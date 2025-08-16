Trump s Putinom govoril tri, z Zelenskim in evropskimi voditelji eno uro

Trump je imel med poletom v Washington dolg pogovor z ukrajinskim predsednikom, pogovarjal se je tudi z voditelji članic Nata, je po poročanju BBC povedala njegova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt.
Da je ameriški predsednik po srečanju s Putinom govoril z evropskimi voditelji in Zelenskim, so potrdili tudi viri v nemški vladi ter na Evropski komisiji, poročajo tuje tiskovne agencije.
Kot so povedali v Bruslju, se je Trump več kot eno uro pogovarjal z Zelenskim, britanskim premierjem Keirom Starmerjem, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.
V uradu ukrajinskega predsednika pa so povedali, da je Trump najprej govoril z Zelenskim, nato so se pogovoru pridružili ostali voditelji.
Trump se je medtem z Aljaske, kjer se je srečal z ruskim predsednikom, že vrnil v Washington. Ob vrnitvi v Washington srečanja z ruskim kolegom ni komentiral.
V Moskvi trdijo, da tristransko srečanje z Zelenskim ni bilo tema pogovora Trump-Putin
Putinov svetovalec Jurij Ušakov je dejal še, da ni bil določen noben datum za novo srečanje ameriškega in ruskega predsednika. Putin je sicer Trumpa po pogovoru na Aljaski povabil na srečanje v Moskvo, ameriški predsednik je na to odvrnil, da gre za zanimivo idejo.
Namestnik predsednika ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev pa je ocenil, da je vrh pokazal na možnost nadaljevanja dialoga med Moskvo in Washingtonom brez predpogojev in nadaljnjega zaostrovanja, poroča ruska tiskovna agencija Tass, ki jo povzema srbski Tanjug. Dejal je, da je Putin Trumpu podrobno pojasnil pogoje Moskve za končanje vojne v Ukrajini.
Trump je po besedah Medvedjeva na srečanju "vsaj za zdaj" zavrnil možnost, da bi povečal pritisk na Rusijo zaradi Ukrajine.
Trump in Putin sta se na prvem srečanju po letu 2019 pogovarjala skoraj tri ure, a srečanje ni dalo konkretnih rezultatov.
Zelenski v ponedeljek na pogovore v Washington
"V ponedeljek se bom srečal s predsednikom Trumpom v Washingtonu. Govorila bova o podrobnostih za končanje morije in vojne," je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil Zelenski in dodal, da je hvaležen za vabilo.
Ob tem je povedal, da ga je Trump v dolgem pogovoru seznanil z glavnimi točkami srečanja z ruskim predsednikom. Telefonski pogovor Zelenskega in Trumpa naj bi trajal približno eno uro, nato so se pogovoru pridružili še nekateri evropski voditelji.
Ukrajinski predsednik je pred srečanjem voditeljev ZDA in Rusije opozarjal, da dogovora o Ukrajini ni mogoče skleniti brez nje. V današnji izjavi je zapisal, da bi moral biti navzoč na naslednjem krogu pogovorov. Izpostavil je še, da morajo v njih sodelovati tudi evropski voditelji, da bi skupaj z Ameriko dali zanesljiva varnostna zagotovila Ukrajini.
