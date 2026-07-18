Trump že seje dvome v volitve, na katerih republikancem ne kaže dobro

Ameriški predsedniki običajno državljane iz Bele hiše nagovorijo, ko sporočajo posebej pomembne ali izjemne novice. Donald Trump pa je sinoči oživil že ničkolikokrat in na različnih ravneh ovržene teorije zarote o volilnih prevarah in nepravilnostih.

"Naši državi je bila narejena velika škoda. Naše volitve niso zaščitene in so izpostavljene manipulacijam in krajam. Zaupanje Američanov je izgubljeno. Tako ne gre več naprej," je dejal v svojem govoru.

Trump, ki nikoli ni priznal poraza proti Joeju Bidnu leta 2020, nima pa dvomov v volitve, kjer je zmagal, trdi, da je ameriški volilni sistem šokantno ranljiv. "Na stotine milijonov volilnih datotek je v rokah tujih vlad. Naše volilne naprave in naprave za štetje glasov so izpostavljene vdorom in manipulaciji ter korupciji. Kitajska in druge države so se poskušale vmešavati v naše volitve. Dokazi o prevarah so bili zakopani," je našteval Trump.

Ob tem je razkril obveščevalne dokumente, ki naj bi podprli njegove trditve, a za zdaj ni videti nobenih novih dokazov o kakršnem koli vplivu na volitve. Kitajska, ki je po Trumpovih besedah vdrla v volilne podatke, obtožbe o vmešavanju ostro zanika.

Demokrati pa opozarjajo, da obstaja le en razlog za sinočnji Trumpov nagovor - novembrske kongresne volitve.