Trump želi zapreti guvernerja Illinoisa in župana Chicaga

Chicago je po Los Angelesu in Washingtonu še eno ameriško mesto pod vodstvom demokratov, v katerega namerava Trump napotiti nacionalno gardo. Odločitev o tem je sprejel po tem, ko je zvezni agent v soboto v mestu ustrelil domnevno oboroženega voznika.

"Župan Chicaga bi moral biti v zaporu, ker ni zaščitil uradnikov Ice! Guverner Pritzker prav tako!" je na svojem omrežju Truth Social zapisal Donald Trump .

Trump sicer že več let izpostavlja Chicago kot domnevno leglo nasilja in kriminala v ZDA. Temu oporeka guverner zvezne države Illinois JB Pritzker, ki trdi, da ni nobene potrebe po prisotnosti vojske na ulicah.

Pritzker, ki velja za potencialnega demokratskega kandidata na predsedniških volitvah leta 2028, si želi, da bi tožilstvo preiskalo zakonitost dejavnosti agentov Ice v Chicagu, in opozarja, da Trumpa motivira predvsem želja po "kaznovanju svojih političnih sovražnikov".

V odzivu na Trumpovo objavo je danes na omrežju X zapisal, da se ne namerava umakniti, in dodal, da je predsednik na poti do "popolnega avtoritarizma".

"Njegovi zamaskirani agenti že pobirajo ljudi na ulicah. Ločujejo otroke od staršev. Ustvarjajo strah. V našo zvezno državo vdirajo z vojaškimi enotami. Sredi noči pošiljajo vojne helikopterje. Vsi moramo vstati in povzdigniti glas," je še zapisal guverner Illinoisa.

Odzval se je tudi župan Chicaga in dejal, da "to ni prvič, da je Trump poskušal neupravičeno aretirati temnopoltega moškega". "Nikamor ne grem," je dodal Johnson.