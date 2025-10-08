Svetli način
Tujina

Trump želi zapreti guvernerja Illinoisa in župana Chicaga

Washington/Chicago, 08. 10. 2025 20.32 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da bi demokratski župan Chicaga Brandon Johnson in guverner zvezne države Illinois JB Pritzker morala biti v zaporu. Oba namreč nasprotujeta njegovemu ukazu, da agenti zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) izvajajo racije v Chicagu.

"Župan Chicaga bi moral biti v zaporu, ker ni zaščitil uradnikov Ice! Guverner Pritzker prav tako!" je na svojem omrežju Truth Social zapisal Donald Trump.

Chicago je po Los Angelesu in Washingtonu še eno ameriško mesto pod vodstvom demokratov, v katerega namerava Trump napotiti nacionalno gardo. Odločitev o tem je sprejel po tem, ko je zvezni agent v soboto v mestu ustrelil domnevno oboroženega voznika.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Trump sicer že več let izpostavlja Chicago kot domnevno leglo nasilja in kriminala v ZDA. Temu oporeka guverner zvezne države Illinois JB Pritzker, ki trdi, da ni nobene potrebe po prisotnosti vojske na ulicah.

Pritzker, ki velja za potencialnega demokratskega kandidata na predsedniških volitvah leta 2028, si želi, da bi tožilstvo preiskalo zakonitost dejavnosti agentov Ice v Chicagu, in opozarja, da Trumpa motivira predvsem želja po "kaznovanju svojih političnih sovražnikov".

V odzivu na Trumpovo objavo je danes na omrežju X zapisal, da se ne namerava umakniti, in dodal, da je predsednik na poti do "popolnega avtoritarizma".

"Njegovi zamaskirani agenti že pobirajo ljudi na ulicah. Ločujejo otroke od staršev. Ustvarjajo strah. V našo zvezno državo vdirajo z vojaškimi enotami. Sredi noči pošiljajo vojne helikopterje. Vsi moramo vstati in povzdigniti glas," je še zapisal guverner Illinoisa.

Odzval se je tudi župan Chicaga in dejal, da "to ni prvič, da je Trump poskušal neupravičeno aretirati temnopoltega moškega". "Nikamor ne grem," je dodal Johnson.

