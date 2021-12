Trump želi, da vrhovno sodišče blokira predajo dokumentov o napadu na Kapitol

Odvetniki nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa so v vlogi, ki so jo vložili na vrhovno sodišče, zapisali, da bi predaja dokumentov povzročila nepopravljivo škodo Trumpovemu interesu za pošten sodni pregled. Ta interes naj bi bil pomembnejši od interesa kongresa, da pride do dna napadu. Odvetniki so ob tem predstavniški dom, v katerem imajo večino demokrati, znova obtožili, da Trumpa preganja kot političnega nasprotnika.