
