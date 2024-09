Trump Zelenskega označil za 'najboljšega prodajalca v zgodovini'

Ukrajinski predsednik Volodimr Zelenski in nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, ki se želi spet vrniti na položaj, ne skrivata nenaklonjenosti drug do drugega. "Zelenski je najboljši prodajalec v zgodovini. Vsakokrat, ko obišče ZDA, se vrne s 60 milijardami dolarjev," se je ujezil Trump. Zelenski je medtem Trumpu očital, da dejansko ne ve, kako bi končal vojno v Ukrajini, njegovega podpredsedniškega kandidata JD Vancea pa označil za preveč radikalnega.

OGLAS

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odpravil v ZDA, kjer namerava predstaviti svoj načrt za zmago v vojni, kot mu pravi. Donald Trump pa medtem nadaljuje predvolilna zborovanja, s pomočjo katerih želi osvojiti ameriške predsedniške volitve, ki bodo 5. novembra.

Zelenski in Trump sta se nazadnje uradno srečala septembra 2019. FOTO: AP icon-expand

Na tistem v Pensilvaniji je dejal, da bo, če bo znova sedel na predsedniški stolček, poklical Zelenskega in ruskega predsednika Vladimirja Putina ter ju pozval, da skleneta mirovni sporazum. "Ta vojna se ni smela zgoditi in se tudi ne bi, če bi bil jaz predsednik. Celo radikalni levičarji iz demokratskie stranke priznavajo, da se vse to ne bi zgodilo, če bi bil predsednik Trump. Putin tega nikoli je bi storil," je razlagal svojim republikanskim privržencem.

"Vidim, da je Zelenski tukaj," se je ozrl na obisk ukrajinskega voditelja v Združenih državah Amerike. "Mislim, da je on najboljši prodajalec v zgodovini. Vsakič, ko pride k nam, oddide s 60 milijardami dolarjev," je oponesel.

Donald Trump na zborovanju v Pensilvaniji FOTO: AP icon-expand

Trump je prav tako prepričan, da si Zelenski silno želi, da bi na volitvah zmagala njegova nasprotnica Kamala Harris iz demokratskih vrst. Po njegovih besedah bi tako s pomočjo le še nadaljevala "nesposobnost Joeja Bidna, ki je podžgala vojno". "Jaz pa bi storil drugače. Če zmagam, je prva stvar, ki jo bom storil, poklical Zelenskega in Putina ter zahteval, da končata to norost," je po poročanju Washington Examierja dejal na zboru. Zelenski prepričan, da Trump v resnici ne ve, kako bi končal vojno V zvezni državi Pensilvanija se je sicer prav ta konec mudil tudi Zelenski sam, saj je v Scrantonu obiskal tovarno orožja, kjer izdelujejo 155 mm granate, ki jih ZDA pošiljajo v Ukrajino.

Volodimir Zelenski je znova na obisku v ZDA. FOTO: AP icon-expand

V nedavnem intervjuju je za The New Yorker je medtem izjavil, da Trumo v resnici ne ve, kako bi končal vojno v Ukrajini, "čeprav dejansko misli, da ve". Kot pravi Zelenski, je pri tej vojni tako, da globlje kot pobrskaš, manj razumeš. "Že veliko voditeljev je menilo, da vedo. kako bi to jutri končali, a ko so se poglobili v stvar, so ugotovili, da vendarle ni tako preprosto," je dejal. JD Vance je po mnenju Zelenskega preveč radikalen Trumpov kandidat za podpredsedniški položaj, JD Vance, je dejal, da bi vztrajal pri zahtevi za mirovna pogajanja, med Ukrajino in Rusijo pa bi vzpostavil "močno utrjeno" demitalizirano zono. "Ukrajina obdrži svojo neodvisno suverenost, Rusija pa od Ukrajine dobi garancijo nevtralnosti - da se ne bo pridružila Natu in drugim zavezniškim institucijam," je dejal v nedavnem podkastu.

Podpredsedniški kandidat JD Vance. FOTO: AP icon-expand

Zelenski je zdaj v svojem intervjuju Vancea označil za "preveč radikalnega". Pravi, da bi bila v tem primeru Ukrajina tista, ki bi se žrtvovala. Ukrajinski predsednik vztraja, da ni primeren noben mirovni načrt, ki bi vojno končal na račun Ukrajine. Njegove besede do medtem zmotile politikovega sina, Donalda Trumpa mlajšega. "Torej, tuj voditelj, ki je prejel milijarde dolarjev financiranja od ameriških davkoplačevalcev, pride v našo državo in si upa napasti kandidata na ameriških predsedniških volitvah? In to naredi takoj po tistem, ko je mojega očeta poskušal ubiti proukrajinski fanatik? Sramota," je besnel na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

Zelenski pripravil lasten načrt za zmago, srečal bi se tudi s Trumpom Zelenski bo jutri govoril na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku in se srečal z voditelji, nato pa bo odpotoval v Washington na pogovore, saj želi Bidnu, Harrisovi in Trumpu predstaviti svoj "načrt za zmago".