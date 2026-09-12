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Trump: Združitev Irske se bo prej ali slej zgodila

Dublin, 12. 09. 2026 14.35 pred 5 minutami 4 min branja 7

Avtor:
K.H. STA
Trump na Irskem

Ameriški predsednik Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Irskem dejal, da bi si želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Na njegove izjave se je že odzval uradni London, ki je poudaril, da se drži velikonočnega sporazuma iz leta 1998, po katerem je referendum o združitvi mogoče razpisati, če kaže, da bi ga podprla večina prebivalcev Severne Irske.

"Ne želim povzročati težav, a povem vam lahko, da bi si želel videti, da se združita. Imam prijatelje na obeh straneh – čudovite ljudi. To so Irci. Kako bi lahko bili slabi, mar ne?" je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Prepričan je, da bi bila združitev velik dosežek za vse.

"Mislim, da bi bil to velik dosežek za vse vpletene, če bi se to zgodilo. Prej ali slej se bo to zgodilo. Lahko bi se zgodilo že zdaj," je dejal in dodal, da bi bila združitev nekaj odličnega. Dejal je še, da bo imelo "Združeno kraljestvo pri tem nekaj besede", a dodal: "Kako bi lahko bilo to slabo?"

ZDA so glede tega vprašanja doslej sicer zavzemale nevtralno stališče. Njegova izjava v podporo združitvi Irske je med novinarji, ki so spremljali srečanje, povzročila veliko presenečenje. Izjava je bila nepričakovana in bo po ocenah sprožila precej političnih razprav in odzivov, zlasti na Severnem Irskem, poroča BBC.

Trump je komentiral tudi odnose med ZDA in Irsko. Dejal je, da so ti odlični, vendar so "zelo donosni za Irsko, nekoliko manj pa za nas".

Otok Irska je razdeljen na Severno Irsko, ki je del Združenega kraljestva, in Republiko Irsko, ki je članica Evropske unije.

Znova se je obregnil ob Falklandske otoke

Trump je komentiral tudi spor med Združenim kraljestvom in Argentino glede Falklandskih otokov. Gre za britansko čezmorsko ozemlje od leta 1833, suverenost nad njimi pa si lasti tudi Argentina. Tamkajšnji prebivalci so na referendumu leta 2013 z veliko večino izrazili željo, da ostanejo britansko ozemlje.

Velika Britanija ob ponovnih argentinskih zahtevah po otočju vztraja, da bo branila pravico tamkajšnjih prebivalcev, da ostanejo Britanci, Trump pa je danes podvomil, ali bi bila pripravljena vojaško posredovati tako daleč od doma, kot je to storila leta 1982.

Če bi Argentina napadla Falklandske otoke, Trump pričakuje, da bi ga vključili v reševanje spora. "Prepričan sem, da me bodo poklicali, če bi prišlo do te potencialne katastrofe, a če bo tako, bom verjetno lahko zadevo rešil," je dejal.

Pred srečanjem z Martinom ga je v uradni rezidenci v Phoenix Parku sprejela irska predsednica Catherine Connolly, ostra Trumpova kritičarka. Ob prihodu so mu pripravili tudi sprejem s častno vojaško stražo.

Preberi še Največja varnostna operacija: ob Trumpu na golfu tudi ostrostrelci

Trump bo pozneje odpotoval v svoje luksuzno letovišče v Doonbegu na zahodni obali države, kjer si bo ogledal odprto prvenstvo Irske v golfu.

Trump od vrnitve v Belo hišo januarja lani odkrito promovira družinski posel z golf igrišči, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Lansko poletje je v svojem luksuznem letovišču Turnberry na zahodni obali Škotske gostil takratnega britanskega premierja Keira Starmerja in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

V Dublinu in Doonbegu med Trumpovim obiskom potekajo tudi protesti. Vodja irske policije Justin Kelly je dejal, da jih bodo omogočili v največji možni meri, ne bodo pa dopuščali kršitev javnega reda. "Tiste, ki bodo storili kazniva dejanja, bomo prijeli in kazensko preganjali," je dejal.

Obisk ameriškega predsednika na Irskem spremljajo izjemno strogi varnostni ukrepi, ki jih opisujejo kot ene največjih doslej v državi. Mobilizirali so najmanj 4000 policistov in drugega osebja, vključno z ostrostrelci.

London po Trumpovi izjavi spomnil na velikonočni sporazum

Urad britanskega premierja se je v današnjem odzivu na Trumpovo izjavo skliceval na besede premierja Andyja Burnhama, ki je v sredo v spodnjem domu parlamenta izjavil, da se bo "stoodstotno držal" velikonočnega sporazuma, poroča britanski BBC.

Burnham je v sredo dejal tudi, da je vprašanje referenduma o meji v pristojnosti ministra za Severno Irsko, in sicer takrat, "ko bo v državi obstajalo jasno soglasje oziroma ko se bo javno mnenje spremenilo do te mere, da bo treba razpis referenduma resno obravnavati". Ocenil je, da takšen referendum trenutno ni na dnevnem redu.

Velikonočni sporazum, ki je leta 1998 končal 30-letni konflikt, omogoča ministru za Severno Irsko, da razpiše referendum, če se zdi verjetno, da bi večina prebivalcev Severne Irske glasovala za združitev Irske.

Na takšnem referendumu bi prebivalci Severne Irske odločali, ali želijo ostati del Združenega kraljestva ali se združiti z Republiko Irsko. Za združitev bi morali na referendumu glasovati tudi prebivalci Republike Irske.

Ankete v Republiki Irski praviloma kažejo večinsko podporo združitvi, na Severnem Irskem pa temu ni tako, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Majska raziskava Inštituta za irske študije Univerze v Liverpoolu je pokazala, da združitev podpira le 35 odstotkov prebivalcev Severne Irske.

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KOMENTARJI7

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travc
12. 09. 2026 15.43
Mi bomo pa od Izraelcev.
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+1
1 0
trapo
12. 09. 2026 15.39
Pa ta res ne zna nehat težit.
Odgovori
-1
0 1
bububu123
12. 09. 2026 15.39
psiho spet dela spore...
Odgovori
-1
0 1
xxman.y
12. 09. 2026 15.34
A sploh ve da je na Irskem? Da ni pomešal s kakšno Islandijo.
Odgovori
+0
1 1
Morgoth
12. 09. 2026 15.18
Ena Irska in brez neevropejcev!
Odgovori
+1
2 1
biggbrader
12. 09. 2026 15.16
Zrump ima vedno prav.
Odgovori
+1
2 1
Trikrat cepljen
12. 09. 2026 15.15
Trumpa preveč skrbi kaj se dogaja pred tujim pragom. Do kdaj še ta svetovni troublemaker ?
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+0
4 4
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