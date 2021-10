Trump želi preprečiti objavo dokumentov o napadu na ameriški kongres

Trumpovi privrženci so 6. januarja letos napadli kongres in skušali preprečiti formalno potrditev Bidnove zmage na predsedniških volitvah novembra lani. Trump jim je dal idejo s trditvami o neobstoječih volilnih prevarah, na dan napada pa jih je na zborovanju pred Belo hišo naravnost pozval, da gredo vsi skupaj nad kongres. Zaradi napada je policija aretirala več sto ljudi, demokrati v kongresu pa menijo, da je Trump 6. januarja počel marsikaj, kar ne bi smel. Med drugim sumijo, da je oviral vojaške in policijske okrepitve v času napada.

Tožbo je v imenu Trumpa vložil odvetnik iz Alexandrie v Virginiji Jesse Binnall, ki je lani že neuspešno skušal razveljaviti Bidnovo volilno zmago v Nevadi. Trump in njegovi zavezniki še vedno trdijo, da so jim nekako ukradli volitve. Čeprav za to niso podali nobenega utemeljenega dokaza, je v to še vedno prepričana velika večina republikanskih volivcev.