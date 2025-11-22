Svetli način
Tujina

Trump: Zelenski bo moral sprejeti mirovni načrt

Washington, 22. 11. 2025 07.59

STA , D. S.
13

Ameriški predsednik Donald Trump je v Ovalni pisarni Bele hiše novinarjem dejal, da bo moral ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sprejeti njegov mirovni načrt, pri čemer ni pomembno, ali mu je ta načrt všeč.

Donald Trump je odgovoril na novinarsko vprašanje o komentarju na odziv Volodimirja Zelenskega na ameriški mirovni načrt, ki predvideva predajo velikega dela ukrajinskega ozemlja Rusiji. Zelenski je dejal, da morajo izbirati med izgubo dostojanstva in izgubo ključnega partnerja, s čimer je nakazal na ZDA. Trump je Zelenskemu dal čas za razmislek do četrtka.

"Menimo, da imamo način za dosego miru. On ga bo moral odobriti," je glede načrta dejal Trump in ponavljal, da do vojne nikoli ne bi smelo priti in ne bi prišlo, če bi bil leta 2022 on predsednik ZDA. Kot je dejal, je dosegel osem mirovnih sporazumov, in je menil, da bo najlažje doseči mir v Ukrajini zaradi njegovih dobrih odnosov z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Trumpa ne zanima, če bo načrt Zelenskemu všeč
Trumpa ne zanima, če bo načrt Zelenskemu všeč FOTO: Profimedia

"Vendar sta za tango potrebna dva. Nas to ne prizadeva razen v tem, da želimo, da se vojna, ki se nikoli ne bi smela začeti, konča," je dejal Trump in navajal podatke o umiranju na obeh straneh.

"Ni potrebno, da mu je načrt všeč. Če mu ni všeč, naj se kar tepejo naprej. Nekaj bo moral sprejeti," je dejal Trump o Zelenskem in spomnil na februarsko srečanje, ko je ukrajinskemu predsedniku v Beli hiši dejal, da v rokah nima nobenih kart.

Trumpov načrt ni všeč niti republikanskemu senatorju Rogerju Wickerju. "Ta tako imenovani mirovni načrt ima resne pomanjkljivosti in sem zelo skeptičen, da bo prinesel mir. Ukrajina ne sme biti prisiljena, da svoje ozemlje prepusti enemu najbolj očitnih vojnih zločincev na svetu Vladimirju Putinu," je po navedbah televizije ABC izjavil Wicker.

Senator je dodal, da bi morala Ukrajina imeti pravico, da sama določi velikost svoje vojske, da Putin ne bi smel biti nagrajen z zagotovili ZDA in podvomil, ali je mogoče zaupati Rusiji, da bo zmanjšala svojo vojsko.

Putin je v petek previdno pozdravil predlog ZDA in dejal, da bi lahko bil podlaga za končno mirovno rešitev. "Ameriška vlada doslej ni uspela pridobiti soglasja ukrajinske strani. Ukrajina je proti. Očitno Ukrajina in njeni evropski zavezniki še vedno živijo v iluzijah in sanjajo o strateškem porazu Rusije na bojišču," je izjavil Putin.

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MasteRbee
22. 11. 2025 08.24
Pot EU je že dolgo tlakovana v pekel. Vi.socialiati gotof ste.
ODGOVORI
0 0
Emtisunce
22. 11. 2025 08.23
Če se zeleni palček ne preda, ga bo Putin zravnal z zemljo. Če bo pametovala kaj EU bo isto storil še z njo. Američan pa bo čakal, da pridečas za obnovo - investicijo.
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
22. 11. 2025 08.23
Tega NE SME sprejeti! Trump in putin dogovorjeno skupaj načrtno uničujeta Ukrajino in EU. EU je trumpova največja konkurenca, večja od Kitajske.
ODGOVORI
0 0
royayers
22. 11. 2025 08.22
+1
kapitulacija. slovenska klet je ponosnq na zeta. izdajalci z izdajalci
ODGOVORI
1 0
Zanesenjak
22. 11. 2025 08.22
+2
Sporazum je biznis za Ameriko in zmaga agresije. Blazen mirovnik, ni kaj.
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
22. 11. 2025 08.19
+1
To bi bila njegova smrtna obsodba neo"dobrotnikov" doma. Zanimivo še bo...
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
22. 11. 2025 08.18
+3
Sem proti Ukrajini ampak vseeno Rusija je agresor, morali bi odgovarjat
ODGOVORI
5 2
tron3
22. 11. 2025 08.17
+3
Pravilno Doni, Ukrajina in EU se ne morejo delat norca iz Amerike!!
ODGOVORI
4 1
Vera in Bog
22. 11. 2025 08.16
+3
On ljubi rusinje poglejte kako je ujel krasotico Melanijo. Brez nje bi bil nula
ODGOVORI
3 0
športnik66
22. 11. 2025 08.14
+3
Resnično upam, da Trumpu uspe in da Rusija in Ukrajina podpišeta mirovni sporazum še letos. Čisto predolgo že traja ta vojna, ki izčprava celo EU, na fronti pa umirajo nedolžni ljudje. Če se ne bi EU umešavala s svojim pametovanjem in trošenjem našega denarja, bi bil ta spor tam že zdavnaj končan.
ODGOVORI
5 2
Vakalunga
22. 11. 2025 08.11
+2
Bruslja in ženskih Hujskačev niso nič vprašali ne odločajo o ničemer samo kako lupijo Evropejce za UKRO -FAŠISTE Evropa je NULA - KOMA - JOZEF..
ODGOVORI
5 3
Vera in Bog
22. 11. 2025 08.10
+1
Naj si vtakne ta načrt nekam. Krim bi moral dobit pa nekaj malega še ob meji. Totalni poraz je tole
ODGOVORI
4 3
Vera in Bog
22. 11. 2025 08.07
+4
Zakaj toliko ozemlja ?! Plus da nobenih kazni za Ruse? Neka pravica bi morala bit
ODGOVORI
6 2
