Trump: Zelenski bo moral sprejeti mirovni načrt

"Menimo, da imamo način za dosego miru. On ga bo moral odobriti," je glede načrta dejal Trump in ponavljal, da do vojne nikoli ne bi smelo priti in ne bi prišlo, če bi bil leta 2022 on predsednik ZDA. Kot je dejal, je dosegel osem mirovnih sporazumov, in je menil, da bo najlažje doseči mir v Ukrajini zaradi njegovih dobrih odnosov z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom .

Donald Trump je odgovoril na novinarsko vprašanje o komentarju na odziv Volodimirja Zelenskega na ameriški mirovni načrt, ki predvideva predajo velikega dela ukrajinskega ozemlja Rusiji. Zelenski je dejal, da morajo izbirati med izgubo dostojanstva in izgubo ključnega partnerja, s čimer je nakazal na ZDA. Trump je Zelenskemu dal čas za razmislek do četrtka.

"Vendar sta za tango potrebna dva. Nas to ne prizadeva razen v tem, da želimo, da se vojna, ki se nikoli ne bi smela začeti, konča," je dejal Trump in navajal podatke o umiranju na obeh straneh.

"Ni potrebno, da mu je načrt všeč. Če mu ni všeč, naj se kar tepejo naprej. Nekaj bo moral sprejeti," je dejal Trump o Zelenskem in spomnil na februarsko srečanje, ko je ukrajinskemu predsedniku v Beli hiši dejal, da v rokah nima nobenih kart.

Trumpov načrt ni všeč niti republikanskemu senatorju Rogerju Wickerju. "Ta tako imenovani mirovni načrt ima resne pomanjkljivosti in sem zelo skeptičen, da bo prinesel mir. Ukrajina ne sme biti prisiljena, da svoje ozemlje prepusti enemu najbolj očitnih vojnih zločincev na svetu Vladimirju Putinu," je po navedbah televizije ABC izjavil Wicker.

Senator je dodal, da bi morala Ukrajina imeti pravico, da sama določi velikost svoje vojske, da Putin ne bi smel biti nagrajen z zagotovili ZDA in podvomil, ali je mogoče zaupati Rusiji, da bo zmanjšala svojo vojsko.

Putin je v petek previdno pozdravil predlog ZDA in dejal, da bi lahko bil podlaga za končno mirovno rešitev. "Ameriška vlada doslej ni uspela pridobiti soglasja ukrajinske strani. Ukrajina je proti. Očitno Ukrajina in njeni evropski zavezniki še vedno živijo v iluzijah in sanjajo o strateškem porazu Rusije na bojišču," je izjavil Putin.