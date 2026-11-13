Trump želi do konca mandata 'opraviti s Kubo'

"Želim opraviti s Kubo, preden odidem," je v pogovoru za televizijo Salem News odgovoril na vprašanje novinarja, ali razmišlja o "osvoboditvi Kube" s kratko vojaško akcijo. "Zelo pozorno jo spremljamo. Zelo slabo ji gre. V bistvu gre za propadel kraj, narod ali kakorkoli jo želite imenovati," je predsednik ZDA dejal glede Kube.

Trump je sicer že večkrat nakazal namero, da na Kubi doseže spremembo oblasti, česar naj bi njegova vlada lotila po koncu vojne z Iranom.

Washington medtem stopnjuje gospodarski, politični in pravni pritisk na komunistične oblasti v Havani. Vrsta sankcij je od vrnitve Trumpa v Belo hišo dodatno drastično poslabšala dolgoletno gospodarsko, energetsko ter humanitarno krizo te karibske države z 9,4 milijona prebivalcev.