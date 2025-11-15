Trump že 'nekako' odločen, kaj bo storil z Venezuelo, a še ne pove

"Nekako sem se odločil," je Donald Trump v petek dejal novinarjem na krovu letala Air Force One, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Ne morem vam povedati, za kaj gre, ampak z Venezuelo smo dosegli velik napredek pri preprečevanju dotoka mamil," je dodal.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro pa je Trumpa pozval, naj bo zadržan. Na shodu za venezuelsko mladino v četrtek je na novinarsko vprašanje, ali ima sporočilo za Trumpa, odgovoril, da si želi miru. Maduro je pozval tudi prebivalce ZDA, naj se zavzamejo za mir.

"Nič več neskončnih vojn. Nič več nepravičnih vojn. Nič več Libije. Nič več Afganistana," je dejal.

Trump je sicer na začetku meseca dejal, da ne računa na to, da bi se ZDA zapletle v vojno z Venezuelo. Menil pa je, da so Maduru šteti dnevi.