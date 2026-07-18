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Trump že seje dvome v volitve, na katerih republikancem ne kaže dobro

Washington, 18. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Tadeja Lampret
Donald Trump

Dobre štiri mesece pred kongresnimi volitvami je ameriški predsednik Donald Trump v posebnem nagovoru iz Bele hiše državljane opozoril, da je ameriški volilni sistem šokantno ranljiv. Znova je obudil nedokazane obtožbe o vmešavanju v volitve, ki jih je leta 2020 izgubil proti Joeju Bidnu, tokrat je obtožil Kitajsko. Predsednikove besede mnogi razumejo kot poskus sejanja dvoma v novembrske volitve, kjer republikancem, glede na javnomnenjske ankete, ne kaže dobro.

Ameriški predsedniki običajno državljane iz Bele hiše nagovorijo, ko sporočajo posebej pomembne ali izjemne novice. Donald Trump pa je sinoči oživil že ničkolikokrat in na različnih ravneh ovržene teorije zarote o volilnih prevarah in nepravilnostih.

"Naši državi je bila narejena velika škoda. Naše volitve niso zaščitene in so izpostavljene manipulacijam in krajam. Zaupanje Američanov je izgubljeno. Tako ne gre več naprej," je dejal v svojem govoru.

Trump, ki nikoli ni priznal poraza proti Joeju Bidnu leta 2020, nima pa dvomov v volitve, kjer je zmagal, trdi, da je ameriški volilni sistem šokantno ranljiv. "Na stotine milijonov volilnih datotek je v rokah tujih vlad. Naše volilne naprave in naprave za štetje glasov so izpostavljene vdorom in manipulaciji ter korupciji. Kitajska in druge države so se poskušale vmešavati v naše volitve. Dokazi o prevarah so bili zakopani," je našteval Trump.

Ob tem je razkril obveščevalne dokumente, ki naj bi podprli njegove trditve, a za zdaj ni videti nobenih novih dokazov o kakršnem koli vplivu na volitve. Kitajska, ki je po Trumpovih besedah vdrla v volilne podatke, obtožbe o vmešavanju ostro zanika.

Demokrati pa opozarjajo, da obstaja le en razlog za sinočnji Trumpov nagovor - novembrske kongresne volitve.

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Tudi nekateri republikanci so kritični. "Ne vem, zakaj na katerikoli strani še vedno govorimo o volitvah leta 2020," je na primer komentiral republikanski senator John Conry, drugi republikanski senator Thom Tillis pa: "Vsakič, ko gledamo nazaj, ne gledamo naprej. Jaz gledam naprej na naslednje volitve in to bi moral narediti tudi predsednik."

Republikanci želijo, da bi pred novembrskimi kongresnimi volitvami, kjer je ogrožena njihova večina, predsednik raje govoril, kako bo znižal cene in končal vojno v Iranu.

Volilne nepravilnosti niso visoko na seznamu skrbi Američanov. Tudi zato, ker denimo podatki konservativne organizacije Heritage kažejo, da je bilo v Pensilvaniji v 30 letih in ob sto milijonih oddanih volilnih glasov 39 poskusov prevar.

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KOMENTARJI4

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Vrag je odnesel šalo
18. 07. 2026 08.23
predsednik ZDA? halo, vi ste zreli za ustanovo, kjer imajo glavno besedo psihiatri...
Odgovori
+1
3 2
lokson
18. 07. 2026 08.18
Tadeja resno!!!
Odgovori
+0
1 1
Slavko BabIč
18. 07. 2026 08.16
Jeseni bo cela popušiona republikancev v kongresu. Za trumplja bodo pa krivi Rusi, Kitajci, Iranci in Danci!
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+2
4 2
Big M
18. 07. 2026 08.34
Vmirte se striček, vmirte se! Puls mate previsoki!
Odgovori
0 0
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