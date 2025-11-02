Trump zdaj nad Lincolnovo kopalnico: namesto zelene barve razkošen marmor in zlati elementi

Trump nadaljuje s prenovo Bele hiše. Zdaj je predstavil prenovo kopalnice v spalnici Lincoln, s čimer nadaljuje prenovo Bele hiše. Trump je na družbenih omrežjih delil fotografije nove kopalnice in dejal, da je bila prenovljena v 40. letih prejšnjega stoletja v slogu zelenih ploščic v slogu art deco, kar je bilo po njegovem popolnoma neprimerno za Lincolnovo obdobje. Trdi, da je novi črno-beli marmor zelo primeren za čas Abrahama Lincolna in da bi pravzaprav lahko bil marmor, ki je bil tam prvotno. Poleg tega je v kopalnico umestil več pozlačenih detajlov.

Lincolnova kopalnica je le še ena izmed prenov, ki se je je letos v Beli hiši lotil Trump. Oktobra so namreč, kot smo poročali, porušili njeno vzhodno krilo, da bi naredili prostor za njegovo novo večmilijonsko plesno dvorano.

Objava Donalda Trumpa FOTO: X icon-expand

Kopalnica, ki jo je Trump preuredil tokrat, je del pisarne in kabineta Abrahama Lincolna, ki jo je nekdanji predsednik Harry Truman prenovil v okviru obsežne prenove Bele hiše konec štiridesetih let prejšnjega stoletja. Tapete v Lincolnovi pisarni in spalnici so bile nekoč res pobarvane v zeleno in zlato, je sporočilo Zgodovinsko združenje Bele hiše. Po Trumpovi prenovi pa ima zdaj zlate elemente še v umivalniku, pipi za kad in vratih tuša, pa tudi v lestencu, poroča CNN.

Bela hiša je sicer sporočila, da je bila prenova financirana iz zasebnih sredstev in da davkoplačevalcev ni stala nič.

Stroka kritična do Trumpovih prenov

Poskusi ameriškega predsednika, da bi Beli hiši vtisnil svoj pečat, so sprožili kritike s strani stroke in njegovih političnih nasprotnikov. Trump je denimo obljubil, da njegov prizidek k vzhodnemu krilu s plesno dvorano ne bo 'motil obstoječe stavbe'. Oktobra pa je dejal, da je treba 'obstoječo strukturo' porušiti.