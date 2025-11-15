Svetli način
Tujina

Trump že 'nekako' odločen, kaj bo storil z Venezuelo, a še ne pove

Caracas, 15. 11. 2025 12.19 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
T.H. , STA
Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem dejal, da je 'nekako' odločen, kaj storiti z Venezuelo. Napetosti med državama se krepijo zaradi operacij proti domnevnim tihotapcem mamil, ki jih ZDA izvajajo v bližini Venezuele in v kateri so ubili že več kot 80 ljudi. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro pa je pozval k zadržanosti in se zavzel za mir: "Nič več neskončnih vojn. Nič več nepravičnih vojn. Nič več Libije. Nič več Afganistana," je dejal.

"Nekako sem se odločil," je Donald Trump v petek dejal novinarjem na krovu letala Air Force One, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Ne morem vam povedati, za kaj gre, ampak z Venezuelo smo dosegli velik napredek pri preprečevanju dotoka mamil," je dodal.

Trump je z novinarji govoril na predsedniškem letalu
Trump je z novinarji govoril na predsedniškem letalu FOTO: AP

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro pa je Trumpa pozval, naj bo zadržan. Na shodu za venezuelsko mladino v četrtek je na novinarsko vprašanje, ali ima sporočilo za Trumpa, odgovoril, da si želi miru. Maduro je pozval tudi prebivalce ZDA, naj se zavzamejo za mir.

"Nič več neskončnih vojn. Nič več nepravičnih vojn. Nič več Libije. Nič več Afganistana," je dejal.

Trump je sicer na začetku meseca dejal, da ne računa na to, da bi se ZDA zapletle v vojno z Venezuelo. Menil pa je, da so Maduru šteti dnevi.

Od septembra je v Karibskem morju ameriška vojska napadla že več kot 20 ladij, ki naj bi po njihovih navedbah prevažale mamila, pri tem pa je bilo ubitih najmanj 80 ljudi. V torek je tja prispela tudi največja letalonosilka na svetu USS Gerald R. Ford, ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je v četrtek napovedal novo vojaško operacijo proti tihotapcem mamil.

