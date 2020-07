Trump želi prestaviti novembrske predsedniške volitve

Predsedniške volitve bi ameriški predsednik Donald Trump preložil, dokler ne bodo Američani mogli voliti "ustrezno in varno". V seriji tvitov je zapisal, da bodo zaradi glasovanja po pošti volitve 2020 "najbolj nenatančne in lažne" v zgodovini ter v "veliko sramoto ZDA" . Zapisal je tudi, čeprav brez kakršnihkoli dokazov, da je glasovanje po pošti oziroma "mail-in voting" dovzetno za vmešavanja tujih držav.

Obenem je dodal, da se je"glasovanja po pošti izkazalo za katastrofalno povsod, kjer se ga je preizkusilo". V New Yorku so namreč pretekli mesec dovolili prebivalcem, da so volili po pošti - pri tem pa so nastale daljše zamude pri preštevanju glasovnic, rezultati pa po poročanju BBC še vedno niso znani. Ameriški mediji poročajo tudi, da številne glasovnice morda ne bodo veljavne, saj so bile nepravilno izpolnjene. Na drugi strani se nekatere ameriške zvezne države že vrsto let poslužujejo glasovanja po pošti, dokazov o prevarah pa ni.

Več zveznih držav se je sicer zaradi zaščite javnega zdravja v času pandemije odločilo, da bo olajšalo glasovanje po pošti in tako čim več ljudem omogočilo glasovanje.

Kritike na račun glasovanja po pošti pri Trumpu sicer niso nič novega. Že mesece trdi, da tovrstno glasovanje vodi k volilnim prevaram. Med drugim je tako po poročanju BBC nedavno dejal, da obstaja tveganje, da bo na "tisoče in tisoče ljudi sedelo v dnevni sobi in vsepovprek podpisovalo glasovnice".

Že dlje časa namiguje tudi, da morda ne bo sprejel oziroma priznal rezultatov novembrskih volitev, jasnega odgovora na tovrstna vprašanja novinarjev ne poda. Namesto tega se začne sklicevati prav na domnevne volilne prevare, obenem pa za to ne ponuja nobenih dokazov. Predvsem iz demokratskih vrst je tako že dlje časa slišati opozorila, da Trump spodkopava temelj ameriške demokracije - miren prenos oblasti.