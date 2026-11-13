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Trump želi do konca mandata 'opraviti s Kubo'

Washington, 13. 11. 2026 11.15 pred 41 minutami 1 min branja 9

Avtor:
STA Ne.M.
Havana, Kuba

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek izjavil, da želi še pred koncem mandata "opraviti s Kubo" in da njegova administracija "zelo pozorno spremlja razmere". Drugi predsedniški mandat se mu bo iztekel januarja 2029.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

"Želim opraviti s Kubo, preden odidem," je v pogovoru za televizijo Salem News odgovoril na vprašanje novinarja, ali razmišlja o "osvoboditvi Kube" s kratko vojaško akcijo. "Zelo pozorno jo spremljamo. Zelo slabo ji gre. V bistvu gre za propadel kraj, narod ali kakorkoli jo želite imenovati," je predsednik ZDA dejal glede Kube.

Trump je sicer že večkrat nakazal namero, da na Kubi doseže spremembo oblasti, česar naj bi njegova vlada lotila po koncu vojne z Iranom.

Washington medtem stopnjuje gospodarski, politični in pravni pritisk na komunistične oblasti v Havani. Vrsta sankcij je od vrnitve Trumpa v Belo hišo dodatno drastično poslabšala dolgoletno gospodarsko, energetsko ter humanitarno krizo te karibske države z 9,4 milijona prebivalcev.

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KOMENTARJI9

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zmerni pesimist
13. 11. 2026 11.54
Jih bo še tam dobil po svoji oranžni butici
Odgovori
0 0
mr.poper
13. 11. 2026 11.54
TO MU BO USPELO, saj Kubanci nimajo za Burek
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
13. 11. 2026 11.51
Tudi mi se še nismo rešili komunizma
Odgovori
+1
1 0
vlahov
13. 11. 2026 11.43
Kubanci bodo osvobojeni socialistične diktature in hvaležni do neba. Kdor meni drugače naj gre na Kubo pogledat.
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+0
1 1
M_teoretik
13. 11. 2026 11.39
Pa Nobelovo bo tud dubu!?
Odgovori
+0
1 1
Enakopraven
13. 11. 2026 11.38
Čuva je samostojna država in ureditev ima kakršno želi narod Cube. Tramp je predsednik ZDA in tam naj ureja. Če ne mora in ne zna pomagati,naj ne nagaja.
Odgovori
+0
1 1
jugatneme
13. 11. 2026 11.38
Že pod svojo oranžno streho ima tega toliko za postoriti, da v ostalo naj se raje ne zapleta. Klovn!
Odgovori
-1
0 1
Roadkill
13. 11. 2026 11.30
Preden odide na drugi svet
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+0
1 1
M_teoretik
13. 11. 2026 11.27
#"Želim opraviti s Kubo, preden odidem,"# A pol že dones!?
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-1
0 1
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