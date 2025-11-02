Svetli način
Tujina

Trump zdaj nad Lincolnovo kopalnico: namesto zelene barve razkošen marmor in zlati elementi

Washington , 02. 11. 2025 12.40 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
Komentarji
19

Trump nadaljuje s prenovo Bele hiše. Zdaj je predstavil prenovo kopalnice v spalnici Lincoln, s čimer nadaljuje prenovo Bele hiše. Trump je na družbenih omrežjih delil fotografije nove kopalnice in dejal, da je bila prenovljena v 40. letih prejšnjega stoletja v slogu zelenih ploščic v slogu art deco, kar je bilo po njegovem popolnoma neprimerno za Lincolnovo obdobje. Trdi, da je novi črno-beli marmor zelo primeren za čas Abrahama Lincolna in da bi pravzaprav lahko bil marmor, ki je bil tam prvotno. Poleg tega je v kopalnico umestil več pozlačenih detajlov.

Lincolnova kopalnica je le še ena izmed prenov, ki se je je letos v Beli hiši lotil Trump. Oktobra so namreč, kot smo poročali, porušili njeno vzhodno krilo, da bi naredili prostor za njegovo novo večmilijonsko plesno dvorano.

Objava Donalda Trumpa
Objava Donalda Trumpa FOTO: X

Kopalnica, ki jo je Trump preuredil tokrat, je del pisarne in kabineta Abrahama Lincolna, ki jo je nekdanji predsednik Harry Truman prenovil v okviru obsežne prenove Bele hiše konec štiridesetih let prejšnjega stoletja. Tapete v Lincolnovi pisarni in spalnici so bile nekoč res pobarvane v zeleno in zlato, je sporočilo Zgodovinsko združenje Bele hiše. Po Trumpovi prenovi pa ima zdaj zlate elemente še v umivalniku, pipi za kad in vratih tuša, pa tudi v lestencu, poroča CNN. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bela hiša je sicer sporočila, da je bila prenova financirana iz zasebnih sredstev in da davkoplačevalcev ni stala nič.

Stroka kritična do Trumpovih prenov

Poskusi ameriškega predsednika, da bi Beli hiši vtisnil svoj pečat, so sprožili kritike s strani stroke in njegovih političnih nasprotnikov. Trump je denimo obljubil, da njegov prizidek k vzhodnemu krilu s plesno dvorano ne bo 'motil obstoječe stavbe'. Oktobra pa je dejal, da je treba 'obstoječo strukturo' porušiti.

Preberi še S čigavimi milijoni Trump gradi plesno dvorano?

Stroka je opozarjala, da bi moral Trump pred spremembami, ki bi po njihovem mnenju preglasile klasični slog Bele hiše, zahtevati javno presojo. Trump je tudi po Ovalni pisarni dodal pozlačene dodatke, vključno z dodatnimi portreti v zlatih okvirjih, ogledali z zlatimi okvirji in zlatim lističem za predsedniški pečat na stropu pisarne. Demokrati so Trumpa v odgovor na njegovo najnovejšo prenovo kopalnice obtožili, da se bolj osredotoča na prenovo Bele hiše kot na reševanje problema zaprtja vlade, še poroča CNN. 

trump prenova
KOMENTARJI (19)

Infiltrator
02. 11. 2025 14.25
+1
Zivi ,kot so živeli vsi Diktatorji...
ODGOVORI
1 0
M_teoretik
02. 11. 2025 14.22
+1
Ka pa Zavoda za varstvo kulturne dediščine nimajo v ZDA!?
ODGOVORI
1 0
Levi so barabe
02. 11. 2025 14.20
-1
Prenova mi je všeč. Ampak itak je treba kritizirat in pljuvat. Meni tudi ni všeč tista kontejnerska hala v kateri je p0p tv
ODGOVORI
0 1
Lepo je biti Rom
02. 11. 2025 14.18
-2
Trump je nedvomno največja osebnost vseh časov!
ODGOVORI
2 4
PanterSLO
02. 11. 2025 14.14
+4
White house postaja clown house.
ODGOVORI
5 1
Levi so barabe
02. 11. 2025 14.18
-3
Zaradi obnove? 🤨
ODGOVORI
1 4
SloButale
02. 11. 2025 14.21
+0
Clown house je že v drugo. Narod je izvolil kar je izvolil. Dvakrat! Težko razumeš ljudi. Kako (hitro) se dajo zmanipulirat. V Sloveniji inamo (hvala bogu) 25% takih. Polovica je še normalnih in razgledanih.
ODGOVORI
1 1
Sixten Malmerfelt
02. 11. 2025 14.13
+3
Ima okus za zapravljanje tujega gnarja!
ODGOVORI
5 2
borjac
02. 11. 2025 14.13
+4
Nekaj pa sploh ne razumem , mar Američani nimajo spomeniško zaščitene Bele hiše , saj tukaj ni stvar prenove ene navadne kopalnice , tukaj so uničili kopalnico Abrahama Lincolna , Trump je vrgel dol celo krilo Bele hiše ...... kot otroci ki se igrajo peščene gradove , že tako nimajo ZDA nobene tehtne zgodovine v stavbnem smislu , govorim o stavbah, gradovih iz Srednjega veka in novejših iz 17 , 18 stoletja , pa še tisto revščino ki jo imajo , uničuje tale gumpek Trump .
ODGOVORI
6 2
ho?emVšolo
02. 11. 2025 14.07
+5
Ta zlepa ne bo šel iz hiše.
ODGOVORI
9 4
ho?emVšolo
02. 11. 2025 14.07
+5
Imamo torej novega diktatorja.
ODGOVORI
8 3
Noleani
02. 11. 2025 13.58
+0
Ok kakorkoli že, prenovljena kopalnica je mnogo lepša. Pa ce se strinjam z Trumpom ali ne.
ODGOVORI
7 7
vicente
02. 11. 2025 13.19
+4
lepa reklama za stenske panele
ODGOVORI
5 1
Veščec
02. 11. 2025 13.17
+7
evo,majo novodobnega Abrahama
ODGOVORI
7 0
Veščec
02. 11. 2025 13.27
+6
a zlate školke pa nima.revež
ODGOVORI
7 1
Anion6anion
02. 11. 2025 14.05
+3
Ne rabi školjke , mu vse uide v plenice
ODGOVORI
6 3
komarec
02. 11. 2025 13.16
-6
Lepa krščanska gesta.
ODGOVORI
2 8
