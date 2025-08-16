Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Trump s Putinom govoril tri, z Zelenskim in evropskimi voditelji eno uro

Washington, Moskva, 16. 08. 2025 10.12 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
36

Ameriški predsednik Donald Trump je po pogovorih z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom na Aljaski ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in več evropskih voditeljev podrobno seznanil z vsebino pogovorov. Medtem ko Moskva trdi, da tristransko srečanje z Zelenskim ni bilo tema, se bo slednji v ponedeljek v Washingtonu srečal s Trumpom, da bi razpravljala o končanju vojne v Ukrajini, o čemer je že poglobljeno govoril s Trumpom.

Trump je pogovore opravil že med poletom v Washington.
Trump je pogovore opravil že med poletom v Washington. FOTO: AP

Trump je imel med poletom v Washington dolg pogovor z ukrajinskim predsednikom, pogovarjal se je tudi z voditelji članic Nata, je po poročanju BBC povedala njegova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt.

Da je ameriški predsednik po srečanju s Putinom govoril z evropskimi voditelji in Zelenskim, so potrdili tudi viri v nemški vladi ter na Evropski komisiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot so povedali v Bruslju, se je Trump več kot eno uro pogovarjal z Zelenskim, britanskim premierjem Keirom Starmerjem, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

V uradu ukrajinskega predsednika pa so povedali, da je Trump najprej govoril z Zelenskim, nato so se pogovoru pridružili ostali voditelji.

Trump se je medtem z Aljaske, kjer se je srečal z ruskim predsednikom, že vrnil v Washington. Ob vrnitvi v Washington srečanja z ruskim kolegom ni komentiral.

V Moskvi trdijo, da tristransko srečanje z Zelenskim ni bilo tema pogovora Trump-Putin

Putinov svetovalec Jurij Ušakov je dejal še, da ni bil določen noben datum za novo srečanje ameriškega in ruskega predsednika. Putin je sicer Trumpa po pogovoru na Aljaski povabil na srečanje v Moskvo, ameriški predsednik je na to odvrnil, da gre za zanimivo idejo.

Namestnik predsednika ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev pa je ocenil, da je vrh pokazal na možnost nadaljevanja dialoga med Moskvo in Washingtonom brez predpogojev in nadaljnjega zaostrovanja, poroča ruska tiskovna agencija Tass, ki jo povzema srbski Tanjug. Dejal je, da je Putin Trumpu podrobno pojasnil pogoje Moskve za končanje vojne v Ukrajini.

Pogovor delegacij ZDA in Rusije na Aljaski
Pogovor delegacij ZDA in Rusije na Aljaski FOTO: AP

Trump je po besedah Medvedjeva na srečanju "vsaj za zdaj" zavrnil možnost, da bi povečal pritisk na Rusijo zaradi Ukrajine.

Trump in Putin sta se na prvem srečanju po letu 2019 pogovarjala skoraj tri ure, a srečanje ni dalo konkretnih rezultatov.

Preberi še Brez dogovora in premirja: Trump in Putin po treh urah končala pogovore

Zelenski v ponedeljek na pogovore v Washington

"V ponedeljek se bom srečal s predsednikom Trumpom v Washingtonu. Govorila bova o podrobnostih za končanje morije in vojne," je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil Zelenski in dodal, da je hvaležen za vabilo.

Ob tem je povedal, da ga je Trump v dolgem pogovoru seznanil z glavnimi točkami srečanja z ruskim predsednikom. Telefonski pogovor Zelenskega in Trumpa naj bi trajal približno eno uro, nato so se pogovoru pridružili še nekateri evropski voditelji.

Ukrajinski predsednik je pred srečanjem voditeljev ZDA in Rusije opozarjal, da dogovora o Ukrajini ni mogoče skleniti brez nje. V današnji izjavi je zapisal, da bi moral biti navzoč na naslednjem krogu pogovorov. Izpostavil je še, da morajo v njih sodelovati tudi evropski voditelji, da bi skupaj z Ameriko dali zanesljiva varnostna zagotovila Ukrajini.

Trump Putin Zelenski Ukrajina Washington
Naslednji članek

Hrvaška z največjo podražitvijo rib v EU

Naslednji članek

Korupcije osumljena nekdanja srbska ministra v hišni pripor

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Apostol1
16. 08. 2025 11.16
Pogovor je bil , dogovora ne . EU plačuje za orožje američanom , ki ga NATO pošilja v Ukrajino in taki so ti naši EU voditelji .Neodločni in pokvarjeni in podrejeni . Zelenski je pa itak popolnoma nepomebna oseba in o njemu se pa ne splača zgubljat besed. Kar se pa Oranžnega tiče pa že zdavnaj vemo , da je navadna širokoustna baraba , da ne razpravljamo o tem kar se je dogajalo pri Epsteinu. Zato slava Rusiji Kitajski in še komu , ki se ne pusti zezat niti za milimeter Američanom in Oranžnemu.
ODGOVORI
0 0
Odisej25
16. 08. 2025 11.15
Med vrsticami se bere, da ima Trump dokaj jasne načrte, kako končati to vojno. Seveda so ti načrti v skladu s željami Rusije. Upamo samo, da skorumpirani EU politiki ne bodo še naprej podpirali vojno v Ukrajini. Mir je rešitev za vse in še psebej za Ukrajino in EU.
ODGOVORI
0 0
StayALive
16. 08. 2025 11.11
-3
Epstein je nared svoje. Trumpu kredibilnost in priljubljenost drastično pada. Še malo pa odpoklic. Samo še ena takale bruka.
ODGOVORI
1 4
MasteRbee
16. 08. 2025 11.16
Kamala ni noben doprinos Zahodu.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
16. 08. 2025 11.11
Zakaj voditelji imajo pravico na tajne in kriptirane pogovore, ko med tem, nam to pravico, posebej v EU, nameravajo popolnima odvzeti. Po predlogu EU, ne le da vsi pogovori, ki so, recimo za Telekom-Mobitelove vse uporabnike avtomatsko kriptirani, ne bi več smeli biti kriptirani, tudi vsa sporočila kakršnekoli zvrsti med vsemi prebivalici tudi ne, ampak celo bi Umetna Inteligenca morala prisluškovati in brati VSA, ter sprožati aktivnosti ob zaznavi česarkoli, kar bi le ta, po izbiri voditeljev, vsebovala. Praskajmo seee.
ODGOVORI
0 0
Najpametnejši
16. 08. 2025 11.09
+4
Dobra novica je, da se voditelji vsaj pogovarjajo o končanju vojne. Upam, da jo tudi končajo. In tu gre zasluga Trumpu.
ODGOVORI
5 1
StayALive
16. 08. 2025 11.08
-5
Putin jih je peljal scat.
ODGOVORI
3 8
StayALive
16. 08. 2025 11.10
-5
Trumpelj pa vse bolj in bolj nemočna spaka, ne šljivi ga več nihče. Izgleda da je bil prejšnji kripelj bolj uspešen v avtoritarnem pristopu naspram Putani.
ODGOVORI
1 6
Odisej25
16. 08. 2025 11.16
Putin ni nikogar peljal scat. To bo storil Trump, ko bo peljal vse te EU politike, ki so vojni hujskači skupaj s Zelenskim.
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
16. 08. 2025 11.06
+0
Vse kaže na veliko družbeno-gospodarsko nemoč Zahoda. Zgodovina se ponavlja.
ODGOVORI
2 2
Slovenska pomlad
16. 08. 2025 11.05
-5
Kakšen poceni blefer tale Dump..
ODGOVORI
3 8
Glotar
16. 08. 2025 11.06
-6
eni to prepozno ugotavljajo...
ODGOVORI
1 7
Mr Nobady
16. 08. 2025 11.04
+1
Samo toliko sta se srečala, da je Putin malo Trumpa po tazadnji z šibo... Sem vedel da nebo nič
ODGOVORI
2 1
tron3
16. 08. 2025 11.03
+0
Evropski politiki bodo imeli še kontakt z Donom do ponedeljka ko dobi ta zelen ultimat, saj veste kakšna igra je, ali ubogaš ali greš!!!!
ODGOVORI
2 2
Po možganski kapi
16. 08. 2025 11.02
+1
Samo Tanja Fajon lahko ustavi vojno.
ODGOVORI
2 1
Wolfman
16. 08. 2025 11.02
+1
EU diplomate je le opomnil na vse dogovorjene obveznosti do NATA in ZDA!
ODGOVORI
1 0
jank
16. 08. 2025 10.57
+0
Pred srečanjem je Trump na veliko grozil, kakšne sankcije čakajo Rusijo, če Putin ne bo pokazal pričakovanega. Medvedjev pa je hladno izjavil, da Trump ni z ničemer pogojeval. Zaključek, ko je Trump prišel do Putina, se je pokakal in se odpeljal domov kot poparjena kura.
ODGOVORI
5 5
Po možganski kapi
16. 08. 2025 11.01
Pozdravljeni taxi podjetnik.Uber dela.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
16. 08. 2025 10.56
+5
Nič od nič samo putinu dajejo čas
ODGOVORI
5 0
jozefStefan
16. 08. 2025 10.55
+3
Prejšnji krogi so bili prvo Zelenski nato Putin... Zelenski je namamu Trumpa z rudo, Putin mu pa je povedal, da tega Zelenski več nima... Tokrat je Tramp izvedel kaj še imajo in ob kaj bodo, če te norije ne ustavijo.
ODGOVORI
3 0
Trikrat cepljen
16. 08. 2025 10.53
Vsebina ?
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
16. 08. 2025 10.53
+0
Al se pogovarja 5 minut al pa eno dopoldne, ista figa. Prazne marnje in klovnovstvo.
ODGOVORI
1 1
gozdar1
16. 08. 2025 10.52
-2
Edino vojaški in ekonomski pritisk na rusiojo lahko konča vojno, ostalo so samo brezplodni pogovori.
ODGOVORI
2 4
Aijn Prenn
16. 08. 2025 10.55
+0
Pa čedalje bolj jasno je, da bo UKR potrebovala tudi neposredno vojaško pomoč v moštvu.
ODGOVORI
1 1
Bolfenk2
16. 08. 2025 10.52
+1
Trump in Putin sta se oba strinjala, da si želita mir v Ukraini, ker je bila to Bidenova vojna. Sedaj je Trump dobil domačo nalogo, da v mir prepriča še Zelenkota in EU voditelje. To bo težji del poti k miru. Verjamem, da ima Trump dovolj vzvodov, da jih v mir prisili.
ODGOVORI
4 3
gozdar1
16. 08. 2025 10.54
-2
To je putinova vojna, pot do miru je zelo preprost samo rusi nehajo napadat.
ODGOVORI
2 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089