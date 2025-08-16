Trump s Putinom govoril tri, z Zelenskim in evropskimi voditelji eno uro

Trump je pogovore opravil že med poletom v Washington.

Trump je imel med poletom v Washington dolg pogovor z ukrajinskim predsednikom, pogovarjal se je tudi z voditelji članic Nata, je po poročanju BBC povedala njegova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt.

Da je ameriški predsednik po srečanju s Putinom govoril z evropskimi voditelji in Zelenskim, so potrdili tudi viri v nemški vladi ter na Evropski komisiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot so povedali v Bruslju, se je Trump več kot eno uro pogovarjal z Zelenskim, britanskim premierjem Keirom Starmerjem, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

V uradu ukrajinskega predsednika pa so povedali, da je Trump najprej govoril z Zelenskim, nato so se pogovoru pridružili ostali voditelji.

Trump se je medtem z Aljaske, kjer se je srečal z ruskim predsednikom, že vrnil v Washington. Ob vrnitvi v Washington srečanja z ruskim kolegom ni komentiral.