Trump 'zgodovinsko' znižal cene zdravil: tudi Ozempic in tabletka za hujšanje

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal zagon spletne strani TrumpRx.gov. Prek spletne strani bodo pacienti lahko kot trdi dostopali do velikih popustov na številna najbolj priljubljena in najdražja zdravila v državi, pri čemer bodo plačevali cene, ki so skladne z najnižjimi cenami, ki jih plačujejo druge razvite države, je sporočil.

To vključuje zdravila prvih petih proizvajalcev, ki so dosegli cenovne sporazume s Trumpovo administracijo: AstraZeneca, Eli Lilly, EMD Serono, Novo Nordisk in Pfizer. Dodatna zdravila drugih podjetij, ki so podpisala cenovne sporazume, bodo v prihodnjih mesecih na voljo prek TrumpRx.gov.

Spletna stran je zasnovana kot posrednik, ki Američane usmerja na spletne strani proizvajalcev zdravil, kjer lahko opravijo nakupe. Ponuja tudi kupone za uporabo v lekarnah. Ponuja povezave do več kot 40 zdravil.

Zgodovinsko znižanje cen za Američane je javil tudi pri dveh zdravilih Ozempic in Wegovy, za katere v ZDA odštejejo največ, ki pomagata odraslim, ki se borijo s sladkorno boleznijo, srčnimi boleznimi, debelostjo in drugimi boleznimi.