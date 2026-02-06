Trump 'zgodovinsko' znižal cene zdravil: tudi Ozempic in tabletka za hujšanje

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal zagon spletne strani TrumpRx.gov. Prek spletne strani bodo pacienti lahko kot trdi dostopali do velikih popustov na številna najbolj priljubljena in najdražja zdravila v državi, pri čemer bodo plačevali cene, ki so skladne z najnižjimi cenami, ki jih plačujejo druge razvite države, je sporočil.
To vključuje zdravila prvih petih proizvajalcev, ki so dosegli cenovne sporazume s Trumpovo administracijo: AstraZeneca, Eli Lilly, EMD Serono, Novo Nordisk in Pfizer. Dodatna zdravila drugih podjetij, ki so podpisala cenovne sporazume, bodo v prihodnjih mesecih na voljo prek TrumpRx.gov.
Spletna stran je zasnovana kot posrednik, ki Američane usmerja na spletne strani proizvajalcev zdravil, kjer lahko opravijo nakupe. Ponuja tudi kupone za uporabo v lekarnah. Ponuja povezave do več kot 40 zdravil.
Zgodovinsko znižanje cen za Američane je javil tudi pri dveh zdravilih Ozempic in Wegovy, za katere v ZDA odštejejo največ, ki pomagata odraslim, ki se borijo s sladkorno boleznijo, srčnimi boleznimi, debelostjo in drugimi boleznimi.
Mesečna cena zdravila Ozempic in zdravila Wegovy se bo znižala z 1028 (871.59 evrov) oziroma 1349 dolarjev (1143.76 evra) na povprečno ceno 350 (269 evrov) dolarjev oziroma na 199 dolarjev, odvisno od jakosti odmerka. Mesečna cena tabletke Wegovy se bo znižala z 1349 dolarjev (1143.76 evra) na 149 dolarjev (126 evrov), odvisno od jakosti odmerka.
Velike prihranke je napovedal tudi pri nekaterih najpogosteje uporabljenih zdravilih za plodnost v državi, ki pomagajo pri ustvarjanju družin. Mnogi pacienti, ki se borijo z neplodnostjo, plačujejo za svoja zdravila iz lastnega žepa, kar pomeni, da bodo v povprečju prihranili več kot 2000 dolarjev (1695.71 evrov) na cikel zdravil za plodnost, je obljubil Trump.
Ozempic je blagovna znamka zdravila, ki vsebuje učinkovino semaglutid. Spada v skupino zdravil, imenovanih agonist receptorjev GLP-1. Primarno se uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, saj pomaga uravnavati krvni sladkor. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da ima pomemben učinek pri zmanjševanju telesne teže, zato se pogosto predpisuje tudi za zdravljenje debelosti, čeprav ni uradno odobren kot zdravilo za hujšanje, temveč kot zdravilo za sladkorno bolezen z dodatnim učinkom zmanjševanja telesne teže.
Wegovy je prav tako blagovna znamka zdravila, ki vsebuje učinkovino semaglutid, enako kot Ozempic. Vendar pa je Wegovy posebej odobren in razvit za zdravljenje kronične debelosti pri odraslih in mladostnikih, ki izpolnjujejo določene pogoje glede indeksa telesne mase (ITM). Čeprav imata Ozempic in Wegovy isto učinkovino, se Wegovy običajno predpisuje v višjih odmerkih za namen hujšanja, medtem ko je Ozempic bolj usmerjen v nadzor krvnega sladkorja pri sladkorni bolezni tipa 2, čeprav tudi vodi do zmanjšanja telesne teže.
